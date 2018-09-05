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Приморские единороссы ответили на обвинения в подкупе избирателей

05 Сентября 2018, 08:40 | Приморье

В Надеждинском районе, где 9 сентября должны пройти  выборы муниципальных депутатов, звучат обвинения в скупке голосов. Группа местных оппозиционеров распространяет слухи о готовящихся, как они утверждают, «Единой Россией», нарушениях. В свою очередь, в «ЕР» ссылаются на недавний соцопрос, по которому большинство надеждинцев готово поддержать кандидатов «Единой России», и упрекают оппонентов в намерении сорвать явку на избирательные участки.

Каждого, кто 9 сентября придет голосовать за «ЕР», так называемые оппозиционеры прямо называют «купленным», заранее пытаясь сформировать негативное отношение к итогам голосования. На деле же такие обвинения имеют целью понизить явку избирателей в Единый день голосования, убеждены в приморском отделении «Единой России».

- Согласно проведенному за две недели до дня голосования независимому соцопросу, кандидаты от «ЕР» в Думу района могут рассчитывать на поддержку 67 процентов избирателей. Явка составит более 40 процентов, - прокомментировали в пресс-службе краевого отделения «ЕР».

В свою очередь, кандидаты-
единороссы призвали избирателей Надеждинского района не обращать внимания на провокации накануне Единого дня голосования.

- Нам не нужны «помощники», которые скупают голоса, потому что доверие людей нужно не покупать, а оправдывать каждодневным трудом, - сказал один из претендентов на место в муниципальной Думе.

- Мы не дадим банде «черных» политтехнологов запугать жителей района и лишить их права голоса. Призываем всех, кому небезразлична судьба Надеждинского района, не поддаваться на провокацию, - говорят в распространенном накануне обращении к надеждинцам кандидаты  в Думу от «Единой России».   

Впрочем, одними только словами в партии решили не ограничиваться. Утверждения участников акции в Вольно-Надеждинском о готовящейся скупке голосов планируется опровергнуть в судебном порядке. По предварительной информации, суд будет разбираться в том, кто прав, а кто нет, в понедельник, 3 сентября.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: единая россия  выборы 



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