Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае стартовала масштабная реформа местного самоуправления
В ходе октябрьской сессии приморские депутаты в очередной раз откорректировали бюджет, приняли принципиальное решение о повышении ставок транспортного налога и заложили законодательную базу для создания Владивостокской агломерации.
Первоочередным вопросом октября стала корректировка краевого бюджета. «В целом изменения достаточно благоприятные, - отметил спикер Законодательного Cобрания Виктор ГОРЧАКОВ. - Добавлены средства из федерального бюджета, увеличено поступление налогов, и большая часть этих денег пойдет на социальные программы. Определенную неудовлетворенность вызывает перераспределение средств внутри разделов краевого бюджета. Более 600 млн руб., предусмотренных ранее на программу ремонта и строительства дорог, не будут освоены и пойдут на другие цели. Поскольку такая ситуация повторяется не первый год, у депутатов это вызывает обеспокоенность. Также не удалось решить задачу по ремонту объектов культуры в районах края - 60 млн руб. будут сняты с данной статьи расходов».
Общий объем безвозмездных федеральных поступлений составил 1,295 млрд руб. Из этой суммы 261,3 млн руб. направляются на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерские хозяйства; 76 млн руб. - на поддержку региональных программ в области растениеводства; 8,7 млн руб. предполагается потратить на обустройство на территории Приморского края беженцев с Украины. 317 млн руб. дополнительно выделяется на дошкольное образование, 100 млн руб. – на обеспечение жильем детей-сирот, 44 млн руб. – на формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.
Изменения в краевой бюджет были одобрены депутатами сразу в трех чтениях. С учетом проведенной корректировки доходы составят 79,366 млрд руб., расходы – 90,651 млрд руб., дефицит оценивается в 11,285 млрд руб.
В первом чтении был рассмотрен законопроект о повышении ставок транспортного налога, внесенный администрацией края в соответствии с рекомендациями Минфина РФ. Ставки транспортного налога в крае не менялись с 2003 года, отметил первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ, представляя законопроект. К тому же, по данным Минфина, в среднем по России объем налоговой отдачи с одного транспортного средства составляет порядка 2 тыс. руб., в Приморье - 1,5 тыс. руб. Да и ставки транспортного налога в соседних регионах (например, в Хабаровском крае и Сахалинской области) ощутимо выше приморских.
Несмотря на протесты парламентской оппозиции, большинством голосов проект был одобрен в первом чтении. Однако было отмечено, что подходить к вопросу повышения транспортного налога нужно дифференцированно. Перед процедурой второго чтения законопроект будет детально обсуждаться в профильных комитетах.
Предполагается, что приморцы получат квитанции с новыми цифрами транспортного налога только в 2016 году. По предварительным подсчетам, доходы регионального дорожного фонда увеличатся на 450 млн руб.
В ходе октябрьской сессии окончательно был утвержден порядок перепланировки нежилых помещений в многоквартирных жилых домах. По мнению разработчиков, перепланировка, проведенная с нарушениями, может угрожать безопасности жильцов многоквартирного дома, и такие случаи в Приморском крае не редкость. «На мой взгляд, довольно важный закон, который восполняет пробел в законодательстве», - комментирует депутат Петр ЖУРАВЛЕВ.
Еще один одобренный парламентариями законопроект позволит получать господдержку некоммерческим организациям, которые занимаются профилактикой наркомании и реабилитацией наркозависимых. Актуальность закона не вызывает сомнений: на сегодняшний день наркоситуация на территории края оценивается как предкризисная.
Наконец, региональные власти готовы оказывать поддержку приморскому казачеству. Соответствующий законопроект был рассмотрен на октябрьской сессии в первом чтении. Казачьи общества смогут рассчитывать на субсидии и налоговые льготы. В свою очередь, государство ожидает от них содействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в охране общественного порядка, борьбе с терроризмом, природоохранных мероприятиях и пр.
В первом же чтении был рассмотрен пакет законопроектов по реформе местного самоуправления, внесенный депутатами-единороссами. Напомним, в мае был принят федеральный закон, дающий регионам право определить механизм формирования местных органов власти и объем их полномочий.
«Законопроект предполагает, что дума муниципального района будет избираться на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, - пояснил вице-спикер Джамбулат ТЕКИЕВ. - Глава поселения избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляет местную администрацию. Глава городского округа, глава муниципального района избирается думой городского округа, думой муниципального района из своего состава и исполняет полномочия ее председателя. Местной администрацией городского округа, муниципального района Приморского края руководит лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса».
По мнению Виктора Горчакова, реформа местного самоуправления очень важна. Введение должности «городской управляющий» или «сити-менеджер» позволит разграничить полномочия представительной власти и административной, не допустить во власть людей, не имеющих управленческого опыта.
Пакет законов о реформе местного самоуправления должен обеспечить законодательную базу для создания Владивостокской агломерации, в которую войдут Владивосток, Артем, Шкотовский и Надеждинский районы. Напомним, соответствующее соглашение было подписано в краевом центре на прошлой неделе. Документ предполагает формирование единой инженерной инфраструктуры, увеличение объемов жилищного и социального строительства за счет бюджетов всех уровней и привлеченных инвестиций. И это не последний шаг в указанном направлении: на прошлой же неделе, в рамках урбанистической конференции, губернатор заявил о планах по укрупнению других муниципалитетов Приморья.
Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Более 20 миллиардов рублей направят в бюджеты муниципалитетов Приморья
- 10 пожарных машин отправлено на север Приморья
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- Новый скважинный водозабор построят в Пожарском районе Приморского края
- Андрею Тарасенко представили проект зернового терминала в приморской бухте Троицы
- Владимир Пучков, ранее возглавлявший МЧС России, встретился с Митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином
- Единая Россия собирает предложения по совершенствованию пенсионной системы от жителей Приморского края
- Приморье получит допсредства для помощи пострадавшим от стихийных бедствий в 2016-17 годах
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
Новости раздела
- Более 20 миллиардов рублей направят в бюджеты муниципалитетов Приморья
- 10 пожарных машин отправлено на север Приморья
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- От Хасана до Тернея ищут партии трофеи
- Лишь один самовыдвиженец собрал подписи на довыборах в Заксобрание Приморья
- В Приморье фильтруют политбазар
- Почти 37 миллионов рублей в первом полугодии направлено на поддержку пенсионеров, имеющих региональный статус ветерана труда
- Новый скважинный водозабор построят в Пожарском районе Приморского края
- Андрею Тарасенко представили проект зернового терминала в приморской бухте Троицы
- Владимир Пучков, ранее возглавлявший МЧС России, встретился с Митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток