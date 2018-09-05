Депутат с задержками

Строительная компания депутата Заксобрания Приморского края, борющегося за права обманутых дольщиков, сама исправно срывает сроки сдачи домов

В минувшую субботу во Владивостоке вновь состоялся немногочисленный митинг обманутых дольщиков с участием восходящей звезды приморского отделения КПРФ, директора строительной компании «Аврора-Строй» Андрея ИЩЕНКО. Тема долевого строительства давно стала его коньком, вот только обязательства перед собственными дольщиками сам Ищенко не всегда исполняет в срок.

Некоторые покупатели жилья, не получив ключи от новой квартиры к указанной в договоре дате, уже взыскали с компании неустойку через суд.

Неустойное поведение

Принадлежащая депутату и бизнесмену компания «Аврора-Строй» является застройщиком двух домов жилого комплекса «Северный» в Находке. Квартиры в первом доме «Северного» должны были быть переданы дольщикам не позднее 30 июня 2017 года, но по факту сдача дома состоялась только в январе 2018 года. Неудивительно, что в конце 2017 года некоторые дольщики, возмущенные затягиванием сроков, обратились в Первомайский районный суд Владивостока с требованием взыскать с СК «Аврора-Строй» неустойку и компенсацию за моральный ущерб.

В распоряжении Деловой газеты «Золотой Рог» есть тексты нескольких судебных решений по искам покупателей жилья в строящемся компанией Андрея Ищенко доме. Характерно, что до подачи судебных исков истцы обратились к СК «Аврора-Строй» с претензией о выплате неустойки в добровольном порядке, но их требования остались без ответа. А в ходе судебного разбирательства представитель строительной компании указал, что передать квартиры в срок не позволили «тяжелая финансовая ситуация в градостроительной области региона, низкая покупательская способность, долги по оплате за строительные материалы перед подрядными организациями».

Впрочем, суд не счел подобную лирику убедительной. В двух случаях сумма взысканных с СК «Аврора-Строй» неустойки и штрафов составила более 200 тысяч рублей (неустойка рассчитывается в размере 2\300 ставки рефинансирования ЦБ, исходя из стоимости объекта недвижимости, за каждый день просрочки). А еще по одному иску компания Андрея Ищенко была вынуждена не только заплатить неустойку, но и вернуть полную стоимость оплаченной покупателем квартиры.

Досье "Золотого Рога": В соответствии со ст. 9 федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случае неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца. При этом застройщик в случае расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора в течение 20 рабочих дней со дня расторжения договора.

Напомним, что нежелание исполнять обязательства в срок компания депутата ЗС ПК продемонстрировала и в истории с арендной платой за земельные участки под строительство ЖК «Северный» в Находке. «Аврора-Строй» отказалась погашать накопленный долг по аренде в 7,2 млн рублей, и администрация Находки взыскала эти деньги, а также неустойку в 3,2 млн рублей в принудительном порядке. Правда, в июне 2018 года компании удалось добиться рассрочки выплат до марта будущего года, ссылаясь на «тяжелое финансовое положение». На нерасторопность «Авроры» с платежами в начале 2017 года жаловались и энергетики, подводившие к домам ЖК «Северный» электричество.

Продлевать будете?

Казалось бы, практика судебных споров, которые заканчиваются дополнительными расходами для СК «Аврора-Строй», должна была научить руководство компании пунктуальности. Но, видимо, пока не научила. Так, в качестве срока сдачи второго дома ЖК «Северный» в разделе сайта VL.ru, посвященном новостройкам, изначально был указан третий квартал 2018 года. Однако фотоотчет о ходе строительства, размещенный на сайте СК «Аврора-Строй», заставляет усомниться в реальности этого срока - по состоянию на 10 августа 2018 года, в доме №2 еще велись следующие работы: кладка межквартирных стен, установка ограждений лоджий, доставка материала для устройства кровли. Что касается срока действия разрешения на строительство дома №2, то он продлен до 31 декабря 2018 года.

Сдвинулись и сроки сдачи жилого комплекса «Сафонов», который «Аврора-Строй» возводит во Владивостоке. Согласно изменениям, внесенным в декларацию в апреле, ввод дома в эксплуатацию перенесен с третьего квартала 2018 года на второй квартал 2019 года. При этом срок действия разрешения на строительство ЖК «Сафонов», который должен был истечь в сентябре 2018-го, продлялся уже дважды: сначала до 31 декабря 2018 года, а затем до 31 мая 2019 года. Если дома в Находке и во Владивостоке не будут сданы к дате, указанной в договорах долевого участия, покупатели квартир смогут требовать от строительной компании выплатить им неустойку – практика взыскания неустоек при невыполнении застройщиками своих обязанностей является обычным делом для Владивостока.

С той лишь разницей, что руководители других строительных компаний не стремятся набрать политические очки на столь чувствительной для граждан теме.

На фото: Дольщики ЖК «Северный» в Находке, строит который компания депутата ЗС ПК Андрея Ищенко, добились выплаты им неустойки за перенос сроков передачи квартир.

Фото Vl.Ru.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

КРОМЕ ТОГО

«Аврора-Строй» упрямо лезет в парк

Арбитражный суд Приморского края назначил предварительное заседание по иску Инвестиционно-строительной компании «Аврора-Строй» (не путать с СК «Аврора-Строй») к департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края. Связанная с депутатом ЗС ПК Андреем ИЩЕНКО компания не отказывается от планов построить жилой дом в зеленой зоне по ул. Верхнепортовой, расположенной в районе МГУ им. НЕВЕЛЬСКОГО.

Напомним, что ранее суд дважды оставлял заявление строительной компании без движения в связи с неполнотой пакета документов, приложенных к иску. Однако к концу августа ИСК «Аврора-Строй» провела работу над ошибками, и заявлению был дан ход. Предварительное судебное заседание состоится 17 сентября. К этому сроку ответчику – департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края – необходимо письменно обосновать причины отказа в предоставлении земельного участка под строительство жилой высотки, вынесенного в апреле 2018 года.

Ранее, комментируя ситуацию, в администрации Приморья сделали акцент на том, что в соответствии с Правилами землепользования и застройки ВГО в случае, если участок покрыт растительностью более чем на 70 процентов и используется для кратковременного отдыха, прогулок, прохода неограниченного круга лиц, то он используется исключительно с видом разрешенного использования «Парк – место общего использования». На таком участке запрещено возведение не только объектов капитального строительства, но и временных объектов, а также уничтожение зеленых насаждений.