Власть наметила своих кандидатов

Партия «Единая Россия» и созданный в ее поддержку общенародный фронт (ОНФ) наметили свои списки кандидатов на предстоящих 4 декабря выборах в Госдуму и в Законодательное собрание Приморского края (ЗС ПК). Теперь претенденты должны пройти согласование в Москве, а затем праймериз, то есть внутрипартийное голосование, по итогам которого станет ясно – имеют ли выдвинутые люди авторитет и поддержку среди однопартийцев.

Президиум регионального политического совета Приморского отделения «Единой России» в первую тройку своих кандидатов включил: председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста АХОЯНА, председателя комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Виктора ПИНСКОГО и депутата Госдумы Эльмиру ГЛУБОКОВСКУЮ.

Стоит отметить, что Эльмира Глубоковская является депутатом Госдумы от Приморского края. Но на прошлых выборах она прошла от партии «Справедливая Россия».

Список ОНФ значительно шире. Причем включает и вышеназванных кандидатов. В него вошли: Галуст Ахоян, Эльмира Глубоковская, Дмитрий ГРИГОРОВИЧ, Наталья ИЗОТОВА, Александр КОСТЕНКО, Екатерина ОШУР, Виктор Пинский, Сергей БЕЛЯКОВ, Ольга ДЕРЕВЦОВА, Татьяна ЖДАНОВА, Руслан КОНДРАТОВ, Валерий МАЕВСКИЙ, Валерий ПРИХОДЬКО, Дмитрий ПОТАШЕВ, Михаил РОБКАНОВ, Игорь САВИНОВ, Роман ТИТКОВ, Александр ФЕДОРОВ, Михаил ЯСЬКО, Юлия ЯКОВЕНКО, Максим ГЛУШКОВ, Дмитрий ЛЕГКИЙ, Юрий МОИСЕЕНКО, Владимир ПЕХТИНГ, Андрей САЙГАНОВ.

Окончательно утвердить список и распределить своих кандидатов по местам в этом списки единороссы планируют в конце августа на второй части своей IXX партийной конференции.