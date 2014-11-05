В Приморском крае стартовала масштабная реформа местного самоуправления

В ходе октябрьской сессии приморские депутаты в очередной раз откорректировали бюджет, приняли принципиальное решение о повышении ставок транспортного налога и заложили законодательную базу для создания Владивостокской агломерации.

Первоочередным вопросом октября стала корректировка краевого бюджета. «В целом изменения достаточно благоприятные, - отметил спикер Законодательного Cобрания Виктор ГОРЧАКОВ. - Добавлены средства из федерального бюджета, увеличено поступление налогов, и большая часть этих денег пойдет на социальные программы. Определенную неудовлетворенность вызывает перераспределение средств внутри разделов краевого бюджета. Более 600 млн руб., предусмотренных ранее на программу ремонта и строительства дорог, не будут освоены и пойдут на другие цели. Поскольку такая ситуация повторяется не первый год, у депутатов это вызывает обеспокоенность. Также не удалось решить задачу по ремонту объектов культуры в районах края - 60 млн руб. будут сняты с данной статьи расходов».

Общий объем безвозмездных федеральных поступлений составил 1,295 млрд руб. Из этой суммы 261,3 млн руб. направляются на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерские хозяйства; 76 млн руб. - на поддержку региональных программ в области растениеводства; 8,7 млн руб. предполагается потратить на обустройство на территории Приморского края беженцев с Украины. 317 млн руб. дополнительно выделяется на дошкольное образование, 100 млн руб. – на обеспечение жильем детей-сирот, 44 млн руб. – на формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Изменения в краевой бюджет были одобрены депутатами сразу в трех чтениях. С учетом проведенной корректировки доходы составят 79,366 млрд руб., расходы – 90,651 млрд руб., дефицит оценивается в 11,285 млрд руб.

В первом чтении был рассмотрен законопроект о повышении ставок транспортного налога, внесенный администрацией края в соответствии с рекомендациями Минфина РФ. Ставки транспортного налога в крае не менялись с 2003 года, отметил первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ, представляя законопроект. К тому же, по данным Минфина, в среднем по России объем налоговой отдачи с одного транспортного средства составляет порядка 2 тыс. руб., в Приморье - 1,5 тыс. руб. Да и ставки транспортного налога в соседних регионах (например, в Хабаровском крае и Сахалинской области) ощутимо выше приморских.

Несмотря на протесты парламентской оппозиции, большинством голосов проект был одобрен в первом чтении. Однако было отмечено, что подходить к вопросу повышения транспортного налога нужно дифференцированно. Перед процедурой второго чтения законопроект будет детально обсуждаться в профильных комитетах.

Предполагается, что приморцы получат квитанции с новыми цифрами транспортного налога только в 2016 году. По предварительным подсчетам, доходы регионального дорожного фонда увеличатся на 450 млн руб.

В ходе октябрьской сессии окончательно был утвержден порядок перепланировки нежилых помещений в многоквартирных жилых домах. По мнению разработчиков, перепланировка, проведенная с нарушениями, может угрожать безопасности жильцов многоквартирного дома, и такие случаи в Приморском крае не редкость. «На мой взгляд, довольно важный закон, который восполняет пробел в законодательстве», - комментирует депутат Петр ЖУРАВЛЕВ.

Еще один одобренный парламентариями законопроект позволит получать господдержку некоммерческим организациям, которые занимаются профилактикой наркомании и реабилитацией наркозависимых. Актуальность закона не вызывает сомнений: на сегодняшний день наркоситуация на территории края оценивается как предкризисная.

Наконец, региональные власти готовы оказывать поддержку приморскому казачеству. Соответствующий законопроект был рассмотрен на октябрьской сессии в первом чтении. Казачьи общества смогут рассчитывать на субсидии и налоговые льготы. В свою очередь, государство ожидает от них содействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в охране общественного порядка, борьбе с терроризмом, природоохранных мероприятиях и пр.

В первом же чтении был рассмотрен пакет законопроектов по реформе местного самоуправления, внесенный депутатами-единороссами. Напомним, в мае был принят федеральный закон, дающий регионам право определить механизм формирования местных органов власти и объем их полномочий.

«Законопроект предполагает, что дума муниципального района будет избираться на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, - пояснил вице-спикер Джамбулат ТЕКИЕВ. - Глава поселения избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляет местную администрацию. Глава городского округа, глава муниципального района избирается думой городского округа, думой муниципального района из своего состава и исполняет полномочия ее председателя. Местной администрацией городского округа, муниципального района Приморского края руководит лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса».

По мнению Виктора Горчакова, реформа местного самоуправления очень важна. Введение должности «городской управляющий» или «сити-менеджер» позволит разграничить полномочия представительной власти и административной, не допустить во власть людей, не имеющих управленческого опыта.

Пакет законов о реформе местного самоуправления должен обеспечить законодательную базу для создания Владивостокской агломерации, в которую войдут Владивосток, Артем, Шкотовский и Надеждинский районы. Напомним, соответствующее соглашение было подписано в краевом центре на прошлой неделе. Документ предполагает формирование единой инженерной инфраструктуры, увеличение объемов жилищного и социального строительства за счет бюджетов всех уровней и привлеченных инвестиций. И это не последний шаг в указанном направлении: на прошлой же неделе, в рамках урбанистической конференции, губернатор заявил о планах по укрупнению других муниципалитетов Приморья.

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.