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Новым сенатором от Приморья стала Людмила Талабаева
Депутаты шестого созыва Законодательного Собрания на своем первом заседании выбрали нового представителя ЗС в Совете Федерации. Как и ожидалось, этот пост достался Людмиле Талабаевой, котрая с 2012 года возглавляет краевое отделение "Единой России", сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Кандидатуру Талабаевой для делегирования в Совфед предложил руководитель фракции ЕР в Законодательном Собрании Александр Костенко. В качестве альтернативы коммунисты предложили кандидатуру Владимира Гришукова, который до апреля 2016 года возглавлял краевое отделение КПРФ.
По итогам тайного голосования полномочиями представителя ЗС ПК в Совете Федерации была наделена Людмила Талабаева. За секретаря приморских единороссов проголосовал 31 депутат. Она заменит в СФ олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, который являлся сенатором с осени 2008 года, но на прошедших 18 сентября выборах избрался в Госдуму от Подмосковья. Вторым представителем края в верхней палате парламента с 2014 года является Светлана Горячева.
Александр САЛКОВ,
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