Работа главы Приморья в новом формате продолжается

На прошлой неделе глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ посетил Надеждинский, Уссурийский, Михайловский, Дальнегорский и Тернейский районы. Прекрасные территории, которые заслуживают большего, чем имеют.

Примыкающий к Владивостоку Надеждинский район – это, по сути, огромный зеленый пригород столицы края, с нереализованным рекреационным, промышленным, транзитным и сельскохозяйственным потенциалом. Сегодня годовой бюджет района составляет 826 миллионов рублей, это меньше бюджета среднего вуза.

Экологичная промзона Надеждинского района

По мнению первого вице-губернатора Приморья Александра КОСТЕНКО, Надеждинский район необходимо рассматривать как центр жилищного строительства и промышленную площадку, не забывая о развитии сельского хозяйства и сферы услуг: «14 тысяч гектаров земельных ресурсов вообще не используются или используются не по назначению. А эти площади можно задействовать для жилищного строительства. Владивосток расположен в часе езды от Надеждинска. Однако сегодня объем привлеченных инвестиций на территорию в пять раз меньше среднекраевого значения». Почему? По мнению главы региона и его экспертов, главная проблема района – неэффективное распределение земель, к которому свелась продуктивная деятельность районных властей. Есть конкретные проекты, например, по созданию тепличных хозяйств, но они вязнут в кадастровых болотах. Владимир Миклушевский заявил, что создает специальную комиссию по проверке использования земель, которые были переданы при прошлом руководстве района. Соответствующее поручение получили вице-губернаторы Василий УСОЛЬЦЕВ и Александр ЛОСЬ.

Помимо земельной проблематики в районе не решены вопросы по ремонту дорог и жилищного фонда, по доступности и качеству медицинского обслуживания, по своевременной выплате зарплат учителям, по содействию малому бизнесу, в том числе, пчеловодам, и так далее. Одна из главных проблем района – отсутствующая система канализации. В качестве примеров успешной работы назван реализуемый проект по строительству третьей развязки на трассе поселок Новый - Де-Фриз (первая готова, вторая будет сдана в конце лета, третья – через два года), а также некоторые промышленные инновации, например, фабрика по сборке домов по канадской технологии.

Разбираться со всем этим хозяйством назначили вице-губернатора Александра РОЛИКА. По мнению чиновника, позитивные изменения в районе связаны не только с переменой стиля управления. Но и с конкретными проектами. За счет создания территории опережающего развития. В проект Надеждинского технопарка до 2017 года будет привлечено 7,3 миллиарда инвестиций, создано 1,4 тысячи рабочих мест. Инфраструктура технопарка, включающая комплекс социально-культурных объектов, станет прообразом нового уклада жизни района. Что касается экологической стороны этого и других проектов, то, как заверил глава региона, все они проходят строгую экологическую экспертизу как на стадии проектирования, так на и всех последующих стадиях работы. Короче говоря, надежда есть.

Новостройки Уссурийска

Назначая куратором Уссурийского городского округа вице-губернатора Олега ЕЖОВА, глава региона нацелил своего помощника на решение социальных, в первую очередь, жилищных проблем и на развитие производства. По статистике, треть аварийного жилья в крае – это уссурийские квартиры. Темпы стройки – 60 тысяч кв. м в год (на 20 тыс. меньше, чем запланировано). Жилищное строительство должно стать стержнем местной экономики. «Бюджетам предоставляются субсидии на создание инженерной инфраструктуры, местным властям необходимо активнее работать с центром. Используя все варианты поддержки, к 2017 году вы можете стать лидером по строительству жилья», - сказал куратор территории. В том же контексте на встрече с представителями общественности был поднят болезненный для всех российских городов вопрос о неудовлетворительной работе управляющих компаний. Жители возлагают большие надежды на закон о лицензировании «управляек». Вице-губернатор Александр Костенко сказал, что в Приморском крае закон будет введен в действие уже с 1 сентября. В частности он определяет право на изъятие лицензии, если компания дважды не исполняет предписания жилищной инспекции.

