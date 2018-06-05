Приморье ударно поработало на ПМЭФ

На площадке форума глава региона подписал 10 соглашений, направленных на развитие экономического комплекса

Делегация Приморского края на завершившемся в Северной столице Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выделялась своей активностью, обойдя по количеству подписанных соглашении и меморандумов всех соседей по дальневосточному региону. Подтверждением позитивных перемен, происходящих в последнее время в экономике края стал активизировавшийся интерес как российских, так и иностранных инвесторов, поверивших, что в Приморье их не только услышат, но и реально помогут в реализации самых сложных и технологичных проектов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Приморье уделяет большое внимание работе с инвесторами, привносящими в экономику региона передовые технологии и создающими дополнительные рабочие места, отметил врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО во время подписания одного из соглашений.

На площадке форума глава региона подписал десять соглашений, в том числе о внедрении инноваций в дорожной и коммунальной сферах, выпуске гражданской продукции, реализации концепции «Цифровой город», развитии технопарка на Русском, создании производств в крае лидерами российской оборонки и др. Все документы носят конкретный, а не декларативный характер, что очень важно для реализации задач, поставленных руководством края.

Соседям из Японии рады

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко выступил с докладом в ходе бизнес-диалога «Россия - Япония» в рамках форума, участие в котором, как известно, приняли главы двух государств - Владимир Путин и Синдзо Абэ. Глава региона подчеркнул, что Приморье приглашает инвесторов Страны восходящего солнца к реализации новых совместных проектов. Сегодня в крае уже работают более 30 предприятий с японским капиталом.

Реализацию многих соглашений с Японией приморцы уже почувствовали на себе. Так, во Владивостоке недавно открылся российско-японский медицинский диагностический центр «Хокуто» и одноименный реабилитационный центр. И это - только начало.

Порты подружат с экологией

На ПМЭФ-2018 ключевое для края портовое направление было представлено как новыми проектами, так и развитием уже действующих. Немаловажно, что все проекты уделяют особое внимание экологической составляющей бизнеса, на чем настаивает глава Приморья. Именно заботой о здоровье и благополучии приморцев, проживающих в зоне действия портов, продиктованы действия администрации края, иногда и весьма жесткие, в отношении стивидоров. Перевалка угля в Приморье уже в ближайшей перспективе будет вестись только закрытым способом.

Так, на площадке ПМЭФ был заключен ряд соглашений со стивидорами Приморья по реализации дополнительных мер по минимизации последствий перевалки угля в Находкинском городском округе.

«Совсем закрыть угольные терминалы нельзя, ведь там работают тысячи людей, поэтому мы вместе с Росморпортом, Минтрансом и Росприроднадзором подписали соглашения со стивидорами. Компании будут с помощью новых технологий работать над улучшением экологической ситуации в городе», - подчеркнул Андрей Тарасенко.

Так, АО «Восточный Порт» в рамках подписанного соглашения в течение 2018 года разработает план мероприятий, которые будут включать установку дополнительного оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению.





«Общий объем инвестиций в реализацию плана природоохранных мероприятий и модернизацию перегрузочного оборудования действующих производственных мощностей порта до 2021 года составит около 1 млрд рублей. За последние 5 лет ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» было инвестировано более 1,2 млрд рублей в проведение экологических акций, восполнение биоресурсов моря, модернизацию оборудования, очистных сооружений и системы ветрозащиты», - сообщил управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.

А «Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» подписало с краем соглашение о строительстве специализированного угольного порта в Шкотовском районе стоимостью 35,5 млрд руб. Уголь здесь также будут переваливать закрытым способом.

Еще один современный комплекс по закрытой перевалке угля будет построен в Находке. На ПМЭФ-2018 запуск проекта был закреплен подписанием меморандума о начале сотрудничества между японской корпорацией Marubeni и ОАО «Терминал Астафьева».

Проложим зерновой коридор

Но это еще не все новости по портам. На ПМЭФ врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко и генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» Михаил КИЙКО обсудили перспективы строительства в порту Зарубино специализированного зернового терминала.

Как отметил во время рабочей встречи Андрей Тарасенко, проект носит стратегический характер в масштабах всей страны. Для Приморья реализация данного инвестиционного проекта означает создание новых рабочих мест, пополнение бюджета. Андрей Тарасенко, комментируя итоги переговоров первого дня ПМЭФ, подчеркнул, что Приморье не делает ставку только на угольные и контейнерные терминалы. «Создание этого зернового хаба уже в процессе. Терминалу в порту Зарубино быть», – обозначил глава Приморья.

