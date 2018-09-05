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Андрей Тарасенко: У меня нет личного пистолета

05 Сентября 2018, 12:37 | Приморье

Глава Приморского края Андрей Тарасенко сегодня, 5 сентября, провел пресс-конференцию с журналистами, сообщает деловая газета «Золотой Рог». На встрече он прокомментировал распоряжение президента России, касающееся выделения губернаторам 7 охранников из числа Росгвардии в случае реальной угрозы жизни.

Врио губернатора Приморья сообщил, что у него на данный момент охранников нет и они ему не нужны. В случае чего он сам сможет за себя постоять. Кроме того, Тарасенко рассказал, что до сих пор сам ходит по магазинам, чем приводит в изумление посетителей, когда те видят его с тележкой в супермаркете.

В месте с тем Андрей Тарасенко заявил, что у него нет личного пистолета.

Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: безопасность  тарасенко  охрана  приморье 



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Комментарии

  • Митя13:30, 05.09.2018#

    Вопрос был не о пистолете

  • Псевдоним14:25, 05.09.2018#

    Если бы Тарасенко Вышел из Едим Россию и послал их лесом, вот тогда может быть и пришёлся Ко двору. . . а так. . . . . . . пиар не более того. .

  • Люблю путина15:49, 05.09.2018#

    Винни-пух тоже сначала ходил пешком, потом нанял охрану, потом сел на 4 года в Таиланде.

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