www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Штраф на председателя Думы Дальнегорска признан законным

05 Июля 2012, 02:15 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 5 июля, ZRPRESS. В Судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда состоялось слушание административного дела по жалобе А. М. Теребилова на решение Дальнегорского районного суда от 20.04.2012 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном п. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве).

Решением Приморского краевого суда постановление старшего судебного пристава Дальнегорского городского округа Д. Г. Цуренкова о наложении штрафа в размере 10 000 рублей на председателя Дальнегорской Думы А. М. Теребилова признано законным.

Следует напомнить, что старший судебный пристав отдела судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу вынес постановление об административном правонарушении в соответствии с п.1 ст. 17.14 КоАп РФ в отношении председателя Думы г. Дальнегорска Александра Теребилова, который отказался получать исполнительные документы, содержащие требование суда о приостановлении действия решения Думы Дальнегорского городского округа от 19 марта 2012 года № 245 «Об удалении Главы Дальнегорского городского округа Крутикова Г.М. в отставку и о досрочном прекращении полномочий». А. М. Теребилов сообщил, что получит все документы в другое время, однако в назначенный час так и не явился к месту совершения исполнительных действий.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель составил в отношении должностного лица протокол о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 17.14. КРФоАП за невыполнение законных требований судебного пристава.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru