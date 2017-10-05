Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэр Владивостока Игорь Пушкарев отреагировал на отставку губернатора Приморья анекдотом
На странице главы приморской столицы в социальной сети появился необычный пост
Мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал в своей странице в соцсети следующее:
- Сегодня утром увидел короткую бегущую строку об отставке Миклушевского и вспомнился один старый анекдот, когда родственники умершего еврея, чтобы не тратиться на телеграммы, в которых оплачивается каждая буква, сформулировали известие о его смерти так:
«АБРАМ ВСЁ».
И получили ответ:
"Ой" А если серьезно, то досрочная отставка, в сухом остатке, означает лишь одно:
«Не справился и не оправдал доверие».
Хочется верить, что эпоха падающих мостов, недостроенных гостиниц и очистных сооружений, призрачных ФАПов, псевдоборьбы с коррупцией на фоне личных вертолетов с шампанским, миллиардных расходов из бюджета на самопиар и просто на себя любимого, вместе с семейными новогодними фотографиями из заснеженной российской глубинки под названием Дубай и субботниками в куртках Луи Виттон завершилась.
Новости тематики
- Мэр Владивостока Игорь Пушкарев отреагировал на отставку губернатора Приморья анекдотом
- "Не тот это был человек, чтобы руководить таким регионом"
- Владимир Миклушевский: "Я не чувствовал себя в Приморье чужим"
- Путин освободил от должности губернатора Приморья
- В Большом Камне политические скандалы не идут на спад
- Депутаты Госдумы нового созыва от Приморья работают уже год
- Депутаты "пилят" кресла
- "ЕР" редьки не слаще
- "Сокол Жириновского" из Приморья начал есть
- Скандалы на выборах во Владивостоке, похоже, не прошли даром
Новости раздела
- Мэр Владивостока Игорь Пушкарев отреагировал на отставку губернатора Приморья анекдотом
- "Не тот это был человек, чтобы руководить таким регионом"
- Владимир Миклушевский: "Новый губернатор Приморья столкнется с теми же проблемами, что и я"
- Владимир Миклушевский: Мы хорошо продвинулись в декриминализации Приморья
- Нового губернатора жители Приморья выберут только через год
- Владимир Миклушевский: "Я не чувствовал себя в Приморье чужим"
- Путин освободил от должности губернатора Приморья
- В Большом Камне политические скандалы не идут на спад
- Соответствуя духу и букве
- Депутаты Госдумы нового созыва от Приморья работают уже год
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- КНДР пощадит Приморье
- Во Владивостоке оштрафовали гипермаркет
- Известную компанию в Приморье подозревают в преднамеренном банкротстве
- Налоговая подала иск о банкротстве одного из крупнейших предприятий Приморья
- В России спрогнозировали курс рубля до 2035 года
- Приморье и другие территории Дальнего Востока будут развивать на деньги, которые отнимут у Сахалина
- Нарушителей ПДД скоро будут наказывать без протокола
- В Азии смеются – торги по отелю Hyatt во Владивостоке перенесены на 9 ноября
- Мэрия Владивостока пытается убедить суд, что ее никто не обворовывал