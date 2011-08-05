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Подготовка Приморья к зиме идет по плану

05 Августа 2011, 02:04 | Приморье

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин принял участие в совещании по вопросам подготовки к зиме регионов Дальневосточного федерального округа с участием губернаторов субъектов. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством полномочного представителя Президента РФ в ДФО Виктора Ишаева.

Его темой также стали результаты исполнения поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе совещания Сергей Дарькин сообщил, что в соответствии с поручением Президента на территории края не допущен необоснованный рост платежей за жилищно-коммунальные услуги. В городах и районах края продолжается процесс разработки и согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Губернатор отметил, что подготовка к предстоящему отопительному сезону в Приморье идет в плановом режиме. По графику осуществляются поставки топлива, ведутся ремонтные работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. «Основная задача - обеспечить полную готовность систем и объектов жизнеобеспечения к 1 октября», - заявил он.

При этом большое внимание в крае уделяется вопросам развития коммунального хозяйства и энергоресурсосбережению. Так, например, в 9 муниципальных образованиях края разработаны программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. В их числе - Арсеньев, Артем, Владивосток, Большой Камень, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Чугуевский и Анучинский районы.

Губернатор рассказал, что в 2011 году на территории Приморского края реализуется региональный проект капитального ремонта многоквартирных домов «Дом, в котором мы живем». Общий объем финансирования составляет 344 миллиона рублей, в том числе: средства краевого бюджета – почти 138 миллионов, средства бюджетов муниципальных образований – почти 138 миллионов, средства собственников жилых помещений – почти 69 миллионов. Всего в этом году по программам капитального ремонта будет отремонтировано 226 многоквартирных жилых домов, при этом улучшат условия проживания более 37 тысяч граждан, что положительно скажется на подготовке жилищного фонда к отопительному сезону.

Также Сергея Дарькин сообщил, что один из важнейших вопросов, который сегодня стоит перед топливно-энергетической системой края, - перевод владивостокской ТЭЦ-2 на природный газ.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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