А по словам Михаила Кийко, при помощи специализированного терминала будет существенно увеличен экспортный зерновой потенциал регионов Сибири и Дальнего Востока, создана база для выхода России на зерновые рынки АТР, и тем самым завершено создание Российско-Азиатского зернового коридора.

Само собой разумеется, что реализация этого проекта создаст большое количества привлекательных рабочих мест, в том числе и в экономически отстающих местностях края.

«Цифра» наступает!

Приморье, по праву считающееся одним из самых технологически продвинутых регионов за Уралом, успешно реализует поручение главы государства Владимира Путина о развитии цифровой экономики. Одним из стратегических партнеров региона уже давно является ПАО «МТС», с которым на площадке форума были зафиксированы договоренности о реализации проектов, направленных на опережающее развитие цифровой инфраструктуры. Подписи под документом поставили врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и президент ПАО «МТС» Алексей КОРНЯ.

Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Приморском крае инновационных технологий, связанных с цифровизацией экономики края, ее социальной сферы, а также инфраструктуры населенных пунктов.





«В сотрудничестве с администрацией региона, мы планируем значительные инвестиции в социальную и экономическую инфраструктуру Приморского края, в том числе для тестирования и запуска инновационных цифровых решений, направленных на модернизацию экономики и жизни граждан, внедрение в регионе технологий, связанных с ростом доступности и качества медицинских, образовательных услуг, инфраструктурных решений в области «умного города», привлечением инвестиций в регион... Мы с оптимизмом смотрим на перспективы партнерства в регионе и уверены - оно будет способствовать росту благосостояния и комфорта жизни населения в Приморье», - сказал президент группы МТС Алексей Корня.

Спецтехника «Сделано в Приморье»

Один из крупнейших производителей машин и оборудования дорожно-коммунальной сферы в России - ООО «Меркатор Холдинг» - первым разместит в крае производство высокотехнологичной инновационной специальной коммунальной и дорожной техники. Соответствующее соглашение, предполагающее реализацию целого комплекса проектов, на площадке ПМЭФ-2018 подписал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и председатель совета директоров холдинга Станислав НИКОЛАЕВ.

Компания намерена до 2030 года не только открыть на территории края производство техники, но и создать сервисный центр по ее обслуживанию. Кроме того, в Приморье должен появиться центр по обучению и повышению квалификации водителей и инженерно-технического персонала предприятий дорожной и коммунальной сферы, что позволит в итоге увеличить число высококвалифицированных кадров данного профиля.

У Приморья будет своя «кремниевая долина»

На полях ПМЭФ-2018 Дальневосточный федеральный университет и администрация Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в сфере технологического предпринимательства. Документ подписали врио вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО и проректор по развитию ДВФУ Дмитрий ЗЕМЦОВ. Стороны договорились о взаимодействии в развитии инноваций и экономики региона в целом.

«Остров Русский является одной из таких «точек» и призван стать российской «технологической долиной» в АТР. ДВФУ делает ставку на поддержку стартапов, бизнеса в сфере высоких технологий, и вместе с такими партнерами, как администрация края, мы формируем экосистему для инновационного развития всего региона», - отметил проректор.

Важным элементом новой среды является технопарк «Русский». Это совместный проект ДВФУ, Фонда «Сколково» и более 25 партнерских организаций. Резидентами уже стали более 40 компаний в сферах IT, нейротехнологий, биотехнологий, робототехники, технологий дополненной и виртуальной реальности.

Все эти проекты не только позволят нарастить в крае число высокотехнологичных производств, а следовательно и налогов, но и повысят привлекательность Приморья у талантливой молодежи, которая найдет применение своим способностям в родном крае.

КСТАТИ

ОПК тоже в деле

Не осталась в стороне на ПМЭФ и оборонка. Так, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александр ВЕДРОВ подписали соглашение о сотрудничестве.

Заключив данное соглашение, стороны договорились сотрудничать в поиске и запуске совместных проектов по выпуску гражданской продукции. Отметим, «Алмаз-Антей» является ведущей компанией российского оборонно-промышленного комплекса, активно развивающей и наращивающей свое присутствие на международных рынках продукции военного назначения и смежных рынках продукции двойного и гражданского назначения. Реализация проектов АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в крае - это и новые высокооплачиваемые рабочие места, и общее повышение благосостояния людей в регионе.

На фото: Приморье уделяет большое внимание работе с инвесторами, привносящими в экономику региона передовые технологии и создающими дополнительные рабочие места, отметил Андрей Тарасенко во время подписания одного из соглашений на ПМЭФ-2018.

Фото пресс-центра ПМЭФ.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.