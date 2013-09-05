Избирательные комиссии Приморского края готовы к предстоящему Дню голосования

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 5 сентября, провел двустороннюю встречу с председателем избирательной комиссии Приморского края Татьяной Гладких.

Татьяна Гладких доложила главе региона о готовности избирательных комиссий на территориях.

«Комиссии готовы, органы полиции с 6 сентября берут избирательные участки под круглосуточную охрану. Все помещения обеспечены средствами связи. В Хасанском районе, Лесозаводске пройдет досрочное голосование, здесь военнослужащие традиционно готовы голосовать заранее», - доложила Татьяна Гладких.

Владимир Миклушевский поручил председателю избирательной комиссии усилить работу по информированию граждан о предстоящем дне выборов. Глава региона подчеркнул, что необходимо в полной мере обеспечить конституционное право каждого гражданина участвовать в выборах.

Татьяна Гладких сообщила, что сегодня в крае активно ведется работа по информированию избирателей.

«На сегодняшний день разосланы приглашения, которые подробно информируют граждан. Во Владивостоке городская избирательная комиссия традиционно разместила информацию в службе «09». Избиратель по телефону может узнать координаты своего избирательного участка. Также есть возможность пригласить представителей избирательной комиссии на дом, если есть какие-то сложности с передвижением», - рассказала она.

«В оставшиеся дни эту работу необходимо усилить. Приморцам должно быть комфортно на избирательных участках реализовывать свое конституционное право. Также особое внимание прошу сосредоточить на прозрачности, честности выборов», - дал поручение Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото администрации края.