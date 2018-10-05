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Депутаты из приморской глубинки обратились к врио губернатора Олегу Кожемяко с просьбой
Кавалеровская районная Дума на очередном заседании приняла предложенное депутатом районной Думы Сергеем ПЛЕВАКО обращение к врио губернатора Приморского края Олегу КОЖЕМЯКО о необходимости перевести котельные северных районов на газ вместо дорогостоящего мазута.
Депутаты указывают в обращении, что зимой для многих кавалеровцев плата за отопление и горячую воду становится неподъемной. А у Кожемяко есть опыт по переводу на газ островов Курильской гряды, входящих в Сахалинскую область. Депутаты предлагают включить в план социально-экономического развития Приморского края перевод котельных северных районов Приморья на газ. И начать с Кавалеровского района. По расчетам специалистов, при переводе котельных района на газ расходы населения на отопление снизятся процентов на 30, так как газ дешевле мазута в два раза.
Далее Дума рассмотрела вопрос о формировании думских комиссий по бюджету, социальной политике, природопользованию, по регламенту и сельскому хозяйству, по образованию и культуре. Комиссию по бюджету возглавил депутат Алексей ЗАИКА, по социальной политике – Валентина РОГАЧЕВА, по регламенту – Евгения ЗАВАРЗИНА, по образованию и культуре – Александра АРЗАМАСОВА, по природопользованию – Ирина ИЩЕНКО. Вопрос о назначении заместителя председателя Думы так и остается открытым. В прошлый раз спикер Александр ПЕТРОВ, работающий на неосвобожденной основе (он директор спортивного комплекса «Кристалл»), предложил на должность освобожденного зама депутата Евгению Заварзину, домохозяйку. Но Дума прокатила это предложение, голоса распределились поровну за и против, а для решения вопроса требуется 9 голосов из 17. И на сей раз Петров опять выдвинул кандидатуру Заварзиной на должность своего зама. Но за это предложение проголосовало 8 депутатов, против – 7. Решение не принято. Следующее заседание Думы состоится в очередную среду. Депутатская комиссия рассмотрит вопрос об энергоснабжении района. Кстати, зарплата освобожденного зама спикера должна составить 65 тысяч рублей в месяц. Неплохо для домохозяйки Евгении Заварзиной. Только вот изберут ли ее депутаты – неясно.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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