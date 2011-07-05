www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Власть наметила своих кандидатов

05 Июля 2011, 12:29 | Приморье

Партия «Единая Россия» и созданный в ее поддержку общенародный фронт (ОНФ) наметили свои списки кандидатов на предстоящих 4 декабря выборах в Госдуму и в Законодательное собрание Приморского края (ЗС ПК). Теперь претенденты должны пройти согласование в Москве, а затем праймериз, то есть внутрипартийное голосование, по итогам которого станет ясно – имеют ли выдвинутые люди авторитет и поддержку среди однопартийцев.

Президиум регионального политического совета Приморского отделения «Единой России» в первую тройку своих кандидатов включил: председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста АХОЯНА, председателя комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Виктора ПИНСКОГО и депутата Госдумы Эльмиру ГЛУБОКОВСКУЮ.

Стоит отметить, что Эльмира Глубоковская является депутатом Госдумы от Приморского края. Но на прошлых выборах она прошла от партии «Справедливая Россия».

Список ОНФ значительно шире. Причем включает и вышеназванных кандидатов. В него вошли: Галуст Ахоян, Эльмира Глубоковская, Дмитрий ГРИГОРОВИЧ, Наталья ИЗОТОВА, Александр КОСТЕНКО, Екатерина ОШУР, Виктор Пинский, Сергей БЕЛЯКОВ, Ольга ДЕРЕВЦОВА, Татьяна ЖДАНОВА, Руслан КОНДРАТОВ, Валерий МАЕВСКИЙ, Валерий ПРИХОДЬКО, Дмитрий ПОТАШЕВ, Михаил РОБКАНОВ, Игорь САВИНОВ, Роман ТИТКОВ, Александр ФЕДОРОВ, Михаил ЯСЬКО, Юлия ЯКОВЕНКО, Максим ГЛУШКОВ, Дмитрий ЛЕГКИЙ, Юрий МОИСЕЕНКО, Владимир ПЕХТИНГ, Андрей САЙГАНОВ.

Окончательно утвердить список и распределить своих кандидатов по местам в этом списки единороссы планируют в конце августа на второй части своей IXX партийной конференции.

Автор: Олег Жунусов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru