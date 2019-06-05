В Приморье объявились раскольники

Даже представители партии власти все чаще стали позволять себе не соглашаться с решениями вышестоящего руководства

Депутаты Думы Арсеньевского городского округа, которая с 2017 года целиком состояла из представителей «Единой России», не сумели выбрать главу города и спровоцировали раскол в своих рядах.

После того, как рекомендованная краевым руководством партии кандидатура ранее судимого вице-спикера Думы АГО Владимира АВАГИМЯНА не получила необходимого количества голосов, несогласных с кадровым решением депутатов исключили из «ЕР».

Единороссов не устроил единоросс

Напомним, что по итогам первого этапа конкурса на замещение должности мэра Арсеньева, который прошел в конце апреля, из четырых человек, изъявивших желание занять главный в городе пост, конкурсная комиссия приняла решение допустить в следующий тур троих – депутатов гордумы АГО Владимира АВАГИМЯНА и Александра ТОЛСТУНОВА, а также регионального представителя ООО «Эксперт» Алексея БИРЮКОВА. И.о. главы Арсеньевского городского округа Владимир ПИВЕНЬ, занявший руководящий пост в июне прошлого года, в конкурсе не участвовал.

13 мая, по итогам собеседования с оставшимися претендентами, комиссия рекомендовала городским депутатам провести рейтинговое голосование по кандидатурам Владимира Авагимяна и Александра Толстунова. Решить кадровый вопрос предполагалось на внеочередном заседании Думы АГО 21 мая.

Необходимо уточнить, что все депутаты гордумы Арсеньева представляют партию «Единая Россия». А оба финалиста конкурса имеют большой опыт не только депутатской, но и партийной работы: Владимир Авагимян возглавляет фракцию «ЕР» и является членом президиума регионального политсовета «Единой России», а Александр Толстунов занимает пост секретаря местного отделения партии. Однако с партийной дисциплиной не задалось еще во время заседания фракции «ЕР», где кандидатура Авагимяна не получила единогласной поддержки. А затем, в ходе открытого голосования в гордуме, Авагимян получил 10 голосов в поддержку своей кандидатуры при минимуме в 11 голосов. Результат второго кандидата, Александра Толстунова, был еще хуже – 13 голосов против при восьми воздержавшихся.

Возможно, что несогласие депутатов с навязанной «сверху» кандидатурой было обусловлено тем, что часть народных избранников представляет градообразующие предприятия Арсеньева, заводы «Прогресс» и «Аскольд», и в первую очередь ориентируется на мнение коллег, а не на указания из Владивостока. Не в пользу Авагимяна и его бэкграунд – согласно сведениям с сайта Избирательной комиссии Приморского края (в 2016 году политик баллотировался в Законодательное Собрание, но проиграл коммунисту Владимиру БЕСПАЛОВУ – прим. автора), будущий вожак арсеньевских единороссов имел судимость по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса РФ за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (погашена в 2004 году).

Репрессии вместо диалога

В понедельник, 27 мая, предполагалось провести повторное голосование по кандидатуре Владимира Авагимяна. Однако накануне повторного голосования оба претендента взяли самоотвод, и теперь судьбу мэрского кресла определит новый конкурс. Но еще раньше руководство «ЕР» в Приморье в лице секретаря регионального отделения партии Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ обвинило однопартийцев в нарушении дисциплины.

«Мы принимали решение по кандидатуре на должность главы Арсеньева на основании решения конференции местного политсовета партии. Она была согласована на всех уровнях, включая депутатов города. Тем более не понятно, почему члены фракции, которые составляют в Думе абсолютное большинство, в один и тот же день сначала поддержали своего коллегу по партии на заседании фракции, а потом вдруг изменили свое решение», - цитирует Людмилу Талабаеву пресс-служба краевого отделения «ЕР». - «В любом случае, мы не оставим все как есть. Будут сделаны выводы и приняты меры».

Свое слово краевое руководство «ЕР» сдержало: на минувшей неделе восемь из 11 депутатов, не поддержавших кандидатуру Авагимяна, были исключены из «ЕР», однако намерены оспорить данное решение в вышестоящих партийных органах. Остальные трое депутатов, отклонившихся от «генеральной линии», в партии не состояли.

«Вступая в ряды партии, человек тем самым обязуется соблюдать ее Устав. В данном случае речь идет о нарушении сразу нескольких положений Устава - о порядке выдвижения кандидатур, о депутатском объединении, о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым представительным органом власти. Своими действиями депутаты нанесли ущерб политическим интересам партии, дискредитировали ее в глазах избирателей», - прокомментировал решение местного политсовета замсекретаря «ЕР» в Приморье Юрий ПОПОВ.

Учитывая, что в число «нарушителей» вошли сотрудники и руководители крупнейших предприятий Арсеньева, партийный стаж многих из которых насчитывал более 10 лет, представителям «Единой России» впору задуматься: кто в Арсеньеве будет «делать результат» на предстоящих через два года выборах в краевой и федеральный парламент? Не исключено, что вскоре приморские единороссы смогут посостязаться с хабаровскими коллегами, где закрытый опрос ФОМ недавно показал самый низкий в стране электоральный рейтинг «Единой России».

Не первый раз без мэра…

Отметим, что несмотря на то, что «Единая Россия» доминирует практических во всех муниципальных думах, избрать главу территории консолидированным решением в последнее время становится все труднее. Так, в феврале лишь со второй попытки был утвержден новый глава Хасанского района Иван СТЕПАНОВ. В марте, при голосовании по кандидатурам на пост мэра Владивостока, некоторые представители «ЕР» не явились на заседание; а кворум на заседании, где Олег ГУМЕНЮК принес присягу градоначальника, состоялся благодаря депутатам от КПРФ. Чуть позже депутаты-коммунисты «помогли» единороссам при определении мэра Партизанска, спровоцировав раскол в местном отделении КПРФ.

В подвисшем состоянии продолжает оставаться кадровый вопрос в другом городе северного Приморья - Дальнегорске. 18 апреля конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Антона ВОЛОШКО обнулила состав участников конкурса на замещение должности мэра, тянувшийся с конца прошлого года. Ни одного из 11 претендентов участники конкурса не сочли достойным кандидатом для голосования в Думе ДГО. А 15 мая местный парламент дал старт новой конкурсной процедуре, итоги которой планируется подвести 5 июня. На этом фоне единственным счастливым исключением стало избрание в конце мая нового главы Пограничного района, Олега АЛЕКСАНДРОВА. Кандидатура экс-главы районного центра устроила представителей разных политических сил с первого раза.

На фото: Несмотря на то, что «Единая Россия» доминирует практических во всех муниципальных думах Приморья, избрать главу территории консолидированным решением в последнее время становится все труднее.

Фото «Ъ».