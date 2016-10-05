Единороссы возглавили большинство комитетов приморского парламента

Депутаты шестого созыва Законодательного Собрания Приморья на своем первом заседании продолжают решать организационные вопросы. Парламентарии сформировали комитеты и выбрали их председателей. Шесть из семи комитетов будут контролировать единороссы, а один - представители ЛДПР, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Ранее депутаты определились с количеством заместителей председателя ЗС ПК. В шестом созыве, как и в пятом, заместител будет один. По итогам тайного голосования этот пост займет единоросс Сергей Кузьменко, в недавнем прошлом возглавлявший Октябрьский район Приморья.

Позже был определен количественный и персональный состав комитетов Заксобрания. При этом руководители всех комитетов, кроме регламентного, остались прежними. Комитет по бюджету возглавил Галуст Ахоян, комитет по экономической политике - Александр Костенко , комитет по социальной политике- Игорь Чемерис, комитет по региональной политике - Джамбулат Текиев, комитет по продовольственной политике - Евгений Зотов, комитет по регламенту - Дмитрий Новиков.

Представители "ЕР" составят большинство членов в составе всех комитетов, кроме продовольственного - контроль над ним сохранит ЛДПР. Фракция КПРФ, как и в предыдущем созыве, не получила ни одного руководящего поста.

Фото Rbc.Ru.

Александр САЛКОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.