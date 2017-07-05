Эффективная работа для пользы граждан

Дума Владивостока подвела итоги работы за 2016 год и утвердила корректировку бюджета-2017

Перед Думой Владивостока стоят те же задачи, что и перед представительными органами местного самоуправления по всей стране. Это улучшение качества жизни горожан и создание правовой базы для комфортного и безопасного проживания во Владивостоке. Такое мнение высказала председатель городской Думы Елена НОВИЦКАЯ, подводя итоги работы депутатского корпуса за 2016 год.

В 2016 году состоялось 14 заседаний Думы Владивостока, в ходе которых депутатами было принято 153 решения, в том числе 75 муниципальных правовых актов. Почти в два раза увеличилось количество принятых МПА в сфере местного самоуправления, что объясняется приведением их в соответствие с активно меняющимся федеральным и краевым законодательством. Получила продолжение политика открытости в работе депутатского корпуса, ставшая отличительной чертой Думы нынешнего созыва: депутаты и представители общественности обсуждали перспективы социально-экономического развития Владивостока, развитие бизнеса в современных условиях, организацию работы с молодежью и другие темы в рамках шести «круглых столов».

Слово председателю Думы

В своем отчете Елена Новицкая напомнила об основных вопросах, которыми в минувшем году занимался каждый из пяти комитетов Думы Владивостока. Так, комитет по бюджету, налогам и финансам рассмотрел и одобрил проект трехлетнего бюджета, где на 2017 и 2018 годы предусмотрен профицит. Председатель Думы выразила надежду, что такой подход поспособствует снижению долговой нагрузки и сэкономит средства на обслуживание муниципального долга.

Говоря о результатах работы комитета по экономической политике, Елена Новицкая выделила такие решения, как уточнение порядка освобождения самовольно занятых земельных участков и порядка сноса самовольно возведенных построек. Кроме того, в течение года неоднократно вносились изменения в программу приватизации муниципального имущества.

Работа комитета по городскому хозяйству была направлена на решение вопросов благоустройства, ремонта жилого фонда, контроля за обслуживанием жилищно-коммунальной инфраструктуры города и качеством услуг в сфере ЖКХ, утилизации бытовых отходов и организации работы общественного транспорта. По рекомендации комитета Дума внесла изменения в правила осуществления муниципального жилищного контроля, закрепляющие основы взаимодействия с субъектами общественного жилищного контроля.

Одним из значимых документов, рассмотренных комитетом по социальной политике и делам ветеранов, стал проект МПА о внесении изменений в Порядок установления, взимания и расходования родительской платы за пребывание детей в дошкольных учреждениях. Согласно принятому Думой решению, в случае, если собранные с родителей средства не покрывают всех расходов, связанных с осуществлением присмотра и ухода за детьми, дополнительное финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.

Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности в 2016 году продолжал работу по приведению Устава Владивостока в соответствие с федеральным и краевым законодательством. Изменения коснулись статей Устава, касающихся противодействия коррупции, земельных отношений, общих принципов организации МСУ и прохождения муниципальной службы. В числе важных новаций Елена Новицкая выделила установленную для всех депутатов Думы обязанность ежегодно предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В 2016 году в Думе Владивостока по-прежнему велась активная работа с обращениями граждан. Как отметила Елена Новицкая, для подачи обращений владивостокцы все чаще пользуются официальным сайтом Думы dumavlad.ru: через него было подано 49% из 812 поступивших обращений. Наибольшее количество обращений касается вопросов ЖКХ, благоустройства дворов и общественных пространств, ремонта дорог. Есть и обращения об оказании социальной помощи гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

- Принимаемые Думой решения направлены, прежде всего, на создание условий для благополучной жизни владивостокцев, - отметила Елена Новицкая. – Впереди у депутатов серьезная работа по контролю за эффективным расходованием бюджетных средств, исполнением муниципальных программ, реализацией наказов избирателей. Эти вопросы предстоит решать депутатам Думы Владивостока пятого созыва.

Программу благоустройства наполнили деньгами

Важным решением, принятым на июньском заседании, стало внесение корректировки в бюджет Владивостока на 2017 год, в которой отражены средства на реализацию новой программы по благоустройству городской среды. В целом, как пояснил председатель профильного комитета Владимир ИСАКОВ, корректировка предусматривает увеличение доходной и расходной частей бюджета в связи с увеличением неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, а также перераспределение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств. Основная часть дополнительно поступивших средств (87,49 млн рублей) пойдет на софинансирование муниципальной программы по формированию современной городской среды.

В результате перераспределения бюджетных средств предусмотрено выделение 12,4 млн рублей на оплату второго этапа работ по теме «Актуализация Стратегии и стратегического плана развития города Владивостока до 2020 года»; 728,5 тысяч рублей - на увеличение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Центр спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» в связи с увеличением количества обучающихся; 3,5 млн рублей - для проведения текущего ремонта детских садов по улице Терешковой, 5а и улице Русская, 85. Общие параметры бюджета-2017 после корректировки составят 12,8 млрд рублей как по расходам, так и по доходам.

На фото: Председатель Думы Владивостока Елена Новицкая: «Принимаемые Думой решения направлены, прежде всего, на создание условий для благополучной жизни владивостокцев».

Фото пресс-службы Думы г. Владивостока.