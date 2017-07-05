Эпоха славных дел продолжается

Константин Межонов рассказал городским депутатам об инвестициях в будущее Владивостока

29 июня и.о. главы администрации Владивостока Константин МЕЖОНОВ выступил перед депутатами городской думы с докладом о результатах деятельности администрации в 2016 году. Вопреки своему названию, отчет не выглядел как формальное подведение итогов работы за прошлый год, а был устремлен в будущее.

Константин Межонов подтвердил, что реализация программ и мероприятий, инициированных главой Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ, продолжается невзирая на какие-либо обстоятельства.

Поработали над стратегией

По словам и.о. главы, 2016 год стал для администрации проверкой профессионализма и умения результативно работать на благо горожан. Главными приоритетами, как и прежде, остались обеспечение местами в детских садах, реформирование общественного транспорта, совершенствование системы образования, наведение порядка в сфере ЖКХ, строительство дорог и жилья. За этими «повседневными» вопросами не забыли и о развитии на перспективу.

- Одним из важных итогов работы администрации Владивостока в 2016 году можно считать подготовку проектов развития города: рыбного рынка в районе Золотого моста, четырех многоярусных парковок, благоустройства парка Минного городка, Приморского бульвара в районе Моргородка и парка на Второй Речке, продолжения обустройства «Берега здоровья». Большинство этих проектов, которые должны вывести Владивосток в число наиболее современных и комфортных городов, были разработаны по инициативе главы города, - акцентировал Константин Межонов.

Администрация Владивостока уже провела работу по формированию и оформлению права муниципальной собственности на земельные участки под данные объекты. Добавим, что в марте 2017 года упомянутые проекты были презентованы на заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды, которое прошло с участием представителей Минстроя РФ, администрации Приморского края, правительства и бизнеса Японии. Отдельно и.о. главы упомянул о подготовленных администрацией предложениях по развитию Русского острова, многие из которых вошли в недавно утвержденную на федеральном уровне концепцию развития этой части города.









43 семьи смогли справить новоселье, переехав их бараков в новый дом.

От дефицита – к бюджету развития

В 2016 году во Владивостоке впервые за последние годы был сформирован бездефицитный бюджет, что объяснялось стремлением властей города снизить объем муниципального долга. Была проведена работа по наполнению доходной части бюджета – в сравнении с 2015 годом объем доходов увеличился на 392 млн рублей, или на 6%. Расходная часть, как и прежде, формировалась в разрезе 17 муниципальных программ, доля которых составила 76% всех расходов бюджета Владивостока.

- Бюджет 2016 года сохранил свою социальную направленность, более половины средств ушло на финансирование сферы образования, культуры, социальные программы. С 1 октября проведена индексация зарплат бюджетников, - подчеркнул Константин Межонов.

Говоря о развитии экономики, и.о. главы города особо отметил эффект от работы ФЗ «О свободном порте Владивосток», который положительно отразился на макроэкономической динамике и внес позитивные тенденции в экономическое развитие города.

В своем отчете Константин Межонов отметил и сохранение позитивных демографических трендов: с 2013 года численность населения Владивостока стабильно увеличивается за счет роста рождаемости. В минувшем году в столице Приморья на свет появилось почти 7,4 тысячи детей, а естественный прирост населения составил 390 человек.

Благодаря многолетней работе команды Игоря Пушкарева по развитию сети дошкольных учреждений все дети в возрасте от 3 до 7 лет получили путевки в детсады, а кроме того, в 2016 году было произведено комплектование 45 групп для детей от 2 до 3 лет и одной группы - от 1,5 до 2 лет.

Приоритеты неизменны

В 2016 году продолжалась работа по развитию дорожно-транспортной системы Владивостока, ставшая приоритетом с самого начала работы администрации Игоря Пушкарева. В частности, на развитие и содержание дорожной сети Владивостока в бюджете-2016 было предусмотрено 2,3 млрд рублей. На эти деньги ремонтировали дороги, лестницы, подпорные стены, устанавливали остановочные павильоны. Высадили также 3 тысячи кустарников и 500 деревьев разных пород.

В 2016 году сдан в строй еще один муниципальный жилой дом на 43 квартиры, куда смогли переехать семьи из аварийных бараков. Построен и открыт еще один новый современный трехуровневый стадион - на этот раз возле школы № 77 на ул. Каплунова. Теперь в краевой столице 26 современных пришкольных стадионов и 13 комплексных спортивных площадок. Плюс 71 хоккейная коробка, за которыми также следит мэрия.

Именно в 2016 году Владивосток обрел уникальный Центр современного искусства «Артэтаж» - в новом особняке в центре города: здание отреставрировано, открыто несколько выставочных залов.

Совершенно преобразились три городские библиотеки - на ул. Котельникова, Приморской (район Змеинки) и «Бук» на Светланской. Теперь это «модные» общественные площадки, где не только берут и читают книги, но и проводят встречи с интересными людьми, дискуссии, выставки. Теперь во Владивостоке семь библиотек такого «столичного» уровня.

По-прежнему активно идет процесс обновления общественного транспорта: за минувший год перевозчики приобрели или взяли в аренду 90 автобусов не старше трех лет, а в декабре муниципалитетом был приобретен новый низкопольный троллейбус. Увеличилось количество подвижного состава, следующего в сторону кампуса ДВФУ. В общей сложности всеми видами городского общественного транспорта в 2016 году было перевезено 123 млн пассажиров.

- Несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру и известные события, оставившие город без легитимно избранного главы, Владивосток продолжает динамично расти и развиваться. За эти годы он стал стабильным и привлекательным городом – как для жизни и работы, так и для посещения гостями из других регионов России и зарубежных стран. Для нас очень важно продолжать это поступательное движение вперед, - подчеркнул Константин Межонов.

На фото: И.о. главы Владивостока Константин Межонов – депутатам гордумы: «Большинство проектов, которые успешно реализованы в 2016 году, были инициированы главой Владивостока Игорем Пушкаревым. Несмотря на сложности, город продолжает динамично расти и развиваться».

Артем СТРОГИН. Фото автора.