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В Приморье самовыдвиженцы выходят на старт
В соответствии с графиками проведения кампаний по выборам депутатов, в семи городских округах и одном мунрайоне Приморья начался этап выдвижения кандидатов
Как и ожидалось, первыми о своем желании участвовать в выборах избиркомы уведомили самовыдвиженцы, которым теперь предстоит поторопиться со сбором подписей в свою поддержку.
Выдвижение кандидатов в семи городах и одном районе началось 26 июня. Последний день подачи документов на регистрацию списков кандидатов по единому округу (они будут применяться только во Владивостоке и в Находке) - 26 июля, а на регистрацию кандидатов по одномандатным округам - 31 июля.
Таким образом, у тех, кто идет на выборы в порядке самовыдвижения или баллотируется по одномандатному округу от непарламентской партии, будет чуть больше месяца на сбор подписей избирателей. В соответствии с недавними изменениями в Избирательный кодекс Приморского края, таким кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 0,5% избирателей округа. По состоянию на 30 июня, на выборах в Артеме насчитывалось три самовыдвиженца, в Дальнегорске - два, во Владивостоке и в Большом Камне - по одному.
На принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации у избирательных комиссий на территориях будет 10 дней. Агитационная кампания на телевидении, радио, а также в печатных и сетевых СМИ пройдет с 12 августа по 8 сентября.
Добавим, что за неделю до Единого дня голосования, 3 сентября, в нескольких муниципалитетах пройдут довыборы депутатов по отдельным округам. Укомплектовать депутатский корпус попробуют в Партизанском городском округе, а также в Партизанском, Пограничном и Кавалеровском районах. Еще в семи муниципалитетах довыборы по отдельным округам состоятся 10 сентября.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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