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Развитие энергетического сотрудничества на Дальнем Востоке обсудят на IV Восточном экономическом форуме

05 Сентября 2018, 16:16 | Приморье

Развитие энергетического сотрудничества на Дальнем Востоке, использование новых технологий и другие актуальные вопросы современной энергетики займут важное место в повестке IV Восточного экономического форума, который пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. В деловой программе Форума энергетической тематике посвящены несколько панельных сессий, в которых примут участие представители органов власти и компаний – лидеров отрасли из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Становление Дальнего Востока России как важного энергетического центра АТР обсудят в рамках сессии «Новые энергетические рынки: дальневосточный вектор». В ходе дискуссии с участием Министра энергетики РФ Александра Новака и главы Государственной электросетевой корпорации Китая Шу Иньбяо будут проанализированы возможности России по обеспечению потребностей региона в энергоресурсах, а также вызовы и перспективы развития энергетического рынка в АТР.

В рамках дискуссии «Нефтегазопереработка: создаем новый отраслевой кластер» будет рассмотрен потенциал Дальнего Востока России в сфере развития нефтегазохимических проектов, включая выгоды географического положения и обеспеченность природными ресурсами. Участники обсудят, какая энергетическая продукция будет пользоваться спросом на внутреннем и внешних рынках, какие перспективы есть у рынка малотоннажного сжиженного природного газа в регионе. Среди докладчиков – Заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, модератором сессии выступит партнер компании EY, руководитель направления стратегии EY в странах СНГ Антон Порядин.

В рамках сессии «Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии» будут рассмотрены возможности укрепления внутрирегиональной кооперации в энергетической сфере, обеспечения энергетической безопасности и развития научно-технологического сотрудничества с учетом особенностей моделей производства и потребления энергии стран региона. Ведущие международные специалисты по энергетике ответят на вопросы, какую роль играет российская энергетика в Северо-Восточной Азии и как обеспечить переход к устойчивому производству и потреблению энергии в регионе.

Также в рамках ВЭФ-2018 будет затронута тема освоения энергетических ресурсов Мирового океана.

Обсуждение этих и других вопросов энергетической тематики будет продолжено в рамках деловой программы международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2018), который пройдет 3–6 октября в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: энергетика  Владвиосток  АТР  приморский край  вэф 



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