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"Не тот это был человек, чтобы руководить таким регионом"
Приморские политологи продолжают активно комментировать отставку губернатора Приморского края
Эксперты продолжают активно комментировать отставку губернатора края Владимира Миклушевского, пишет деловая газета «Золотой Рог». Напомним, глава Приморья был освобожден от должности по собственному желанию президентом Владимиром Путиным. Как выясняется, глава края написал заявление еще 29 сентября. Вместо него исполняющим обязанности губернатора президент назначил главу «Росморпорта» и выходца из «Росатома» Андрея Тарасенко. Вот лишь некоторые мнения экспертов по поводу происходящего в Приморье.
Так, известный российский политолог Евгений Минченко считает, что новый руководитель края может разрядить политическую обстановку в Приморье.
«Тарасенко - это компромиссная фигура. У него есть контакты с несколькими влиятельными группами в крае. Альтернативные кандидаты, конечно, были. Но остановиться решили именно на бывшем руководителе Росморпорта», - рассказал он.
Эксперт добавил, что отставка Владимира Миклушевского ни для кого не стала сюрпризом, а его судьба была предрешена. Как рассказал Евгений Минченко, сведущие люди давали очень невысокую оценку его политической устойчивости. Эту точку зрения он озвучил в своем недавнем докладе, посвященном отставкам губернаторов.
Александр Шемелёв, политолог и юрист, специализирующийся на общественно-политической тематике (при губернаторе Сергее Дарькине он курировал внутреннюю политику):
- Сегодня у приморцев настоящий праздник. Люди пишут друг другу, звонят, поздравляют. Будем так говорить, кадровое решение Президента России вызвало большой энтузиазм среди жителей Приморского края. Решение руководства страны очень своевременное. Неразумно идти на выборы главы государства с таким непопулярным губернатором в очень сложном с электоральной точки зрения регионе.
Помимо падения рейтинга самого губернатора, свою роль сыграли и масштабные аресты его непосредственного окружения. Сейчас он бодрится перед СМИ, рассуждает о новой работе, благодарит жителей. Но на самом деле, думаю, на душе у него неспокойно. Карьера Миклушевского, взывавшая ракетой во второй половине "нулевых", по сути, разбилась о Приморский край. Трудно говорить, почему у него не получилось... Возможно, не судьба. Не тот это был человек, чтобы руководить таким регионом. А может быть приоритеты для себя неверно расставил: вертолеты, катера, куртки за полмиллиона. Дал вольную своим замам и советникам по политике. Все смешалось и вот этот "микс", наконец, привел к логическому концу.
Еще момент. Миклушевский сгубил очень много карьер и судеб очень толковых руководителей. Вместо того, чтобы выстраивать отношения на местах, предпочитал махать шашкой в первые 3-4 года своего правления, требуя от органов "прессинга" неугодных. Надеюсь, теперь и ему самому придется походить по допросам. Насколько известно экспертному сообществу, вопросы к нему есть. В любом случае, рейтинг Владимира Путина в Приморье серьезно подскочит в связи с увольнением Миклушевского".
Павел НАЛИВАЙКО, политолог:
- Решение об отставке Владимира Миклушевского, на мой взгляд, назревало давно. Сегодня Приморье превратилось в регион откуда постоянно доносятся сообщения об арестах, протестных акциях, угольной пыли и задолженности по заработной плате. И все это происходит на фоне того, что на Дальнем Востоке создают новые механизмы развития и улучшают инвестиционный климат.
Пример Приморья последних пяти лет показывает нам насколько губернатор может растерять свои политический очки и оказанное доверие. Ведь мы помним, что в 2012 году назначение Владимира Миклушевского было воспринято позитивно. На тот момент он уже был достаточно известным ректором ДВФУ и его появления на руководящей должности предполагало такой же динамичной работы по развитию региона. Так и было до 2014 года, после чего губернатор пошел на перевыборы и был избран с достаточно высоким результатом. Однако оказанный кредит доверия вскоре был исчерпан.
Губернатор испортил все отношения с местными элитами и экспертным сообществом, тем самым лишив себя поддержки в столь непростой для региона период. Деятельность администрации просто повисла в воздухе. В конечном счете Владимиру Миклушевскому просто не на кого было опереться, что породило череду ошибок в процессе принятия решений. В итоге в 2017 году у губернатора отмечался рекордно низкий уровень поддержки, а социальное самочувствие населения постепенно падало.
Для федерального центра такой букет рисков в таком перспективном регионе как Приморья стал точкой невозврата. Миклушевский был хорошим ректором, но не стал эффективным губернатором.
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