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Андрей Тарасенко: У меня нет личного пистолета
Глава Приморского края Андрей Тарасенко сегодня, 5 сентября, провел пресс-конференцию с журналистами, сообщает деловая газета «Золотой Рог». На встрече он прокомментировал распоряжение президента России, касающееся выделения губернаторам 7 охранников из числа Росгвардии в случае реальной угрозы жизни.
Врио губернатора Приморья сообщил, что у него на данный момент охранников нет и они ему не нужны. В случае чего он сам сможет за себя постоять. Кроме того, Тарасенко рассказал, что до сих пор сам ходит по магазинам, чем приводит в изумление посетителей, когда те видят его с тележкой в супермаркете.
В месте с тем Андрей Тарасенко заявил, что у него нет личного пистолета.
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Вопрос был не о пистолете