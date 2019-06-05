Генпрокуратура решила, что экс-мэр еще мало получил

Экс-мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, в апреле приговоренный Тверским судом Москвы к 15 годам колонии строгого режима (приговор еще не вступил в законную силу – прим. автора), может понести новые потери. Спустя три года после ареста политика Генеральная прокуратура РФ провела проверку соблюдения Игорем Пушкаревым требований законодательства при заключении контрактов по закупке строительных материалов для муниципальных нужд и теперь намерена взыскать с экс-главы Владивостока, а также руководителей и акционеров компании «Востокцемент», 3,2 млрд рублей.

Напомним, что решение Тверского суда Москвы от 9 апреля, помимо реальных сроков заключения для Игоря Пушкарева и Андрея ЛУШНИКОВА, а также условного срока для Андрея ПУШКАРЕВА, предполагает уплату всеми фигурантами дела крупных штрафов. Бывший глава Владивостока должен будет выплатить 500 млн рублей штрафа и компенсировать якобы нанесенный бюджету города ущерб в 143 млн рублей; Андрею Пушкареву и Андрею Лушникову назначен штраф в 500 млн рублей. Согласно решению суда, братья Пушкаревы свои штрафы «выплатят» средствами на своих счетах и принадлежащими им домами и земельными участками. Однако приговор в законную силу не вступил – сторона защиты подала апелляционные жалобы.

Тем временем, Генеральная прокуратура РФ 27 мая сообщила о новом иске к экс-мэру Владивостока и еще восьми соответчикам. Ведомство Юрия ЧАЙКИ намерено обратить в доход государства имущество Игоря Пушкарева и других соответчиков на общую сумму в 3,2 млрд рублей. В официальном пресс-релизе Генпрокуратура ссылается на решение Арбитражного суда Приморского края (о длившемся более года разбирательстве «Золотой Рог» сообщал неоднократно – прим. автора), который признал сделки по поставке «Востокцементом» материалов для нужд МУП «Дороги Владивостока» заключенными в результате картельного сговора между главой города и МУПа с группой компаний «Востокцемент».

«В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей. О возникшем конфликте интересов, обусловленном родственными связями, Пушкарев установленным образом не сообщил. Руководители и акционеры компаний группы «Востокцемент» о коррупционном конфликте интересов с Пушкаревым также не сообщили и мер к его урегулированию не предприняли», - такова официальная позиция Генпрокуратуры.

Ссылаясь на нормы Гражданского кодекса РФ, Генпрокуратура намерена взыскать в доход государства все полученные по данным контрактам средства. Игорь Пушкарев с новым иском пока не ознакомился и, как и все, узнал о нем из СМИ.

«Из поставленной с 2008 по 2015 годы продукции МУП оплатил 58%. Остальное ему прощено, и он с этого получил прибыль, и налога на прибыль было оплачено 92 млн рублей. Следствие само признало, что ущерба городу не нанесено ни материального, ни морального. МУП получил прибыль, город бесплатные материалы и отремонтированные дороги, набережные, скверы, придомовые территории. «Востокцемент» получил убытки около 1,5 млрд рублей», - написал Игорь Пушкарев в социальных сетях.

По данным, опубликованным на портале раскрытия информации, по итогам 2018 года чистая прибыль главного актива ГК «Востокцемент», АО «Спасскцемент», составила 924 млн рублей. Нераспределенная прибыль предприятия достигла 4 млрд рублей, что практически сопоставимо с суммой штрафов, наложенных на Игоря и Андрея Пушкаревых Тверским судом, а также с «ценой» нового иска Генеральной прокуратуры.