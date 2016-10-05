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Александр Ролик избран председателем Заксобрания Приморья

05 Октября 2016, 11:44 | Приморье

Куратор внутриполитического блока администрации Приморья Александр Ролик избран новым председателем ЗС ПК. Кандидатуру политика поддержали депутаты как минимум трех из пяти партий, представленных в Заксобрании, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Депутаты парламента Приморья, избранные 18 сентября, на первом заседании решили главный кадровый вопрос, выбрав нового спикера.

Напомним, что председатель ЗС двух последних созывов Виктор Горчаков в новый состав депутатского корпуса не попал. Несколько дней назад "Единая Россия" на своей конференции выдвинула на пост спикера вице-губернатора Приморья Александра Ролика. В ходе первого заседания эта кандидатура была предложена фракцией единороссов, которую возглавил Александр Костенко.

Альтернативную кандидатуру предложили коммунисты - претендентом на пост спикера стал депутат ЗС с 2006 года, бывший мэр Арсеньева Владимир Беспалов. Остальные фракции не стали выдвигать своих представителей на пост председателя. При этом фракции ЛДПР и "Справедливой России" высказались в поддержку Ролика, а единоросс Игорь Чемерис то ли в шутку, то ли всерьёз предложил Владимиру Беспалову снять свою кандидатуру - ввиду предрешенности итогов голосования.

По итогам тайного голосования кандидатуру Александра Ролика поддержало 31 депутатов. Владимира Беспалова поддержали 7 народных избранников. Один депутат голосовал против обоих кандидатов. Всего на первом заседании присутствовало 39 депутатов из 40.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: спикер  законодательное собрание  выборы  вице-губернатор  единая россия 



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