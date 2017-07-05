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"Навалявшим" сторонникам Навального казакам грозят судом

05 Июля 2017, 09:40 | Приморье

Участники стычек, которые произошли на Привокзальной площади Владивостока 12 июня, намерены добиваться справедливости в Генпрокуратуре РФ. Приморские оппозиционеры, пострадавшие от рук (и ног) казаков при попытке провести несанкционированную акцию протеста, подали заявления в местные правоохранительные органы, но считают, что перспектива у дела появится только после запроса от депутата Госдумы.

Краевой депутат, руководитель горкома КПРФ во Владивостоке Артем САМСОНОВ и другие спикеры в ходе состоявшейся на днях пресс-конференции подчеркивали, что не являлись организаторами протестной акции, а просто пришли на Привокзальную площадь отпраздновать День России. Однако при этом они были весьма хорошо осведомлены о времени подачи уведомления на протестный митинг (площадка под который была согласована администрацией Приморья в Сквере ветеранов) и об основаниях отказа в его проведении на Привокзальной площади.

Участники акции протеста в ярких красках описали свое противостояние с одетыми в камуфляжную форму людьми в сквере у памятника Владимиру ЛЕНИНУ, возникшее после возвращения оппозиционеров с «прогулки» к памятнику адмиралу Степану МАКАРОВУ. Свои обвинения в адрес обидчиков, поименованных «казаками», «ряжеными» и «полупьяным быдлом», участники пресс-конференции подкрепили фото- и видеоматериалами. По фактам причинения вреда здоровью в полицию уже подано не менее семи заявлений от граждан, которых «казаки» попробовали «учить жизни».

Кроме того, подготовлено и подано в правоохранительные органы групповое заявление по фактам хулиганства группой лиц. Но, как признался еще один активист компартии в Приморье Александр САМСОНОВ, на рвение местных правоохранительных органов он особо не рассчитывает. Добиваться возбуждения уголовных дел в отношении дебоширов оппозиционеры будут через Москву.

- Все они («казаки») будут привлечены к уголовной ответственности. Все лица нами установлены, есть покадровая расшифровка. Советую написать им явку с повинной и компенсировать расходы на лечение, это будет смягчающим обстоятельством в суде. Мы понимаем, что несколько месяцев это дело будут волокитить, но добьемся, чтобы оно было поставлено на контроль в Генпрокуратуре, - отметил Самсонов-младший. По его словам, соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру РФ подготовит депутат Госдумы от КПРФ Алексей КОРНИЕНКО.

Интересно, что генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙКА в 2015 году стал «главным героем» документального фильма, подготовленного Фондом борьбы с коррупцией, который основан оппозиционером Алексеем НАВАЛЬНЫМ. Повлияет ли этот факт на судьбу жалобы от приморских участников запущенной Навальным протестной волны, покажет время.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: генпрокуратура  Навальный  чайка 



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