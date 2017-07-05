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Лето - сезон работы над бюджетом
Депутаты ЗС ПК согласились увеличить расходы краевой казны до суммы свыше 100 млрд рублей
На июньском заседании парламента Приморья центральное место вновь заняли финансовые вопросы. Депутаты Законодательного Собрания утвердили очередную корректировку бюджета края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, а также рассмотрели отчет об исполнении бюджета в 2016 году.
С пополнением краевой казны связано и решение о согласовании продажи недостроенного отеля класса «5 звезд» на мысе Бурном во Владивостоке, принятое 28 июня. Однако началось заседание с «кадрового» вопроса: председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК вручил удостоверение и значок новому депутату краевого парламента Николаю СЕЛЮКУ, которому был передан вакантный мандат перешедшего в Госдуму Андрея АНДРЕЙЧЕНКО.
Бюджет: перспективы и ответственность
Первым вопросом в повестке заседания стала корректировка основных параметров бюджета Приморского края на текущий год в сторону увеличения. Как стало ясно из доклада первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА, рост доходной части стал возможным за счет роста налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Соответственно, выросла и расходная часть, превысив отметку в 100 млрд рублей.
Депутаты одобрили предложенную корректировку бюджета-2017 сразу в трех чтениях. Благодаря этому уже в ближайшее время станет возможным выделение дополнительного финансирования краевому теплоснабжающему предприятию: почти 1 млрд рублей пойдет на закупку топлива для бесперебойного прохождения следующего отопительного сезона. А основную часть денег, поступивших из федерального бюджета, около 1,7 млрд рублей, планируется направить на восстановление автомобильных дорог и обеспечение жильем пострадавших от прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». 197 млн рублей дополнительно будет выделено на приобретение лекарственных препаратов для приморцев, и более 200 млн рублей - на переселение из аварийного и приобретение доступного жилья. В целом, изменения коснулись 14 государственных программ Приморского края из 18-ти.
Продолжением «бюджетной» темы стало рассмотрение отчета об исполнении бюджета Приморского края в 2016 году. Как уточнил Василий Усольцев, фактически по итогам года бюджет был исполнен с профицитом в 4 млрд рублей. Это стало возможным в том числе благодаря проведенной оптимизации затрат краевой казны на сумму 3,5 млрд рублей и повышению эффективности их расходования. Депутаты одобрили отчет, однако обратили внимание руководства администрации на ряд департаментов, у которых возникли проблемы с освоением бюджетных средств.
- Я хотел бы поддержать своих коллег, которые поставили вопрос об ответственности конкретных должностных лиц за упущения, которые допускаются при освоении бюджетных средств. Ответственность должна быть персональной, - высказался председатель краевого парламента Александр Ролик.
Продать разрешено
В ходе июньской сессии депутаты приняли постановление «Об одобрении продажи многофункционального гостиничного комплекса курортного типа (класс 5 звезд) в районе мыса Бурный в городе Владивостоке». В состав имущества, выставляемого на продажу единым лотом, войдут два здания, земельные участки на правах аренды и оборудование. На вопросы парламентариев, касающиеся порядка продажи отеля на мысе Бурном и принципов определения его стартовой цены, ответила и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Ирина МИХЕЕВА. Как следует из ее слов, продажа планируется в форме аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой форме, на повышение начальной цены (английский аукцион). В случае признания первых торгов несостоявшимися будут проведены повторные торги с применением метода понижения начальной цены продажи (голландский аукцион). Стартовая цена первоначального предложения, определенная по итогам оценки объекта независимой компанией, составит 4,15 млрд рублей, минимальная цена продажи в случае применения схемы голландского аукциона - 2,9 млрд рублей.
После оживленного обсуждения депутаты большинством голосов одобрили продажу гостиницы. В своих выступлениях по этому вопросу парламентарии сделали акцент на необходимости направить вырученные от продажи отеля средства на решение социальных вопросов.
- Депутатами и администрацией края принято взвешенное решение по поводу продажи гостиницы на мысе Бурном. Выбран очень грамотный посредник, проведена грамотная оценка затрат. Продажа гостиницы позволит пополнить бюджет Приморья на несколько миллиардов рублей, которые можно направить на социальную сферу, где есть немало проблем, - отметил депутат Юрий КОРСАКОВ.
- Цена объекта прозрачна, думаю, что продажа принесет эффект для экономики региона. Но главное, на мой взгляд - чтобы приобретатель гостиницы достроил и запустил ее в эксплуатацию. Тогда бюджет Приморья получит дополнительные налоговые поступления, - выразил надежду председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике Галуст АХОЯН.
Добавим, что в ходе июньской сессии депутаты ЗС ПК в первом чтении одобрили поправки в Устав Приморского края, приведя его в соответствие с федеральным законодательством.
- Обязанности, ограничения и запреты, установленные для губернатора Приморского края федеральным законодательством по противодействию коррупции, предполагается также распространить и на временного исполняющего обязанности губернатора. Кроме того, уточняется правовой статус Законодательного Собрания как законодательного и представительного органа государственной власти Приморского края, - объяснил суть нововведений председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ.
На фото: На последнем заседании депутаты утвердили поправки в бюджет края. Рост его доходной части стал возможным за счет роста налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Соответственно, выросла и расходная часть, превысив отметку в 100 млрд рублей.
Фото Александра МАСЛЯНКО.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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