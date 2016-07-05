В Госдуму первым классом

В конце июня - начале июля в России состоялись съезды ведущих политических сил, после которых стала известна картина предвыборного противостояния в Приморье. Подробнее в материале газеты «Золотой Рог»:

Почти все действующие депутаты Госдумы от региона предпочли «проходные» места в партийных списках борьбе за мандат в округах. Зато в эту борьбу охотно включились депутаты краевого парламента от всех четырех партий, желающие пойти на повышение.

Партсписки комфортнее

Действующие депутаты-единороссы, представляющие Приморский край в Госдуме, по итогам праймериз получили шанс продлить свои полномочия. «Единая Россия», как и ожидалось, объединила в региональную группу Приморье и Сахалин. Возглавил группу действующий депутат Госдумы от Приморского края Виктор ПИНСКИЙ, а его коллега Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ оказалась на третьей строчке после спикера думы Южно-Сахалинска Андрея ХАПОЧКИНА. По разным оценкам, третье место станет «проходным» лишь в случае повторения «ЕР» результата 2007 года. А вот бизнесмен Константин БОГДАНЕНКО, проведший очень активную кампанию перед праймериз, в итоговой расстановке оказался только шестым.

Если «ЕР» поставила на первые места партийцев со стажем, то другие парламентские партии предпочли дать шанс молодежи. Например, КПРФ бросила в бой «комсомол» - молодых партийцев, сравнительно недавно переживших карьерный взлет. Региональная группа «красного» списка объединяет Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Еврейскую автономную области, включая 11 человек. Шестеро из них представляют Приморье - это действующий депутат ГД Алексей КОРНИЕНКО (№1 в списке), секретарь приморского отделения КПРФ Анатолий ДОЛГАЧЕВ (№3), его предшественник Владимир ГРИШУКОВ (№8), руководитель горкома партии во Владивостоке Артем САМСОНОВ (№9). Также в региональную группу вошли сотрудник «Тихоокеанской мостостроительной компании» Антон ТЮРИШЕВ (№6), весной пожаловавшийся на задержку зарплаты президенту Владимиру ПУТИНУ, и глава приморского отделения «Союза советских офицеров» Борис СТРОКАЧ (№11).

У ЛДПР конфигурация региональных групп партсписка в Приморье совпадает со схемой одномандатных округов на выборах в Госдуму. Причем возглавляют списки групп как раз кандидаты, выдвинутые партией в этих округах - Андрей Андрейченко, Евгений Зотов и Роман Мелешкин. Однако раздробленность делает практически невозможной прохождение кого-либо из них в Госдуму по списку даже при высоком проценте ЛДПР в Приморье, ведь распределяться мандаты будут в зависимости от абсолютного числа голосов в поддержку партии. Более предпочтительными выглядят шансы Валерия СЕЛЕЗНЕВА, баллотировавшегося от Приморья в ГД прошлых созывов: на выборах-2016 он возглавил региональную группу партии по Хабаровскому краю и северным субъектам ДФО, которая по числу избирателей заметно опережает Приморье.

«Справедливая Россия» заметно обновила партсписок по сравнению с прошлыми думскими выборами, причем не в пользу приморцев. Региональную группу списка «СР», в которую входят Приморье и Сахалин, возглавляет профессор Южного федерального университета Дмитрий АРТЕМЕНКО. Действующий депутат Госдумы Олег ФИНЬКО и краевой депутат Алексей КОЗИЦКИЙ, возглавивший «СР» в Приморье лишь три месяца назад, расположились на второй и третьей строчке соответственно, а находкинский депутат Валерий Мишкин - на пятой.

Таким образом, и у «ЕР», и у «СР», и у ЛДПР с КПРФ депутаты, в 2011 году получившие мандаты благодаря голосам приморцев, пять лет спустя предпочли не ввязываться в баталии на округах, а занять «топовые» места в партийных списках. Лишь коммунист Алексей Корниенко бросил вызов главе Артема Владимиру Новикову в округе №63, но и он «подстраховался» первой позицией в региональной группе КПРФ.

- Для действующих депутатов списки являются более комфортным вариантом, своего рода «мягким вагоном». Безусловно, побороться за хороший процент для своей партии нужно и здесь, но это все же проще, чем получить большинство голосов в одномандатном округе, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ. - К тому же, схема округов появилась менее чем за год до старта кампании, и федеральные депутаты просто могли не успеть к ней адаптироваться. На примере Эльмиры Глубоковской мы увидели, что в короткий срок развернуть кампанию на новой для себя территории, даже имея определенный ресурс.

Шестеро смелых

В трех одномандатных округах, сформированных в Приморье, попробуют пойти на повышение сразу шесть депутатов Законодательного Собрания - двое единороссов, два коммуниста, по одному эсеру и жириновцу. При этом округ №62 (южная часть Владивостока и граничащие с Китаем районы Приморья) оказался местом сосредоточения партийных менеджеров. Здесь руководителю фракции «Единая Россия» в ЗС ПК Сергею СОПЧУКУ будет противостоять другой краевой парламентарий - Анатолий Долгачев, недавно возглавивший краевое отделение КПРФ, а также координатор ЛДПР в Приморском крае Андрей Андрейченко. «Справедливая Россия» выдвинула по округу №62 бывшего краевого депутата и экс-директора департамента рыбного хозяйства Александра ПЕРЕДНЮ.

В 63-ом округе противостоять главе Артема Владимиру Новикову, выдвинутому «ЕР», будут действующий депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко, новый руководитель приморских эсеров Алексей Козицкий и депутат муниципальной думы Уссурийска от ЛДПР Роман МЕЛЕШКИН. Наконец, в округе №64 схлестнутся трое сразу трое депутатов ЗС Приморья - Виктория НИКОЛАЕВА из «Единой России», Владимир Гришуков из КПРФ и Евгений Зотов из ЛДПР. Компанию им составит справедливоросс, депутат думы Находки Валерий Мишкин.

ДОСЬЕ «ЗР»:

По данным Центризбиркома РФ, в стране насчитывается 74 партии, но лишь 14 из них имеют право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей избирателей. Остальным партиям придется собрать в поддержку выдвигаемого списка не менее 200 000 подписей (не более 7 000 подписей в одном субъекте федерации).

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.