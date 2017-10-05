Мэр Владивостока Игорь Пушкарев отреагировал на отставку губернатора Приморья анекдотом

На странице главы приморской столицы в социальной сети появился необычный пост

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал в своей странице в соцсети следующее:

- Сегодня утром увидел короткую бегущую строку об отставке Миклушевского и вспомнился один старый анекдот, когда родственники умершего еврея, чтобы не тратиться на телеграммы, в которых оплачивается каждая буква, сформулировали известие о его смерти так:

«АБРАМ ВСЁ».

И получили ответ:

"Ой" А если серьезно, то досрочная отставка, в сухом остатке, означает лишь одно:

«Не справился и не оправдал доверие».

Хочется верить, что эпоха падающих мостов, недостроенных гостиниц и очистных сооружений, призрачных ФАПов, псевдоборьбы с коррупцией на фоне личных вертолетов с шампанским, миллиардных расходов из бюджета на самопиар и просто на себя любимого, вместе с семейными новогодними фотографиями из заснеженной российской глубинки под названием Дубай и субботниками в куртках Луи Виттон завершилась.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.