Две стороны одной медали

Рост экономики и повышение качества жизни приморцев - взаимосвязанные процессы

В минувшую среду, 30 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО представил депутатам Законодательного Собрания отчет о работе краевой администрации в 2017 году. От выступления главы региона в краевом парламенте ждали не только и не столько отчета (с его текстом депутаты могли ознакомиться заблаговременно), сколько стратегических предложений по развитию Приморья. И такие предложения прозвучали, пишет Деловая газета "Золотой Рог".





Главным тезисом, который проходил через весь отчет, стала взаимосвязь крупных экономических проектов и комфортности проживания в Приморье. Ни один «прорывной» инвестпроект не может быть реализован без наличия в регионе транспортной и социальной инфраструктуры, а также квалифицированных специалистов. В свою очередь, строительство дорог и школ, полноценное кадровое обеспечение учреждений образования и здравоохранения невозможно без сильной экономики, которая дает отдачу в виде налогов. Андрей Тарасенко призвал думать не только о развитии той или иной отрасли, а сосредоточиться на решении повседневных вопросов, связанных с качеством жизни в регионе.

- Вместе с вами предстоит разработать и реализовать проекты, которые прежде всего позволят повысить качество жизни каждого приморца. При этом мы должны продолжить уже начатые проекты и сохранить существующие меры поддержки, - обратился Андрей Тарасенко к депутатам Заксобрания.





Отток остановят врач и учитель

В рейтинге качества жизни населения Приморский край пока занимает только 48-е место из 85 российских регионов. В этой связи логично, что врио губернатора в своем отчете уделил много внимания двум «китам» социальной сферы - здравоохранению и образованию.

- Во время рабочих поездок по муниципалитетам я всегда посещаю местную школу и больницу. Проблема везде одинаковая – в больницах не хватает врачей, в школах – учителей. А специалисты, которые есть, работают с двойной нагрузкой. Какими бы комфортными и современными ни были бы наши школы, мы не сможем дать детям качественного образования без педагогов. Какое бы современное медицинское оборудование мы ни приобрели, когда на нем некому работать, оно превращается в бесполезный кусок металла, - подчеркнул врио главы края.

Андрей Тарасенко призвал представителей всех уровней и ветвей власти сосредоточиться на привлечении специалистов в учреждения образования и здравоохранения Приморья. Глава региона отметил эффективность такой меры, как целевой набор в вузы, но подчеркнул: важна не только гарантия трудоустройства выпускника с необходимой квалификацией, но и создание привлекательных условий жизни для молодых специалистов, которые приезжают работать в муниципалитеты. Ключевым здесь является «квартирный вопрос» - по словам Андрея Тарасенко, сегодня администрацией Приморья совместно с Минстроем РФ прорабатывается механизм обеспечения жильем работников бюджетной сферы через ипотеку по льготным ставкам.





- Вместе с администрацией Приморья мы принимаем меры по преодолению нехватки учителей в школах. С января 2018 года запущен проект по длительным стажировкам студентов. Например, студенты выпускного курса могут «вживаться» в профессию на протяжении всего года, - рассказал проректор Дальневосточного федерального университета по общим вопросам Алексей КОШЕЛЬ. – Сегодня перед регионом стоит задача обеспечения существующих и новых школ молодыми специалистами. Предложить меры их поддержки должны краевые и муниципальные власти, профсоюзы.

В начале июня на стажировку по всему Приморью отправятся и будущие врачи.





- Более половины наших студентов уже учатся по целевому набору: их готовят под конкретные рабочие места в конкретных учреждениях здравоохранения. Максимально ранняя адаптация к будущему месту работы, знакомство с трудовым коллективом, работа с наставником, вникание в нюансы практического лечебного процесса - все это способствует подготовке высококлассного специалиста, - убеждена проректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, профессор Лидия ТРАНКОВСКАЯ. - В то же время, приоритет закрепления кадров может быть реализован только при комплексном многоуровневом подходе и создании привлекательных условий жизни в муниципалитетах.

Добавим, что в Приморье продолжается работа по повышению доступности дошкольного образования. Как отметил в отчете Андрей Тарасенко, в 2017 году в регионе в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы было дополнительно создано 557 мест в детских садах. Важным направлением должна стать реконструкция или капремонт уже существующих, а также строительство новых зданий школ - уже через несколько лет школы по всей стране должны перейти на учебу в одну смену. Только в 2018 году на эти цели израсходуют 500 млн рублей.

По мнению Андрея Тарасенко, меры по улучшению качества социальной инфраструктуры, дополненные работой по поддержке семей с детьми, помогут преодолеть длящийся с начала 1990-ых годов отток населения из Приморского края.

- Наша задача – переломить эту ситуацию. Действовать надо по всем направлениям: расширять комплекс региональных мер по поддержке семей с детьми, решать проблему доступного жилья для молодых специалистов, создавать комфортные условия жизни в крае, - акцентировал врио губернатора.

Инвестиции с заботой о людях

Показатели экономического развития Приморского края в 2017 году, озвученные Андреем Тарасенко в ходе отчета перед депутатами ЗС ПК, внушают осторожный оптимизм. В частности, регион оказался лидером в Дальневосточном федеральном округе как по общему обороту розничной торговли (ее объем составил 377 млрд рублей), так и по динамике его роста. Темпы роста Приморья по производству продукции сельского хозяйства, объему ввода жилых домов, росту реальных денежных доходов населения оказались вторыми в ДФО, а по индексу промышленного производства край вошел в число шести лучших субъектов РФ. Только в обрабатывающем секторе объем отгруженных товаров собственного производства составил 217 млрд рублей, увеличившись за год на 25,8%.

Приморский край занимает четвертое место в России по количеству проектов с участием иностранных инвесторов и лидирует по объемам прямых иностранных инвестиций. Во многом это стало возможным благодаря созданию в регионе четырех территорий опережающего социально-экономического развития, резидентами которых стали уже 66 компаний с общим объемом вложенных инвестиций почти 3 млрд рублей. Резидентами Свободного порта Владивосток сегодня являются 520 компаний с общим объемом инвестиций около 9 млрд рублей.

- Мы рассчитываем, что в городах и районах Приморья будет реализовано более 200 проектов с объемом инвестиций из всех источников на сумму более двух триллионов рублей. Будет создано более 63 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. Через пять-шесть лет, когда большинство проектов будет реализовано, мы получим совершенно иное качество экономики и социальной сферы края, - выразил уверенность Андрей Тарасенко.





На взаимосвязанность экономических и социальных процессов обратили внимание и эксперты, слушавшие отчет главы региона вместе с краевым парламентом. Председатель Общественного экспертного совета по промышленной политике в Приморском крае, гендиректор завода «Дальприбор» Роман ТИТКОВ отметил: привлечь и удержать высококлассных специалистов, столь нужных экономике края, можно лишь решив их жилищный вопрос и предложив им приемлемое качество социальной инфраструктуры.

- Врио губернатора отметил необходимость развития промышленности, внедрения новых технологий. Успешные предприятия становятся градообразующими, развивают «свою» территорию. Но для развития промышленности Приморья важно, во-первых, прекратить отток высоко квалифицированных кадров. Второй момент – это заказы федерального и краевого значения, которые гарантируют стабильную работу предприятий и финансовые поступления. Наконец, промышленность не может существовать без хороших дорог, приемлемых тарифов, - обозначил интересы предприятий региона Роман Титков.

Отрасли больших перспектив

Рассказав о динамике экономического развития Приморья в 2017 году, врио губернатора анонсировал начало новых крупных проектов в сфере промышленности, логистики, сельского хозяйства. В числе стратегических задач глава региона выделил ремонт и реконструкцию автомобильных дорог краевого и местного значения, а также развитие внутрикраевого авиасообщения. Особое внимание уделят модернизации международного транспортного коридора «Приморье-2», который сделает возможным организацию транзитного грузопотока из Северо-Восточных провинций Китая на юг этой страны, в Южную Корею и другие страны АТР.





Более эффективной планируется сделать работу лесной отрасли Приморья. Речь идет об увеличении объемов и качества переработки древесины, а также о создании специализированной «лесной биржи». Перспективы этих проектов прокомментировал директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел КОРЧАГИН. По его словам, поиск решения обеих задач администрация региона ведет вместе с представителями отрасли.

- Переработка леса дает повышение стоимости товара, новые рабочие места. Биржевая торговля лесом – это прозрачность процесса, выход отрасли «из тени», возможность доступа к лесным ресурсам для предприятий, которые раньше его не имели, - объяснил значимость проектов эксперт. – Есть много проблем, которые нужно решать вместе с администрацией. Без участия государства эту работу невозможно провести.

Большие надежды возлагаются на агропромышленный комплекс Приморья, где объемы производства продукции почти достигли «пикового» уровня 1990 года. Надежды на продолжение роста подкреплены материально: в 2017 году на поддержку сельхозпроизводителей бюджет края направил более 2 млрд рублей. Комплексно подходить к вопросам развития агропромышленного комплекса позволяет государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы. По словам Андрея Тарасенко, дополнительными стимулами должны стать открытие в регионе предприятий по сборке грузовых автомобилей и комбайнов, кондитерского завода, а также современного производства кормовых белков для нужд агропрома края и на экспорт.

- Мы можем вырастить продукцию. Но для сельхозпроизводителей крайне важна помощь в ее реализации. Меры государственной поддержки позволяют нам быть более финансово устойчивыми и развиваться, – считает генеральный директор совхоза «Фадеевский» Александр ЛЫСЕНКО. – Но самое главное – это социальная политика, о которой было много сказано в отчете врио губернатора. Нужно преодолеть кадровый дефицит, который есть сегодня в сельской местности.





- Программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» уже показали свою эффективность. «Подъемные» и другие меры поддержки дают возможность привлекать кадры в сельскую местность. Важно, что в отчете врио губернатора прозвучали слова о продолжении развития сети фельдшерско-акушерских пунктов в муниципалитетах, - отметил главный врач Шкотовской районной больницы Михаил МОЛДОВАНОВ.

