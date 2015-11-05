Политические шахматы по-приморски: партии дошли до игры в "Чапаева"

Пока в Спасском районе тянутся поствыборные суды, полем битвы становится Спасск-Дальний

«Совпадение? Не думаю!» - сказал бы известный телеведущий Дмитрий КИСЕЛЕВ, если бы освещал политические процессы в Спасске-Дальнем и его окрестностях. Минувшая среда, 28 октября, стала отправной точкой нового этапа борьбы за контроль над будущим созывом краевого парламента. Промежуточный итог этого противостояния состоит в том, что в Приморском крае вновь пройдут по-настоящему конкурентные выборы, хотя конкурировать на них будут два административных ресурса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Тем временем выяснение политических отношений между разными группами интересов все больше напоминает шахматную партию, каждый новый ход в которой способен резко изменить баланс сил на доске, убрав с нее отдельные фигуры.

Пока суд да дело…

В минувшие среду и четверг Спасский районный суд рассматривал сразу два «разнонаправленных» иска, касающихся результатов голосования на выборах в районную думу. Состоялись очередные заседания по объединенному иску прокуратуры и «Справедливой России», которые настаивают на отмене результатов голосования по нескольким участкам, помимо пяти ранее аннулированных, а также по иску «Родины» и «Партии дела», требующих восстановить первоначальные итоги голосования (до отмены результатов по пяти из 40 участков). По итогам рассмотрения стало ясно, что суды рискуют затянуться на несколько месяцев, с привлечением многочисленных свидетелей и заявлением не менее большого числа ходатайств с разных сторон.

Как стало известно деловой газете «Золотой Рог», незадолго до смены председателя Спасская ТИК приняла документ, в котором признала свое решение об отмене итогов голосования по этим пяти участкам ошибочным. Данный документ был направлен в суд. Однако после того, как комиссию возглавил Олег КОРЫТОВ, позиция терризбиркома изменилась радикально, утверждают источники, знакомые с ходом процесса: теперь представитель ТИКа в суде признает, что подсчет голосов проводился с нарушениями, а значит, есть основания для отмены итогов и по другим участкам.

План «Б» в действии?

Последующие события развивались стремительно: в этот же день, 28 октября, решение о самороспуске приняла дума Спасска-Дальнего, избранная всего год назад. Официальным поводом была названа необходимость перейти к новой схеме местного самоуправления, предполагающей наличие в городе главы, избираемого депутатами после конкурса (нынешний сити-менеджер Вадим МИРОНЕНКО занимает пост с конца 2014 года). Уже спустя несколько часов были назначены досрочные выборы - их проведут 20 декабря, а сроки кампании сокращены на треть - предельно допустимую величину.

Практически сразу в Спасск выдвинулась представительная группа чиновников и партийных функционеров, а «Единая Россия» распространила официальное заявление секретаря своего регионального политсовета Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ, которая назвала официальную версию самороспуска неубедительной.

«Я уважаю мнение каждого, но думаю, что депутаты заблуждаются или кто-то целенаправленно вводит их в заблуждение. Чтобы решить вопрос с двоевластием, думу распускать не обязательно. Существуют другие вполне законные способы выхода из ситуации, - напомнила Людмила Талабаева. - Новые выборы потребуют нового финансирования, а на это денег у Спасска нет. Депутаты должны понимать, что они принимают решение, от которого зависит жизнь города. За их спинами стоит огромное количество людей, которые отдали им свой голос на выборах в 2014 году, а значит, доверились им. Надо дороги делать, детские сады ремонтировать, долги платить, а не новую думу выбирать».

Досье "Золотого Рога": На выборах в думу Спасска-Дальнего в 2014 году победу по партийным спискам одержала «Единая Россия» (51,38%). В представительный орган также прошли КПРФ (22,89%) и ЛДПР (7,76%). Другие участники гонки - «Справедливая Россия», «Гражданская инициатива» и «Коммунисты России» - не преодолели проходной барьер.

Принципиальными моментами в случившемся можно считать следующие. Первое - на выборах депутатов думы Спасска-Дальнего присутствуют партийные списки, что дает шанс разным политическим силам (в том числе непарламентским) получить льготу на выборах в ЗС ПК. Это особенно важно для малых партий, чьи успехи на выборах в Спасском районе могут быть нивелированы судебными решениями. Второе - избирательная кампания займет менее двух месяцев, что ставит в заведомо выигрышное положение тех, кто заранее знал о внеочередных выборах. Таким образом, произошедшее очень похоже на попытку определенных сил гарантированно расширить список участников выборов в ЗС ПК вне зависимости от того, какое решение будет принято касательно итогов голосования в Спасском районе. Эдакий «План Б» в действии.

По информации деловой газеты «Золотой Рог», помимо четырех парламентских партий участвовать в предвыборном спринте в Спасске-Дальнем намерены «Родина» и «Партия дела», ранее преодолевшие проходной барьер на выборах в думу Спасского района и желающие побороться за места в будущем созыве Законодательного Собрания. Если суд аннулирует их сентябрьские достижения, то выборы «в городе» станут единственным шансом гарантировать себе участие в выборах ЗС без сбора подписей.

- Судебные разбирательства в Спасском районе будут длиться еще не один месяц, и их результат неочевиден. Поэтому мы, конечно, примем участие в выборах в городе, - подтвердил намерения руководитель приморского отделения «Партии дела» Всеволод ИЮ.

Тем временем Законодательное Собрание отложило принятие поправок, отменяющих выборы по партспискам в муниципалитетах с населением менее 100 тыс. человек - с формулировкой «необходимо посоветоваться с муниципалитетами». Наблюдатели тут же усмотрели в этом иронию: дескать, «будут советоваться» или уже «посоветовались» только с властями одного муниципалитета - Владивостока. Важнее другое: в связи с тем, что законопроект был отложен, выборы в Спасске-Дальнем в любом случае пройдут по ныне действующему законодательству, с применением партсписков. Кроме того, в профильный комитет ЗС поступили альтернативные предложения от коммуниста Павла АШИХМИНА и члена фракции «Справедливая Россия» Татьяны ХРУЩЕВОЙ, касающиеся правил проведения выборов представительных органов власти в муниципальных образованиях с численностью жителей менее 10 и 20 тыс. человек соответственно. Но уже сейчас понятно: какие бы изменения ни принимал краевой парламент, актуальными они будут для политической эпохи, которая наступит в Приморье после сентября 2016-го.

Пока же можно смело утверждать только одно: выборы в Приморском крае становятся по-настоящему конкурентными. И хотя конкурируют между собой два административных ресурса, вклиниться в эту борьбу, как показал опыт Спасского и Пожарского районов, вполне по силам пусть и небольшим, но хорошо структурированным партиям.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В четверг, 5 ноября, Пожарским районным судом должно быть вынесено решение по иску партии «Родина» о признании незаконным аннулирования результатов по одному из участков на выборах в местную думу, вследствие чего результат партии с «проходных» 5,46% снизился до 4,9%, закрывающих путь в представительный орган.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.