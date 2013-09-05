www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.79 р.
EUR: 75.04 р. 10 CNY: 94.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Избирательные комиссии Приморского края готовы к предстоящему Дню голосования

05 Сентября 2013, 16:56 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 5 сентября, провел двустороннюю встречу с председателем избирательной комиссии Приморского края Татьяной Гладких.

Татьяна Гладких доложила главе региона о готовности избирательных комиссий на территориях. 

«Комиссии готовы, органы полиции с 6 сентября берут избирательные участки под круглосуточную охрану. Все помещения обеспечены средствами связи. В Хасанском районе, Лесозаводске пройдет досрочное голосование, здесь военнослужащие традиционно готовы голосовать заранее», - доложила Татьяна Гладких.

Владимир Миклушевский поручил председателю избирательной комиссии усилить работу по информированию граждан о предстоящем дне выборов. Глава региона подчеркнул, что необходимо в полной мере обеспечить конституционное право каждого гражданина участвовать в выборах.

Татьяна Гладких сообщила, что сегодня в крае активно ведется работа по информированию избирателей.

«На сегодняшний день разосланы приглашения, которые подробно информируют граждан. Во Владивостоке городская избирательная комиссия традиционно разместила информацию в службе «09». Избиратель по телефону может узнать координаты своего избирательного участка. Также есть возможность пригласить представителей избирательной комиссии на дом, если есть какие-то сложности с передвижением», - рассказала она. 

«В оставшиеся дни эту работу необходимо усилить. Приморцам должно быть комфортно на избирательных участках реализовывать свое конституционное право. Также особое внимание прошу сосредоточить на прозрачности, честности выборов», - дал поручение Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото администрации края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: миклушевский  избирком  выборы 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru