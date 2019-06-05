Индикаторы показали устойчивый рост

Мэр Владивостока отчитался перед депутатами городской думы

30 мая глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК представил депутатам городской думы отчет о работе администрации в 2018 году. В своем докладе мэр не только подвел итоги, но и обозначил основные направления развития города на 2019 год и ближайшую перспективу.

Представляем читателям газеты «Золотой Рог» основные тезисы его доклада.

Бюджет

Исполнение бюджета по доходам в 2018 году составило 14,2 млрд рублей, расходы - 13,7 млрд. Из них 54% - социально-культурная сфера, 15% – дорожно-транспортная инфраструктура, 13% – ЖКХ.

Бюджет города на 2019 год - около 21 млрд рублей. Из них почти 12,5 млрд рублей - межбюджетные трансферты, что говорит о серьезной поддержке Владивостока краевой и федеральной властью.

Развитие экономики

По итогам 2018 года отмечен рост ряда экономических индикаторов. Так, на 23% увеличился объем отгруженной промышленной продукции и выполненных работ. Почти в 3 раза вырос ввод в эксплуатацию жилых домов - сдано 277 тыс. кв. м жилья. Более чем на 10% вырос оборот розничной торговли - специалисты связывают это с увеличением туристического потока.

Олег Гуменюк отметил, что во Владивостоке продолжает работать программа поддержки предпринимательства. Так, в 2018 году более 8 млн рублей было направлено на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Популярностью пользуется консультационная и обучающая работа муниципального Центра поддержки предпринимательства.

Дороги

В 2018 году на развитие, содержание и благоустройство улично-дорожной сети было выделено около 2,5 млрд рублей. На эти средства круглый год содержались и убирались все городские магистрали, проводился аварийный ремонт на сотнях участков, а также капитальный ремонт более 12 км дорог, замена лестниц, ремонт подпорных стен. Также приобретено 8 единиц дорожной спецтехники.

Серьезная проблема – система ливневой канализации, которая находится в крайне изношенном состоянии. Из 300 километров сетей 60% требуют ремонта. Несмотря на нехватку средств, городские службы смогли отремонтировать в 2018 году более тысячи погонных метров «ливневки». В этом году планируется отремонтировать почти вдвое больше.

В рамках федеральных, краевых и городских программ в этом году Владивосток ожидает большой дорожный ремонт. В общей сложности планируется отремонтировать более 70 км дорог. Также в планах - строительство автодорожного моста через Вторую речку в районе Гамарника, капремонт Некрасовского путепровода и путепровода на Второй Речке, строительство многоуровневых парковок.

На реализацию этих мероприятий планируется выделить 2 млрд рублей, из них 1,3 млрд - средства федерального бюджета.

Благоустройство

Объем финансовых средств, выделенных на благоустройство городской среды, составил 131,6 млн рублей. Были проведены работы по реконструкции Пушкинского сквера, территории Дворца детского творчества, благоустроены 44 придомовые территории и т.д.

На этот год запланирован капремонт сквера Невельского, благоустройство 317 дворов многоквартирных жилых домов, общественной территории на Енисейской, 23 и Детского парка на Черемуховой.

Транспорт

В 2018 году всеми видами городского пассажирского транспорта во Владивостоке перевезено почти 96 млн пассажиров, 90 млн из которых – автобусами.

Основная проблема – устаревшие транспортные средства, хотя в прошлом году перевозчики приобрели более ста автобусов. В этом году планируется закупить около 100 автобусов для муниципального предприятия ВПОПАТ-1. Средства на это выделяют краевые власти.

Кроме того, достигнута договоренность с мэром Москвы Сергеем Собяниным о безвозмездной передаче Владивостоку 10 трамваев. Еще планируется приобрести два электробуса.

Детсады и школы

Во Владивостоке стартовал новый этап строительства детских садов. В прошлом году было начато строительство двух детсадов на 470 мест – в Снеговой Пади и на улице Маковского. В этом году стройка началась еще в двух районах – на улицах Крыгина и Кипарисовой. Разработана проектно-сметная документация еще на пять, и работа продолжается. При этом во всех строящихся детских садах предусмотрены ясельные группы.

В ближайших планах – строительство двух школ – на Патрокле и в Снеговой Пади – на 1275 мест каждая.

Библиотеки

Владивостокскую библиотечную систему по праву можно считать одной из лучших в стране - по активной просветительской деятельности. В прошлом году на закупку книг было направлено более миллиона рублей, что позволило приобрести лучшие книги ведущих издательств страны.

На базе 22 библиотек, расположенных в разных районах города, работают различные социальные проекты для людей всех возрастов. Здесь учат компьютерной грамотности, проводят мастер-классы и общественные дискуссии.

На фото: Глава Владивостока Олег Гуменюк не только представил отчет о работе администрации в 2018 году, но и обозначил основные направления развития города на 2019 год и ближайшую перспективу.

Фото Vlc.Ru.