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Владимир Миклушевский: новый губернатор Приморья столкнется с теми же проблемами, что и я
Пятница, 6 октября, станет днем реальной смены власти в Приморье. Ожидается, что рано утром в регион прибудет временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО. Предшественник Тарасенко, Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, пообещал, что введет нового руководителя в курс дела и попросит его уделить особое внимание приморцам, пострадавшим от наводнений в 2016 и 2017 годах.
- Мы, безусловно, встретимся. Я передам дела. Насколько буду нужен, помогу войти в курс дела. Считаю, что это абсолютно правильно, - пообещал Владимир Миклушевский в ходе пресс-конференции, посвященной итогам его работы на посту губернатора.
Отвечая на вопрос о вызовах, с которыми столкнется новый глава региона, Владимир Миклушевский перечислил вызовы, с которыми сталкивался сам в ходе работы в Приморье.
- Он столкнется с теми же проблемами, что и я. Надо будет бороться за урожай. Возможно, хотя очень бы этого не хотелось, и с природными катаклизмами, которые случаются в Приморье. Безусловно, большие вызовы – это успешная работа по таким направлениям как ТОРы, Свободный порт и дальневосточный гектар, - сказал уходящий губернатор.
Владимир Миклушевский пообещал, что обратится к Андрею Тарасенко с просьбой завершить работу по оказанию помощи приморцам, пострадавшим в результате прошлогоднего наводнения и августовских дождей в регионе. Также экс-губернатор напомнил, что региону выделена солидная федеральная помощь для ликвидации последствий этих стихийных бедствий.
- У Приморья – хорошее будущее. Я благодарен президенту за возможность семь лет (с момента назначения ректором ДВФУ – прим. автора) поработать в этом замечательном регионе. Это очень хороший опыт, и я по-хорошему завидую преемнику. Хотя ему, возможно, будет чуть-чуть попроще, - отметил Владимир Миклушевский.
Александр САЛКОВ.
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