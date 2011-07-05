Краевые депутаты поставили социальный акцент

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) перед летним перерывом в работе успели принять ряд весьма значимых для края законов. В целом они рассмотрели 44 вопроса, приняли 42 постановления и 16 законов.

Военные пенсионеры получат жилье

Приморские законодатели на июньской сессии приняли сразу в трех чтениях закон, устанавливающий порядок обеспечения жильем бывших военнослужащих. Закон получил весьма длинное название «Об обеспечении жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в Приморском крае и наделении органов местного самоуправления Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями».

Речь идет о тех, кто встал на очередь до 1 января 2005 года, пояснил заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Леонид ПРЕМИНГЕР. В 16 муниципальных образованиях края в очереди на получение жилья стоят 869 семей граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц. Больше всего очередников во Владивостоке – 581 семья, и в Уссурийском городском округе – 196 семей.

Очередник имеет право взять жилье в Приморье в собственность бесплатно или по договору социального найма. Кроме того, может получить единовременную денежную выплату для самостоятельного приобретения или строительства жилья.

Напомним, обязанность по обеспечению военных пенсионеров возложена на регионы. Но федеральный центр будет помогать деньгами. Приморье в 2011-2012 годах получит из общероссийской казны 1,87 млрд рублей, из которых большую часть, 1,5 млрд рублей, ожидает в 2011 году. Сумма по приказу Минрегиона России рассчитана из расчета средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Приморском крае в 35 тыс. рублей.

Получив средства из федерального центра, краевой бюджет передаст их в органы местного само-управления, которые приморский краевой закон наделил полномочиями по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы.

Воспользоваться льготами смогут 4 категории граждан:

1. Граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями - 480 семей;

2. Члены семей военнослужащих, погибших или умерших в период прохождения военной службы, а также члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших или умерших после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями - 36 семей;

3. Граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями - 9 семей;

4. Граждане, уволенные с военной службы, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством СССР и подлежащие обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета - 344 семьи.

Справок будет меньше

Получить социальную помощь на оплату коммунальных услуг станет проще. С этой целью депутаты ЗС ПК внесли поправки краевой закон «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере».

Теперь большую часть бумаг чиновники будут искать сами с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. Так что не понадобятся многие справки. Например, о составе семьи и лицах, зарегистрированных по данному адресу. Более того, само заявление и документы на получение льгот могут быть представлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Деньги для сельчан

Депутаты ЗС ПК приняли обращение к губернатору об увеличении господдержки сельскохозяйственного производства в Приморье.

Сельскому хозяйству Приморья не хватает 300 млн рублей, подсчитали специалисты. А недофинансирование краевой целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008-2012 годы сдерживает ее развитие и может привести к невыполнению поставленных задач.

В Приморье программа действует три года, в течение которых в ее рамках сельчанам выделялось по 670 млн рублей ежегодно. Однако за это время существенно выросли цены на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику, повысились тарифы на тепло и электроэнергию. И хотя поддержка села из федерального бюджета за это время возросла на 100 млн рублей, средств сельчанам не хватает.

- Анализ, который провели депутаты нашего комитета по эффективности вложения бюджетных средств в развитие сельского хозяйства, показал, что в последние годы наш край занимает первое место среди всех субъектов Дальнего Востока по приросту ВВП, - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Сергей СИДОРЕНКО. - То есть, каждый вложенный в отрасль рубль дает двойную отдачу. Это говорит о том, что средства используются целесообразно. Но сейчас ситуация складывается довольно острая, средств на село в крае катастрофически не хватает.

Например, для обеспечения технического перевооружения и приобретения племенного скота в 2011 году требуется 260 млн рублей, а в бюджете на эти цели заложено только 109 млн рублей. Для развития животноводства необходимо 206 млн рублей, а в бюджете предусмотрено лишь 176 млн рублей, в области растениеводства нужно 187 млн рублей, а фактически - всего 117 млн рублей. На выполнение обязательств по субсидированию процентных ставок также не хватает 50 млн рублей.

Депутаты в своем обращении к губернатору Приморского края настоятельно рекомендовали при следующей корректировке краевого бюджета текущего года увеличить сумму средств на финансирование профильной программы на 300 млн рублей.

КСП получила свободу

Депутаты после долгих, продолжавшихся около года, споров с администрацией края приняли закон о «Контрольно-счетной палате Приморского края» и рассмотрели в первом чтении соответствующие изменения в Устав Приморского края.

Камнем преткновения долгое время служил вопрос о том, кто будет выдвигать кандидатуры на должность председателя КСП. Сошлись на том, что свои предложения могут внести в Законодательное Собрание три субъекта: председатель Законодательного Собрания; группа депутатов, но не менее одной трети от общего состава депутатского корпуса, и губернатор Приморского края.

Кроме того, стоит отметить, что согласно закону о «Контрольно-счетной палате Приморского края» КСП обрела статус юридического лица. Расширились полномочия аудиторов. Контрольно-счетная палата сформирует собственный аппарат.

Тарифы ТФОМС - на уровне

Депутаты ЗС ПК заслушали отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) за 2010 год и приняли его сразу в трех чтениях.

- Доходная часть бюджета фонда за 2010 год исполнена на 98,7%, - доложил депутатам директор государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» Виталий СОЛОДОВНИКОВ.

При плане 8 млрд 178 млн рублей поступило 8 млрд 071 млн рублей, из которых 7 млрд 703 млн рублей - на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования. Доходы бюджета в 2010 году сформированы за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование, налоговых доходов, неналоговых поступлений, а также межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Федерального фонда и краевого бюджета.

Бюджет фонда по расходам исполнен на 91,9%. При плане 8 млрд 204 млн рублей израсходовано 7 млрд 542 млн рублей. Средства были направлены по следующим направлениям:

- выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования – 7 млрд 035 млн рублей;

- выполнение фондом управленческих функций – 1 млрд 338 млн рублей;

- реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения – 3 млрд 733 млн рублей.

Национальный приоритетный проект включал в себя, в том числе, финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи (участковая служба), проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Депутаты поинтересовались размером тарифов на медикаменты, мягкий инвентарь, питание в учреждениях здравоохранения за прошедший год.

- Размеры тарифов оставались на уровне последних лет и сравнимы со среднероссийскими, - заверил Виталий Солодовников.

На сессии специалисты отметили, что приморскую медицину уже в ближайшее время ждут глобальные преобразования.

- В крае начала работать программа модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы. Объем ее финансирования составит 6,5 млрд рублей. Первые средства на реализацию программных мероприятий в размере 1,9 млрд рублей уже поступили, - сообщил депутат, заслуженный врач РФ Анатолий БЕЛЯЕВ.

Бюджетные средства потрачены эффективно

Депутаты ЗС ПК заслушали отчет об исполнении краевого бюджета за 2010 год, который представил первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО. По его словам, несмотря на последствия экономического кризиса, краевой бюджет стабильный.

- Нас удовлетворила в целом та работа, которую провела исполнительная власть по исполнению бюджета-2010. Большие средства были направлены в социальную сферу, экономику края. Бюджет пересматривался 8 раз, и всякий раз – в сторону увеличения, - сообщил журналистам председатель комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст АХОЯН.

В 2010 году Приморье увеличило ВРП (валовой региональный продукт). Поднялось сельскохозяйственное производство. Выросла доля малого и среднего бизнеса. В край пришли огромные инвестиции, что позволило реализовывать большие экономические проекты. Положительная динамика в экономике отразилась на социальной сфере. Например, возросли денежные доходы населения, пенсии, выросла средняя заработная плата, которая по итогам 2010 года достигла уровня в 21 895 рублей в месяц. В то же время уменьшилась безработица.

- Мы считаем, что краевой бюджет 2010 года исполнен намного лучше по сравнению с 2009 годом - от 90 до 99%. Его доходная часть повысилась, расходы стали выполняться на должном уровне, - подвел итог исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Джамбулат ТЕКИЕВ.