Грани комфорта: экология и безопасность

Говоря о планируемых к воплощению в жизнь инвестпроектах, врио губернатора Приморья сделал важное отступление: власти края будут предъявлять самые жесткие экологические требования к строящимся объектам. Назвав Приморский край «морскими воротами» России на Восток, Андрей Тарасенко напомнил, что объемы грузоперевозок по приморскому участку Транссиба и объемы перевалки в портах региона неуклонно растут, а основным грузом, перемещаемым на территории края, является уголь.

- Сразу хочу сказать, что здоровье наших жителей в этом вопросе для нас главный приоритет, и мы будем предъявлять самые жесткие экологические требования к строящимся промышленным и портовым объектам, особенно связанным с перевозкой, хранением и перевалкой угля, - подчеркнул Андрей Тарасенко.

Вопрос соблюдения баланса между экономикой и экологией глава региона вновь затронул, говоря о перспективах развития животноводства в Приморье. Андрей Тарасенко отметил, что проектные решения при создании крупных агропромышленных комплексов должны предусматривать отсутствие вреда для экологии – в противном случае реализация проектов может быть приостановлена.

Комфортную жизнь в любом регионе, и Приморский край не исключение, нельзя представить без обеспечения безопасности. Власти Приморья, как признался Андрей Тарасенко, ставят задачу сделать регион одним из самых безопасных в стране. Предпосылки к этому имеются: в последние годы число зарегистрированных в крае преступлений устойчиво снижается. В свою очередь, от уровня безопасности на улицах приморских городов напрямую зависит развитие туристической отрасли, которая приобретает все больший вес в экономике края. За последние два года поток российских и иностранных туристов в Приморье вырос почти вдвое, но Андрей Тарасенко считает, что это - далеко не предел. Важным делом глава региона назвал развитие приграничной инфраструктуры и круизного туризма.

- Во Владивосток уже заходят самые крупные суда. В июне придет одно из крупнейших круизных судов, а в 2019 году, после того, как закончим работы по углублению дна в порту, ожидаем заход самого большого судна в мире. Также мы поставили задачу – восстановить морской вокзал и причал в Находке, - рассказал Андрей Тарасенко.

Новая повестка развития

Завершая отчет о деятельности администрации Приморья в 2017 году, Андрей Тарасенко пообещал в скором времени представить краевым депутатам и общественности Стратегию социально-экономического развития Приморского края до 2030 года. В этом документе будут четко прописаны приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития региона на долгосрочную перспективу. Следующим этапом станет разработка новых государственных программ Приморского края, направленных на решение среднесрочных задач социально-экономического развития. При этом на первый план выйдут приоритеты, обозначенные в новом «майском указе» президента России Владимира ПУТИНА, уточнил Андрей Тарасенко.

- Скоординированные меры, направленные на социально-экономическое развитие Приморского края, позволят обеспечить достижение национальных приоритетов, обеспечить устойчивый прирост численности населения, добиться кардинального повышения ожидаемой продолжительности жизни. Самая главная наша задача на сегодняшний день – поднять качество жизни каждого приморца. Над этим и будем работать, - сказал врио главы Приморья в завершение своего отчета.





- В отчете Андрея Тарасенко нашли свое отражение практически все важные для края моменты. Это свидетельствует о том, что Андрей Владимирович хорошо погрузился в жизнь региона. Позитивным моментом отчета стало понимание того, что врио губернатора и его команда анализируют реальное положение вещей в Приморье. Есть здоровый оптимизм, обозначены направления развития экономики края, - прокомментировал отчет главы региона заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей КУЗЬМЕНКО.

Досье "Золотого Рога": Как следует из отчета Андрея Тарасенко перед депутатами ЗСПК, в 2018 году запланировано приобретение и установка 20 ФАПов в отдаленных населенных пунктах края. Продолжает работу медицинский автопоезд «Забота», врачи которого в 2017 году осмотрели более 27 тысяч взрослых и более 29 тысяч детей. Благодаря вертолетам санитарной авиации приморским врачам удалось своевременно оказать помощь 240 пациентам. Более 11 тысяч жителей края в 2017 году получили высокотехнологичную медицинскую помощь с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники. Андрей Тарасенко напомнил, что в прошлом году удалось возобновить строительство краевого онкодиспансера, а уже в марте 2018-го на объекте завершились строительно-монтажные работы. Кроме того, достигнута договоренность с инвесторами о создании центра ядерной и протонной медицины на острове Русский. До конца года медицинский центр ДВФУ будет оснащен скоростным ПЭТ/КТ-сканером и циклотроном с радиохимической лабораторией.

На верхнем фото: Исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко - депутатам ЗС ПК: «Вместе с вами предстоит разработать и реализовать проекты, которые прежде всего позволят повысить качество жизни каждого приморца. При этом мы должны продолжить уже начатые проекты и сохранить существующие меры поддержки».

Фото пресс-службы ЗС ПК.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.