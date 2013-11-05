В бюджете России нет денег на развитие Дальнего Востока

Бюджетных денег на развитие ДВ недостаточно. Такое мнение высказал глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА. В ближайшие три года правительство готово выделить сумму в примерно в 50 млрд руб. По оценке независимых экспертов ДВ необходимо 350 млрд долларов, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на РБК.

«Рынок всего ДФО очень маленький, менее 5% ВВП России, менее $90 млрд на такую огромную территорию. Говорить об опережающем развитии на основе импорта замещения просто нереально», - сообщил Александр Галушка.

Чтобы привлечь инвестиции, Галушка провел встречу с министром по развитию Дальнего Востока и бизнес-сообществами. Среди основных препятствий предприниматели назвали отсутствие инфраструктуры. Представители «Деловой России призвали министра упростить процедуру получения разрешительной документации, а также подумать об изменении законодательства в части компенсации транспортных расходов.

газета "Золотой Рог", Владивосток.