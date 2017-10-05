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Владимир Миклушевский: Мы хорошо продвинулись в декриминализации Приморья

05 Октября 2017, 14:46 | Приморье

Пять лет – не тот срок, за который возможно осуществить все задуманное, заявил ушедший в отставку с поста губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. По мнению бывшего главы региона, которое он высказал в ходе прощальной пресс-конференции, главным итогом его работы стало восстановление доверия приморцев к власти, и важно, чтобы эта работа была продолжена при новом губернаторе. 

Владимир Миклушевский особо остановился на успехах в выстраивании диалога с гражданским обществом – создании в регионе Общественной палаты и системы общественных экспертных советов при губернаторе.

- Я пришел работать после того, как были начисто проиграны выборы 2011 года. Был кризис доверия к власти. Мы за эти годы не проиграли ни одних выборов, и это говорит о том, что доверие восстановлено. Хотелось бы пожелать преемнику, чтобы эта работа продолжалась. Диалог с гражданским обществом, получение «обратной связи» - это классика политики, - сказал Владимир Миклушевский. 

Говоря об итогах заявленной им в качестве приоритета пять лет назад декриминализации Приморья, Владимир Миклушевский отметил, что все, что делалось в этом направлении за последние пять лет, делалось в рамках курса президента. По мнению экс-главы региона, работа по декриминализации продолжится и после смены губернатора.

- Нам в этой части удалось много сделать вместе с силовыми структурами, с гражданской администрацией. То, что происходило с нечистыми на руку чиновниками, происходило по объективным причинам. Я всегда говорил, что мне не доставляет радости, если кого-то сажают в тюрьму, но страна меняется и чиновники, которые пришли работать не на благо страны и региона, будут наказаны. Думаю, в этой части мы хорошо продвинулись, мне не стыдно, - сказал Владимир Миклушевский.

Успешной экс-губернатор назвал и работу по развитию экономики края, в которой ему помогали «федеральные коллеги».

- В этой части я очень благодарен полпреду Юрию ТРУТНЕВУ, министру по развитию Дальнего Востока (Александру ГАЛУШКЕ – прим. автора). Мы вместе работали над решением очень непростых задач. Это и дальневосточный гектар, и вопросы, связанные со Свободным портом Владивосток и территориями опережающего развития. Вместе с инвесторами мы начали реализацию проектов на сотни миллиардов рублей, - отметил Владимир Миклушевский. – Созданы четыре ТОРа, они успешно развиваются, идет работа над созданием пятой территории опережающего развития – «Остров Русский».

По словам экс-губернатора, у него была «хорошая команда, что бы кто ни говорил». Миклушевский добавил, что в ходе заключительного совещания с вице-губернаторами поблагодарил их за совместную работу. Кстати, до формирования новой команды все заместители главы региона, согласно Уставу Приморья, стали исполняющими обязанности вице-губернаторов.   

- Для того, чтобы выполнить все задуманное, нужно минимум 10 лет. Судьба распорядилась иначе, но жалеть об этом точно не стоит. Я уверен, что человек, который назначен врио, продолжит действовать в рамках курса президента и завершит то, что было задумано президентом и мной, моей командой, - подытожил Владимир Миклушевский.  

 

Александр САЛКОВ.  

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: приморский край  миклушевский  отставка  губернатор 



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