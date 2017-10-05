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Нового губернатора жители Приморья выберут только через год

05 Октября 2017, 13:51 | Приморье

Новому руководителю Приморья Андрею ТАРАСЕНКО придется почти год работать с приставкой «исполняющий обязанности». Поскольку в России губернаторские выборы приурочены к Единому дню голосования, досрочные выборы главы региона должны пройти 9 сентября 2018 года, уточнила в разговоре с корр. деловой газеты «Золотой Рог» председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна ГЛАДКИХ.

- Согласно действующему законодательству, выборы губернатора должны состояться во второе воскресенье сентября 2018 года, то есть в ближайший Единый день голосования. Назначить выборы должны депутаты Законодательного Собрания Приморского края в срок не позднее 90 и не ранее 100 дней до даты их проведения, то есть ориентировочно в начале июня будущего года, - сказала Татьяна Гладких.

Предыдущие выборы губернатора Приморского края состоялись в сентябре 2014 года. Они также были досрочными, поскольку назначенный президентом на пост главы Приморья в 2012 году Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ решил получить мандат от населения Приморского края. По итогам голосования, состоявшегося 14 сентября 2014 года, за Владимира Миклушевского отдали свои голоса около 77,5% избирателей, пришедших на участки.

По мнению приморского политолога Павла Наливайко, такой длинный срок в статусе врио не беда, в современной электоральной практике почти все временно исполняющие обязанности губернаторов, получившие назначение от президента, выходили на выборы и успешно избирались. Отставки губернаторов и новые назначение проходят сейчас сериями по несколько раз в год, а день голосования - единожды в году.

Напомним, что в среду, 4 октября, президент России Владимир ПУТИН принял добровольную отставку Владимира Миклушевского с поста губернатора. Временно исполняющим главы региона назначен экс-директор Росморпорта Андрей Тарасенко. Ожидается, что в регион он прибудет в пятницу, 6 октября.

Фото РИА "Новости".

Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: губернатор  выборы2018  приморский край 



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