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Штраф на председателя Думы Дальнегорска признан законным
ПРИМОРЬЕ, 5 июля, ZRPRESS. В Судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда состоялось слушание административного дела по жалобе А. М. Теребилова на решение Дальнегорского районного суда от 20.04.2012 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном п. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве).
Решением Приморского краевого суда постановление старшего судебного пристава Дальнегорского городского округа Д. Г. Цуренкова о наложении штрафа в размере 10 000 рублей на председателя Дальнегорской Думы А. М. Теребилова признано законным.
Следует напомнить, что старший судебный пристав отдела судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу вынес постановление об административном правонарушении в соответствии с п.1 ст. 17.14 КоАп РФ в отношении председателя Думы г. Дальнегорска Александра Теребилова, который отказался получать исполнительные документы, содержащие требование суда о приостановлении действия решения Думы Дальнегорского городского округа от 19 марта 2012 года № 245 «Об удалении Главы Дальнегорского городского округа Крутикова Г.М. в отставку и о досрочном прекращении полномочий». А. М. Теребилов сообщил, что получит все документы в другое время, однако в назначенный час так и не явился к месту совершения исполнительных действий.
В связи с этим судебный пристав-исполнитель составил в отношении должностного лица протокол о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 17.14. КРФоАП за невыполнение законных требований судебного пристава.
«Золотой Рог».
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