Со своей стороны глава Приморья сказал, что, зная о дефиците энергетических ресурсов, обсудит вопрос строительства Уссурийской ТЭЦ с Министром энергетики РФ: «Ситуация со строительством ТЭЦ в Уссурийске до сих пор не ясна. Я много раз обсуждал этот вопрос с руководством РАО ЭС Востока, но конкретного ответа на свои вопросы до сих пор не получил. Я лично проговорю с Министром энергетики России Александром НОВАКОМ. Необходима ясность - либо мы реализуем строительство, либо сами развиваем малую энергетику и электрические сети», - заявил Владимир Миклушевский. Следом - газификация района. В 2014 году идет проектирование трубопровода в Уссурийском округе: «Согласно соглашению с Газпромом, к трубопроводу высокого давления будет подведена сеть газопроводов низкого давления. Уссурийск по плану у нас один из первых. В этом году мы делаем проект, а в следующем уже начнутся работы», - отметил врио Губернатора Приморского края.

Обсуждая возможности Уссурийска, вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО обратил внимание на нереализуемый сельскохозяйственный потенциал территории, которая по праву считается аграрным центром Приморья, – здесь сосредоточена научная база, достаточное количество пашни, перерабатывающая промышленность. Однако Уссурийский городской округ занимает только 12-е место по эффективности использования пашни. Не завершена работа по оформлению невостребованных сельскохозяйственных земель. А между тем в округе работает ряд программ по поддержке сельхозпроизводителей. Например, в селе Степное, работает ферма, которая привлекла иностранные и государственные инвестиции. Предприятие создано пять лет назад на базе бывших советских животноводческих комплексов. Сейчас там работает небольшая птицеферма, которая производит более 10 миллионов яиц в год, развивается молочное животноводство – с начала года уже произведено 1,3 тысячи тонн молока, имеется часть собственной кормовой базы. Предприятие в числе 70 других агропромышленных компаний в Приморье получает государственную поддержку. Условие программы жесткие, но выгодные: сельхозпроизводитель берет обязательства по производству молока, мяса, зерновых, а взамен получает субсидии на техническую модернизацию. При этом компания должна создавать высокотехнологичные современные производства, которые обеспечат рабочими местами, прежде всего, местное население. «А также бизнес должен быть экологически безопасным. Мы внимательно анализируем опыт каждого предприятия. Спрос жесткий, но те предприятия, которые соблюдают требования, мы в обиду не дадим», - сказал Сергей Сидоренко.

Дальнегорские ценности

Приехав в Дальнегорск, глава региона сказал, что в городе за последние годы накопилось много системных проблем: «Властей Дальнегорска всегда только свой карман интересовал и в минимальной степени забота о жителях. Теперь я хочу, чтобы новый глава работал на благо города, а мы будем ему помогать». Главные аспекты развития города и района – это судьба горно-металлургической отрасли и удобное сообщение с Владивостоком.

Градообразующее предприятие «Бор» в условиях высоких тарифов и не самой благоприятной конъюнктуры пребывает в поисках путей выживания. Идею собственников компании о переносе производства в азиатскую страну глава края нашел противоречащей интересам горожан и вообще Конституции. Решено выработать оптимальную стратегию по возрождению предприятия на уровне правительства. «Планы руководства компании по развитию производства, мягко говоря, вызывают удивление и недоумение. Более того, собственники «Бора» даже не соизволили сюда явиться сегодня. Мы будем инициировать совещание с их участием в Правительстве России. Мы 2,5 года слушаем только одни обещания, мне это надоело», - заявил Владимир Миклушевский.

Кроме того, в Дальнегорске глава региона рассказал о том, что создан Союза горнопромышленников Приморья и представил его председателя - Алексея АВЕРШИНА. Задача организации - защита интересов приморских предприятий на краевом и федеральном уровне. В Союз вошли предприятия «Дальполиметалл» и «Бор». В этом году состоится первая конференция, и членами союза станут все участники рынка, включая геологов и геологоразведчиков. Задача встречи – выработка проект развития на 10 лет вперед. Куратор Дальнегорского городского округа - первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко - намерен свою основную деятельность направить на развитие двух градообразующих предприятий - ОАО «ГКХ БоР» и ОАО «ГМК Дальполиметал».

В то же время, очевидно, что Дальнегорску нужно преодолевать зависимость от одной отрасли, развивая другие направления, например добычу красной рыбы и морепродуктов или разведение рыбы, как это делает рыбозавод «Лидовский». «Предприниматели, которые не могут получить достаточный кредит в местных банках, могут рассчитывать на поддержку краевых властей при помощи краевого гарантийного фонда, - сказал глава региона.

Что касается темы сообщения с миром, то, по словам главы региона, полноценное авиасообщение будет налажено в ближайшее время при участии КГУАП «Пластун-Авиа». «Мы должны в скором времени получить первый легкомоторный самолет, сейчас его уже раскрашивают в фирменные цвета авиакомпании. В конце года будет приобретен второй, а в первом полугодии 2015 года - третий. Они позволят обеспечить всю маршрутную сеть края. Для них подобраны маршруты, есть взлетно-посадочные полосы», - заявил глава Приморья.

Напомним, КГУАП «Пластун-Авиа» объявило запрос предложений на право заключения кредитного договора для покупки воздушных судов. Речь идет о получении кредита в размере 1,5 миллиарда рублей. Из них 390 миллионов заложено в бюджете Приморского края и будет выплачено в этом году. На эти средства будут закуплены 3 самолета и 2 вертолета для нужд региона – внутренней и медицинской авиации. Постоянными местами базирования» вертолетов будут север и юг края. Делается это для того, чтобы каждый охватывал максимальную территорию и один из вертолетов мог добраться в пределах часа до места назначения в любой точке края.

Лес и рыба Тернейского района

Последним на неделе глава Приморья посетил Тернейский район. Вся проблематика этого огромного таежного массива на берегу океана определена такими факторами, как колоссальная удаленность от цивилизации, вечный конфликт между промышленной вырубкой лесов, охотничьим образом жизни местных жителей и необходимостью сохранения природы (о которой все участники этого сообщества прекрасно осведомлены). Куратором района назначен первый вице-губернатор Василий Усольцев. Ему в частности предстоит разобраться с несанкционированными вырубками на территории Сихотэ-алинского заповедника, браконьерством на таежных реках, снабжением отдаленных сел, проблематикой обеспечения образовательными и медицинскими услугами, выделением субсидий для развития кооперативов и так далее. Как сказал один из экспертов: «Здесь многое еще не изучено, сплошные реликты, природа деградирует, нет ни охотничьего хозяйства, ни рыбного. Нет деловой древесины, доступна только лиственница. Необходимо провести экологический аудит - ревизию природопользования в крае». В активе района – компания «Тернейлес», один из крупнейших лесозаготовителей с полным циклом производства – от вырубки и изготовления пиломатериалов до восстановления лесного фонда. В ближайшей перспективе - налаженное авиасообщение. Плюс ремонт дороги «Рудная Пристань - Терней».

В конце прошлой неделе глава региона посетил также село Самарга, где никогда прежде не бывал ни один из губернаторов Приморья. Как выяснилось, главный вопрос, который интересует каждого местного жителя, - отсутствие квот на вылов рыбы. «В этом году и цех наш, и местные жители – все остались без работы. Ни одной лицензии не выдано», - обратились жители к главе региона. Как объяснил вице-губернатор Сергей Сидоренко, аукцион на промысел проводит не администрация Приморья, а министерство сельского хозяйства.

«Мы назначим служебную проверку, и если вина Росрыболовства будет подтверждена, то я буду обращаться к министру, чтобы виновные понесли наказание. Из-за чьих-то амбиций люди здесь без работы остались», - заявил Владимир Миклушевский.

На следующей неделе глава Приморья продолжит свой Большой проезд по краю.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.