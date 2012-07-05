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На севере Приморского края народ бунтует против ВТО

05 Июля 2012, 01:47 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 4 июля, ZRPRESS. 3 июля в 12 часов дня в Кавалерово на центральной площади коммунисты провели пикет против вступления России в ВТО в рамках аналогичной всероссийской акции КПРФ. Участие в пикете приняли около 20 человек. Они стояли с лозунгом: «ВТО – это разорение и смерть России!»

Как пояснила первый секретарь районного отделения КПСС Галина ИСАКОВА, по данным Всемирного банка, выгода от присоединения России в ВТО более чем скромная и составит 0,3% прибавки к ВВП, а в долгосрочной перспективе – 1,1%без учета потерь от открытия таможенных границ. Даже министр финансов А.СИЛУАНОВ признал, что из-за вступления России в ВТО российский бюджет недосчитается в 2013 г. 310 млрд. руб. Суммарные потери до 2020 г. составят не менее 26 триллионов рублей. Почти три годовых бюджета России! Наша страна вступает в ВТО, будучи абсолютно не готовой к этому и на невыгодных условиях. Состояние основных отраслей РФ не позволяет им конкурировать с западными корпорациями, а остатки промышленности практически не выпускают продукции, востребованной на мировом рынке.

Пикет в Кавалерово продолжался один час и прошел тихо и мирно, под зорким оком полицейских.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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