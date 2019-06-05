Принимаем решения вместе

Для вывода Приморья на новый уровень развития краевые депутаты забыли о партийных разногласиях

В непростом для Приморья 2018 году парламент региона выступил гарантом соблюдения интересов жителей края. Такова основная идея ежегодного отчета о деятельности Законодательного Собрания, с которым 30 мая выступил председатель ЗС ПК Александр РОЛИК. По его словам, представители разных политических сил, объединив усилия, способствовали переходу от «бюджета стагнации» к «бюджету развития», кардинальному пересмотру социальной политики в крае. Эту работу депутатский корпус продолжил и в ходе очередного заседания, одобрив увеличение бюджетных расходов на важные для жителей Приморья мероприятия.

Председатель краевого парламента напомнил, что в минувшем году исполнилось 25 лет с начала формирования нового регионального законодательства.

- Совместно с органами исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратурой мы разрабатывали и принимали законы, позволяющие максимально раскрыть потенциал Приморья как региона с эффективной экономикой и современной инфраструктурой, - подчеркнул Александр Ролик.

В то же время, еще требуют решения проблемы в сфере демографии, образования, здравоохранения, жилищных вопросов детей-сирот и обманутых дольщиков. В числе приоритетных задач спикер ЗС ПК также обозначил обеспечение продовольственной безопасности, развитие жилищного строительства, модернизацию дорожной сети в муниципалитетах. Все эти направления обязательно будут учтены в планах законотворческой деятельности.

По словам председателя краевого парламента, в 2018 году Законодательное Собрание Приморья провело 17 заседаний, в том числе 6 внеочередных. Парламентариями рассмотрено 573 вопроса и принято 567 постановлений. В краевой парламент поступило 267 законодательных инициатив, 127 из которых инициировали депутаты и профильные комитеты ЗС ПК. Принято 207 законов, при этом увеличилась в 2,5 раза доля базовых законов Приморского края. Проведено пять корректировок краевого бюджета.

- За каждым законопроектом или постановлением стоит серьезный, кропотливый труд депутатов и сотрудников аппарата. Хочу отметить, что в 2018 году на принятые нами законы не внесено ни одного протеста прокурора Приморского края. Это говорит о качестве нашей с вами деятельности, - похвалил коллег и сотрудников аппарата ЗС ПК Александр Ролик.

То, что нас объединяет

Среди принятых в минувшем году краевых законов председатель ЗС ПК выделил инициативы главы края Олега КОЖЕМЯКО, направленные на повышение уровня социальной защищенности приморцев. Важные решения были приняты для поддержки предпринимателей, которые намерены реализовать проекты на созданных в крае территориях опережающего развития. Кстати, вопросы, возникающие у резидентов, депутаты ЗС ПК обсудили на выездном заседании весной прошлого года. Александр Ролик призвал коллег и дальше работать над тем, чтобы деятельность резидентов ТОР давала максимальный эффект для экономики Приморья, а также способствовала росту поступлений в бюджеты всех уровней.

Говоря о новых законах, направленных на развитие социальной сферы, Александр Ролик отметил: все фракции ЗС ПК поставили нужды приморцев выше своих политических интересов. И коллеги с ним согласились.

- 2018 год показал, что представители разных фракций могут объединять свои усилия для решения важных социальных вопросов. Прошлый год, особенно его последний квартал, был очень насыщенным: новый стимул совместной работе исполнительной и законодательной власти придал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Результаты этой работы выражаются в миллиардах рублей, вложенных в социальную политику края, - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС ПК Сергей СЛЕПЧЕНКО.

- Предыдущий год был очень продуктивным: например, был принят закон «О детях войны», наконец-то проданы «Хаятты». Благодарю все фракции, представленные в Законодательном Собрании, за слаженную работу. Надеюсь, в этом году продолжим работать так же дружно, - сказал Анатолий ДОЛГАЧЕВ, возглавляющий фракцию КПРФ.

- В Приморье произошли концептуальные изменения в сфере социальной политики, - прокомментировал итоги работы ЗС ПК в 2018 году представитель «Справедливой России» Алексей КОЗИЦКИЙ. – В целом, работу краевого парламента в последние годы отличает более глубокая проработка законопроектов в комитетах. В качестве примера можно привести законопроекты в сфере ЖКХ, капитального ремонта, жилищного строительства.

- Необходимо усилить работу по продвижению инициатив Законодательного Собрания в Государственной Думе. Вопросы, которые мы поднимаем, признаются актуальными, по многим из них формируются рабочие группы. Но пока из более чем 10 наших инициатив только две отработаны в полном объеме, - обозначил председатель фракции ЛДПР Евгений ЗОТОВ.

- В 2018 году более чем в два раза увеличилось число принятых законов в сфере социальной политики и защиты прав граждан. Независимо от партийной принадлежности мы должны работать на благо жителей Приморского края. Это основная задача депутатов, - уверена депутат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлия ТОЛМАЧЕВА.

Помочь точечно и системно

С начала 2019 года практически ни одно заседание Законодательного Собрания не проходит без внесения изменений в бюджет Приморского края, связанных с ростом поддержки со стороны федерального центра. Очередную корректировку бюджета-2019 депутаты провели 30 мая. С учетом вносимых изменений, основные параметры краевого бюджета на 2019 год составят: по доходам – 120,7 млрд рублей, по расходам – 140,4 млрд рублей, дефицит – 19,7 млрд рублей. При этом дефицит практически полностью покрывается остатками средств, перешедшими с предыдущего года.

Традиционно, основная часть дополнительных федеральных средств будет направлена на решение социальных вопросов, в том числе – строительство ряда социальных объектов в городах и сельской местности. Более полумиллиарда рублей выделено на содержание краевых и муниципальных дорог, а также ремонт дорожной инфраструктуры, поврежденной наводнениями 2016-2017 годов. На 300 млн рублей возрастут расходы на поддержку сельского хозяйства; несколько сот миллионов рублей дополнительно выделено на ремонт больниц, закупку медицинских препаратов, информатизацию здравоохранения и закупку лекарств.

Предусмотрены средства и на решение «точечных», но весьма острых социальных проблем. Так, 160 млн рублей направят на погашение задолженности по заработной плате бывшим работникам ОАО «Радиоприбор». 750 млн рублей направят в качестве субсидии «Фонду поддержки обманутых дольщиков Приморского края» на завершение строительства ряда жилых комплексов. 97 млн рублей из краевой казны перечислят в бюджеты муниципальных образований на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Однако наиболее масштабной бюджетной инвестицией станут 5 млрд рублей, выделенные на формирование рынка арендного жилья. По словам первого вице-губернатора Приморья Веры ЩЕРБИНЫ, аналогичная программа, реализованная командой Олега Кожемяко на Сахалине, позволила за два года построить более 1,3 тысячи квартир, стоимость аренды которых была заметно ниже рыночной.

- Все поправки к бюджету были одобрены депутатами практически единогласно. Мы понимаем, что это бюджет развития, а не стагнации – по сравнению с 2018 годом основные параметры увеличились на 30%. Теперь необходимо, чтобы исполнительная власть выполнила намеченные мероприятия, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

На фото: Председатель Заксобрания Александр Ролик: «За каждым законопроектом или постановлением стоит серьезный, кропотливый труд депутатов и сотрудников аппарата. Хочу отметить, что в 2018 году на принятые нами законы не внесено ни одного протеста прокурора Приморского края. Это говорит о качестве нашей с вами деятельности».

Фото Александра МАСЛЯНКО