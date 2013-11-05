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Прецедент Овечкина: Действие нового закона обкатывают на приморском депутате
Депутатская судьба экс-председателя ЗС ПК Евгения ОВЕЧКИНА решится к середине ноября. К внеочередному заседанию парламента специальная комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе намерена разобраться в том, почему бывший спикер не избавился от акций за рубежом, и принять решение о том, следует ли лишить Овечкина полномочий.
Если решение будет положительным – а в этом не сомневается практически никто, - двухлетнюю годовщину со дня избрания в краевой парламент бывший спикер может встретить уже без депутатского мандата.
Как уже сообщал «ЗР», в конце октября прокурором Приморского края в Законодательное Собрание было направлено письмо с информацией о зарубежных активах Овечкина и его жены, а также предложением рассмотреть вопрос о досрочном прекращении его депутатских полномочий. Однако документ поступил в ЗС ПК буквально за пару дней до очередного заседания, что не оставило депутатам времени детально разобраться в финансовом благополучии бывшего председателя.
По предварительной информации, депутатская комиссия по контролю за доходами и имуществом рассмотрит вопрос о будущем Евгения Овечкина 11 ноября. Как стало известно «ЗР», депутат был приглашен для дачи пояснений коллегам по поводу иностранных акций, однако предпочел сделать это в письменной форме. По словам осведомленного источника в краевом парламенте, бывший спикер пояснил, что не мог произвести отчуждение иностранных финансовых инструментов в срок до 20 августа по двум причинам. Во-первых, сам он находился под домашним арестом и не имеет права выезжать за рубеж. Во-вторых, пакет акций был арестован в рамках возбужденного против Овечкина уголовного дела.
Знающие люди утверждают, что подобные объяснения вряд ли покажутся депутатам убедительными по двум причинам. Дело в том, что супруга Евгения Овечкина, которая, по информации прокуратуры, также является владельцем акций иностранной компании, в праве выезда за рубеж не ограничивалась и вполне могла решить все проблемные вопросы. Что касается судьбы акций, то по этому поводу депутаты обратились в Следственный комитет.
Если комиссия рекомендует досрочно прекратить полномочия Овечкина, вопрос об этом может быть рассмотрен уже в среду, 13 ноября, когда состоится внеочередная сессия приморского парламента. Впрочем, коллеги экс-спикера могут сделать это и позже – для реакции на письмо из прокуратуры отводится 30 дней. Сами депутаты хотели бы детально разобраться в ситуации, чтобы не спровоцировать новый скандал.
- В этом плане мы являемся первопроходцами, не хочется, чтобы дело закончилось судебными разбирательствами, - высказал опасения источник в краевом парламенте. Напомним, что ранее с призывом сложить мандат добровольно к Овечкину обращалось руководство приморского отделения «Единой России», однако бывший спикер, с момента возбуждения уголовного дела не участвующий в работе парламента, этот призыв проигнорировал. Теперь же он может стать первым региональным депутатом, которого вычистят из парламента за обладание иностранными финансовыми инструментами: прецедентов принудительного отлучения от власти обладателей иностранных активов в России пока не было.
В заключение остается добавить, что на минувшем заседании краевого парламента некоторые народные избранники высказали громкое недовольство чрезмерной, по их мнению, «разговорчивостью» прокуратуры. Причиной стала распространенная в начале октября информация о неполных или недостоверных сведениях о доходах, которые подали депутаты. В список «забывчивых» вошли 32 депутата, однако на поверку выяснилось, что большинство из них допустили чисто технические огрехи – например, не указали адрес банка, в котором у них открыт счет. Однако распространенная прокуратурой информация быстро стала предметом обсуждения в СМИ, которые поспешили упрекнуть в нечестности всех 32 депутатов.
Андрей СЕРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Да никто никого не выгонит. Чего зря пыль поднимать то!?Ну ослабла у депута крыша, так с кем не бывает.