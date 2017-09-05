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В Кавалерово на выборах победил бывший мэр
05 Сентября 2017, 16:23 | Приморье
В поселке Кавалерово Приморского края прошли довыборы в районную Думу депутата по Горнореченскому округу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Из нескольких претендентов выиграл Сергей ЗАЙЦЕВ, активный член партии «Единая Россия», бывший мэр района, бывший председатель Думы района, бывший депутат районной Думы, ныне – инженер по охране труда в ООО «Панацея», это сеть аптек его супруги.
10 сентября в Кавалеровском районе также пройдут выборы: будут выбирать главу Устиновского сельского поселения, в состав которого входят несколько сел Зеркальненской долины.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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