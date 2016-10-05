Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы

Незадолго до первого заседания Заксобрания Приморья шестого созыва в списке избранных депутатов произошли изменения. Сразу несколько кандидатов от ЛДПР, показавших лучшие результаты, отказались от положенных мандатов в пользу неизвестных широкой публике людей.

Напомним, что в новом созыве ЗС ПК ЛДПР займет пять кресел, в том числе четыре партия завоевала по единому округу. При этом в общей части списка значились только фамилии Владимира ЖИРИНОВСКОГО, а также координатора партии в Приморье Андрея АНДРЕЙЧЕНКО.

После подведения итогов голосования Жириновский, как и ожидалось, отказался от своего мандата. Однако то же самое сделал и глава одного из поселений Черниговского района Борис САМОЙЛЕНКО. И люди, возглавлявшие группы №№20, 18, 13, 17 и 14, также написали заявления об отказе от депутатских кресел. И теперь мандаты Жириновского и Самойленко перейдут предпринимателю из Спасского района Александру ПЕТУХОВУ (группа №15) и заму главврача Краевого клинического кожвендиспансера Вячеславу ДРОЖЖИНУ (группа №2).

Добавим, что в «ЕР» также были перераспределены два мандата, от которых отказались возглавлявший список губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и избранный в Госдуму Сергей СОПЧУК (тергруппа №7). Мандат Миклушевского ушел депутату ЗС двух прежних созывов Александру БЕХТЕРУ, а Сопчук уступил мандат главе сельхозпредприятия в Ханкайском районе Эдуарду ЦОЮ.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.