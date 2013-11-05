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В Приморье надеждинские единороссы опасаются, что у них могут украсть победу
Первая волна ноябрьского голосования накроет Приморье уже в это воскресенье. Из трех сложных в политическом плане территорий - Надеждинского, Пограничного районов и Дальнегорска - первыми выбрать новую власть доверили жителям ближайшего к Владивостоку району края. Знакомые с ситуацией в районе люди не ждут легкой победы кандидата-единоросса, но признают, что выбор у жителей Надеждинского района не так уж велик.
Пост главы района де-факто остается вакантным с апреля, когда занимавший эту должность Григорий ВЕДЕРНИКОВ стал фигурантом уголовного дела за превышение служебных полномочий при распределении земельных участков. Несколько месяцев ситуация находилась в состоянии неопределенности: Ведерников пытался опротестовать постановление думы о своем удалении в отставку, а сами депутаты в конце концов ушли на собственные перевыборы. Параллельно власти края искали человека на пост главы, причем ставка изначально была сделана на кадры «извне», не связанные с прежней командой.
Поиски увенчались успехом не сразу: назначенный первым замом главы секретарь «ЕР» из Ханкайского района Анатолий ПРИТЕЕВ вскоре покинул пост – по неофициальной информации, из-за «темных пятен» в своей биографии. В июле бразды правления районом вручили бывшему начальнику отдела ГО и ЧС края Алексею ГУБАРЕВУ, в последние месяцы работавшему в руководстве КГУП «Примводоканал».
То, что креатура «белого дома» устраивает в районе далеко не всех, стало ясно уже на старте избирательной кампании. Группа депутатов думы района и руководитель местного отделения «Справедливой России» Александр ПРОХОРОВ обратились с жалобой в прокуратуру, в которой поставили под сомнение сам факт назначения Алексея Губарева и.о. главы. Никаких последствий для кандидата-единоросса это не имело, однако эсер (а по совместительству – бывший глава района) вскоре выдвинулся на ноябрьские выборы, став главным конкурентом Алексея Губарева. Компанию им составили ЛДПРовец Юрий МЫШКИН и представитель партии «Демократический выбор» Максим БАТРАКОВ.
Стоит учесть, что у всех противников нынешнего врио главы была фора в несколько месяцев, ведь готовиться к выборам они могли уже после ареста Григория Ведерникова. А у главного соперника, эсера Прохорова, еще и человеческий ресурс в виде хороших отношений с руководителями поселений.
Как утверждает источник «ЗР» в приморском отделении «Единой России», опасаясь связанных с этим сюрпризов, накануне 10 ноября партия озаботилась честностью и прозрачностью голосования. Якобы задачей номер один для местного партактива названа максимальная мобилизация наблюдателей от «ЕР» на участки, а также присутствие на них журналистов. Если так, то честность и открытость подсчета голосов практически гарантированы. Однако знакомые с ситуацией люди считают, что судьбу выборов решит «привоз» или «привод» сторонников: кандидаты от «Единой России» уже не раз проигрывали на выборах из-за того, что сторонники партии в самый важный день оставались дома. Впрочем, даже в случае осечки в Надеждинском районе у партии власти будет еще неделя на исправление ошибок перед еще более сложными выборами – в Пограничном и Дальнегорске.
Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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