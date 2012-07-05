Приморские депутаты настаивают на продлении программы господдержки береговой рыбопереработки

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля, ZRPRESS. Приморские депутаты считают, что краевая программа государственной поддержки развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010–2013 гг., должна быть продолжена.

Об этом «ЗР» сообщил депутат ЗС ПК Петр САВЧУК. По его словам, группа депутатов во время поездки по северным районам Приморского края, лично убедилась в том, средства, полученные в рамках государственной поддержки, задействованы предприятиями для модернизации своих производств. «К примеру, мы посетили рыбозавод в Каменке и увидели, что там объем инвестиций в перерабатывающий завод достиг 90 млн руб. Реконструированы причальные стенки. Введены в строй новые линии, ноу-хау предприятия - введение в эксплуатацию насосов, с помощью которых рыба перегружается на берег, это позволяет сохранить ее практически в том виде, в котором она «вышла» из воды. На мой взгляд, реализация программы стала стимулирующим инструментом для инвестиций в прибрежные перерабатывающие заводы, поэтому программу необходимо сохранить».

С коллегой солидарна и заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК Татьяна Заболотная. «Предприятия, участвующие в программе в основном расположены в отдаленных прибрежных поселках, ее важно сохранить для экономики края. Она носит также и социальный аспект, так как улучшает социальную составляющую жизни людей. У нас в крае почти каждая семья связана с морем».

Досье «ЗР»: В рамках реализации программы в 2011 г. 17 предприятий Приморского края получили субсидии на возмещение части затрат, понесенных на производство продукции, на общую сумму 41,6 млн рублей. Трем предприятиям были выданы субсидии на оплату процентов по кредитам на сумму 2,2 млн рублей. В целом средства бюджета Приморского края на реализацию программы в 2011 году составили 43,7 млн рублей.

О корректировке основных целевых показателей не раз говорили эксперты и участники программы. По их мнению, предприятиям тяжело обеспечить 20-50% рост выпуска продукции, так как рынок не всегда к этому готов. "Исполнительной власти следует плотнее взаимодействовать с рыбохозяйственными предприятиями края, - считает председатель комитета Евгений Зотов. – Некоторые из них не получают поддержку из краевого бюджета, предпочитая держаться в тени. Ведь для того, чтобы получить бюджетное финансирование, компаниям необходимо предоставить определенные бухгалтерские и экономические показатели своей деятельности. Немаловажным условием является заработная плата работников, которая должна превышать прожиточный минимум в крае и достигать минимального уровня – 11500 рублей в месяц. Тем предприятиям, которые не могут продемонстрировать такие показатели, отказано в участии в программе. Отсюда низкий процент ее исполнения и неосвоенные средства".

В итоге депутаты рекомендовали управлению рыбного хозяйства Приморского края учитывать фактическую потребность в субсидиях на расходы по возмещению затрат предприятиям рыбного хозяйства, а также принять меры по более эффективному использованию средств краевого бюджета, заложенных в программе.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог" – zrpress.ru.