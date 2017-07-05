www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.19 р. 100 JPY: 55.21 р.
EUR: 70.75 р. 10 CNY: 90.28 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

В Приморье самовыдвиженцы выходят на старт

05 Июля 2017, 09:00 | Приморье

В соответствии с графиками проведения кампаний по выборам депутатов, в семи городских округах и одном мунрайоне Приморья начался этап выдвижения кандидатов

 

Как и ожидалось, первыми о своем желании участвовать в выборах избиркомы уведомили самовыдвиженцы, которым теперь предстоит поторопиться со сбором подписей в свою поддержку.

Выдвижение кандидатов в семи городах и одном районе началось 26 июня. Последний день подачи документов на регистрацию списков кандидатов по единому округу (они будут применяться только во Владивостоке и в Находке) - 26 июля, а на регистрацию кандидатов по одномандатным округам - 31 июля.

Таким образом, у тех, кто идет на выборы в порядке самовыдвижения или баллотируется по одномандатному округу от непарламентской партии, будет чуть больше месяца на сбор подписей избирателей. В соответствии с недавними изменениями в Избирательный кодекс Приморского края, таким кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 0,5% избирателей округа. По состоянию на 30 июня, на выборах в Артеме насчитывалось три самовыдвиженца, в Дальнегорске - два, во Владивостоке и в Большом Камне - по одному.

На принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации у избирательных комиссий на территориях будет 10 дней. Агитационная кампания на телевидении, радио, а также в печатных и сетевых СМИ пройдет с 12 августа по 8 сентября.

Добавим, что за неделю до Единого дня голосования, 3 сентября, в нескольких муниципалитетах пройдут довыборы депутатов по отдельным округам. Укомплектовать депутатский корпус попробуют в Партизанском городском округе, а также в Партизанском, Пограничном и Кавалеровском районах. Еще в семи муниципалитетах довыборы по отдельным округам состоятся 10 сентября.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: выборы  партии 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru