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Владимир Миклушевский: "Я не чувствовал себя в Приморье чужим"
Ушедший в отставку с поста губернатора Приморья Владимир Миклушевский пообещал передать дела и.о. Андрею Тарасенко
Ушедший в отставку с поста губернатора Приморья Владимир Миклушевский пообещал передать дела и.о. Андрею Тарасенко, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Он назвал его "преемником" и "достойным человеком" и высказал надежду, что новый глава региона продолжит обозначенный президентом курс. Заявление об этом теперь уже бывший губернатор Приморья сделал в ходе прощального брифинга в Доме переговоров.
По словам Владимира Миклушевского, ему предложено перейти на другое место работы.
- Мое заявление о добровольном уходе было согласовано. Ротация, смена элит - это правильно. Я сам работал по этому принципу, - отметил Миклушевский. Отвечая на вопрос корреспондента "Золотого Рога", бывший глава региона отметил, что ментально никогда не чувствовал себя в регионе чужим.
- Здесь я встретился с замечательными людьми, - подчеркнул Миклушевский.
Ожидается, что назначенный президентом и.о. губернатора Приморского края Андрей Тарасенко прибудет в регион в пятницу, 6 октября. Его представят краевым чиновникам и депутатам. Кроме того, запланирована встреча Владимира Миклушевского и Андрея Тарасенко, в ходе которой уходящий губернатор передаст дела новому.
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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