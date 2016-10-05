www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.43 р. 100 JPY: 61 р.
EUR: 69.76 р. 10 CNY: 93.58 р.
Индексы ( )

1985,02 | -0,09%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Новым сенатором от Приморья стала Людмила Талабаева

05 Октября 2016, 14:07 | Приморье

Депутаты шестого созыва Законодательного Собрания на своем первом заседании выбрали нового представителя ЗС в Совете Федерации. Как и ожидалось, этот пост достался Людмиле Талабаевой, котрая с 2012 года возглавляет краевое отделение "Единой России", сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Кандидатуру Талабаевой для делегирования в Совфед предложил руководитель фракции ЕР в Законодательном Собрании Александр Костенко. В качестве альтернативы коммунисты предложили кандидатуру Владимира Гришукова, который до апреля 2016 года возглавлял краевое отделение КПРФ.

По итогам тайного голосования полномочиями представителя ЗС ПК в Совете Федерации была наделена Людмила Талабаева. За секретаря приморских единороссов проголосовал 31 депутат. Она заменит в СФ олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, который являлся сенатором с осени 2008 года, но на прошедших 18 сентября выборах избрался в Госдуму от Подмосковья. Вторым представителем края в верхней палате парламента с 2014 года является Светлана Горячева.

Александр САЛКОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: сенат  Совет Федерации  законодательное собрание  единая россия  выборы 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru