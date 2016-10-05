Депутаты от Приморья "нашли себя" в Госдуме

В среду, 5 октября, в Москве состоится первое заседание Госдумы РФ седьмого созыва. Рабочую группу по его подготовке возглавлял единоросс из Приморья Виктор ПИНСКИЙ. Основными пунктами повестки дня станут избрание руководящих органов и формирование постоянных комитетов. Между тем приморские депутаты ГД уже определились с направлениями своей работы в федеральном парламенте.

Еще на минувшей неделе четыре парламентские фракции договорились, что из 26 комитетов Госдумы седьмого созыва половину возглавят единороссы, по пять комитетов - представители КПРФ и ЛДПР, и три комитета достанутся «Справедливой России».

На посты председателей 13 комитетов, доставшихся «ЕР», никто из приморских депутатов не выдвинут. Зато работающий на Охотном ряду с 2011 года приморец Виктор Пинский в Госдуме седьмого созыва возглавит одну из пяти депутатских групп фракции «Единая Россия». Внутрифракционные группы будут заниматься теми же вопросами, что и в прошлом созыве.

- У нас большая фракция - 343 человека, руководить ею сложно. Внутрифракционные группы будут заниматься политической и законотворческой деятельностью, обсуждать те вопросы, которые затем будут выноситься на пленарное заседание, - цитирует слова Пинского официальный сайт «Единой России». Кроме того, приморский политик возглавил рабочую группу, которая занималась подготовкой первого заседания ГД РФ седьмого созыва.

Избранный по округу №62 Сергей СОПЧУК, в Законодательном Собрании Приморья работавший в комитете по социальной политике и защите прав граждан, планирует работать в аналогичной структуре Госдумы. Также Сопчук выступил с инициативой создания Депутатского центра, где будут взаимодействовать с избирателями депутаты всех уровней.

- Хочу поднять вопрос о так называемой вертикали законодательной власти. Необходимо выстроить взаимоотношения между депутатами думы города или думы района, между депутатом Законодательного Собрания от этой территории и депутатом Государственной думы. Избиратель на любой ступени сможет обращаться в этот депутатский центр. Неважно, где чьи полномочия по здравоохранению, по уборке территории, по выплате пенсии... Это мы, депутаты, уже между собой должны определиться. Наверняка по ряду вопросов нужна будет законодательная поддержка верхнего уровня власти, - считает Сергей Сопчук.

Виктория НИКОЛАЕВА в ЗС ПК работала в комитете по региональной политике и законности и теперь намерена применить свой опыт в ГД РФ. «Не исключено, что приморский депутат войдет в объединенный комитет по собственности, по земельным отношениям и по природопользованию. Кстати, в одном из «влившихся» в объединенную структуру комитетов - по собственности - ранее работал коммунист Алексей КОРНИНЕНКО, который в Госдуме седьмого созыва вновь будет представлять интересы регионов юга ДФО. В свою очередь, экс-мэр Артема Владимир НОВИКОВ ранее высказывал желание заниматься вопросами, связанными с муниципальной властью.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.