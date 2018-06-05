Несвободный, но несломленный

Игорь Пушкарев упорно продолжает доказывать свою невиновность в Москве, а его идеи актуальны и востребованы в Приморье

1 июня исполнилось два года с момента, когда на запястьях мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА защелкнулись наручники. С самого начала «дело Пушкарева» походило на показательный процесс над опасным государственным преступником. Расправа над ставшим неугодным кому-то мэром Владивостока происходила в лучших традициях Опричнины - с «посадкой» близкого родственника, «наездом» на бизнес, а также попыткой уничтожить основные результаты работы опального градоначальника, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

1 июня исполнилось ровно два года, как на запястьях мэра Владивостока Игоря Пушкарева защелкнулись наручники… Фото Юрия Шубина.

Наверное, сложно было придумать более циничный способ унизить владивостокцев, дважды избиравших своим мэром Игоря Пушкарева, чем его экстренное этапирование в Москву летним июньским днем два года тому назад. Кадры, где главу крупнейшего дальневосточного города ведут к трапу самолета с заломленными руками, видела вся Россия. Сложно было представить большее унижение для судейского сообщества Приморского края, чем перенос процесса над братьями Пушкаревыми и Андреем ЛУШНИКОВЫМ в столицу - конечно же, под предлогом недоверия к объективности Приморской Фемиды. Однако сегодня становится все более очевидным: фигурантов дела не смогли сломать никакие ухищрения следствия и гособвинения, а инициированные Игорем Пушкаревым проекты развития Владивостока продолжают жить и после его добровольной отставки.

Слушания, где не слышат

Напомним, что Игорь Пушкарев и Андрей Лушников содержатся под стражей со 2 июня 2016 года, брат Игоря Пушкарева, Андрей, находится под домашним арестом с конца июня того же года. Для того, чтобы иметь возможность держать обвиняемых под стражей больше года, весной 2017-го к их обвинению «добавили» новые, особо тяжкие статьи – по ним изолировать человека от общства возможно на срок до полутора лет. А в ноябре 2017 года, когда истекал и этот срок, Верховный суд РФ постановил рассматривать дело Пушкаревых-Лушникова в Тверском суде Москвы, а не в Ленинском суде Владивостока. Главным аргументом следствия, с которым согласились судьи ВС, были якобы имеющиеся у Игоря Пушкарева возможности влиять на судей и свидетелей в Приморье – при том, что на момент изменения территориальной подсудности он уже подал в отставку с поста главы города.

В течение полутора десятков заседаний в Тверском суде, которые состоялись с февраля по май 2018 года, была оглашена лишь треть из 120 томов уголовного дела. Вот только рассмотрением дела «по существу» этот процесс назвать сложно: недавно в качестве доказательства по делу гособвинитель представил устав Владивостока и нормативно-правовые акты о внесении изменений в него, копии трудовых договоров и даже расчетные листки по заработной плате ряда сотрудников мэрии. А после судебного заседания, состоявшегося 21 мая, адвокаты братьев Пушкаревых и Андрея Лушникова лишены возможности озвучить свою позицию по тем или иным аргументам обвинения «в реальном времени». Теперь защита может озвучивать замечания не во время чтения документов, а лишь в начале следующего заседания. Более того, недавно следствие ходатайствовало об оглашении показаний ряда свидетелей по делу вместо их вызова в суд, где вопросы им могли бы задать не только гособвинители, но и защитники обвиняемых.

- Это дело просится в практику Европейского суда по правам человека, - прокомментировала в эфире программы «Разговор с Андреем КАЛАЧИНСКИМ» на радио «Лемма» известный приморский адвокат Галина АНТОНЕЦ. – Процесс начался с нарушения – изменения территориальной подсудности дела. В свою очередь, Игорь Пушкарев настоял на том, чтобы в ходе процесса озвучивались все 120 томов уголовного дела. Это стало неожиданностью для стороны обвинения. Сейчас очевидно, что суд «устал», решив не зачитывать все материалы дела, а только названия документов.

Парадокс, но сегодня уже завершены некоторые громкие дела, начатые после ареста Игоря Пушкарева – бывший глава Минэкономразвития Алексей УЛЮКАЕВ и экс-губернатор Кировской области Никита БЕЛЫХ. А «дело Пушкарева» по-прежнему далеко от финиша. С марта 2017-го мэрия Владивостока не является потерпевшей стороной по делу, более того, «Востокцемент» давно простил городу имевшиеся долги за поставленные стройматериалы. Но в суде сторона обвинения упорно доказывает, что братья Пушкаревы стремились обогатиться за счет бюджета Владивостока. При этом Андрей Пушкарев, которому необходима операция, продолжает содержаться под домашним арестом с жесткими ограничениями.

«Кейс Пушкарева» высветил явный обвинительный уклон следственной и судебной систем России. А еще - сделало явными «двойные стандарты» некоторых силовых структур… Почему-то одному экс-мэру, чье правление запомнилось сомнительной распродажей муниципального имущества, дают скрыться за границей, а затем вернуться и как ни в чем не бывало вести роскошную жизнь, меценатствовать и вести политические игры. А главе, при котором город совершил рывок в развитии, «притягивают за уши» все новые обвинения и годами держат в следственном изоляторе без возможности встретиться с семьей. И какой путь, спрашивается, должны выбрать те, кто идет в политику сегодня?





Жесткий арест всенародно избранного главы города вызвал справедливое возмущение владивостокцев. Фото Vl.Ru.

Инициатива наказуема

Нелишним будет вспомнить, что «подкоп» под позиции Игоря Пушкарева начался еще осенью 2014 года, когда управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю начало расследование закупок инертных строительных материалов для нужд МУП «Дороги Владивостока». А прологом уголовного процесса над градоначальником стало открытое в 2015 году арбитражное дело, в котором, как несложно понять, помимо МУПа, фигурировали администрация Владивостока и ООО «Востокцемент». За три года стороны прошли два круга судебных разбирательств в арбитражных судах, тщетно пытаясь оспорить выводы сотрудников антимонопольного ведомства о взаимоотношениях «Востокцемента» и «Дорог Владивостока».

В апреле 2018 года Арбитражный суд Дальневосточного округа оставил без изменений декабрьское постановление Пятого арбитражного апелляционного суда по делу о возможном ограничении конкуренции при закупках материалов для МУПВ «Дороги Владивостока». Таким образом, окружной арбитраж вновь встал на сторону Управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, в 2015 году усмотревшей наличие антиконкурентного сговора при закупках материалов для муниципального предприятия. Именно АС Дальневосточного округа в марте 2017 года направил данное арбитражное дело на повторное рассмотрение новым составом суда. А затем, в начале повторного рассмотрения дела, приморское управление Федеральной антимонопольной службы добилось отвода судьи. Совпадение или нет, но позиция судов по «щебеночному» делу диаметрально менялась после смены судей, ведущих процессы.

Материалы УФАС по Приморскому краю, посвященные закупкам стройматериалов для нужд МУПВ «Дороги Владивостока» изучаются не только арбитражными судами, но, как считается, стали основой уголовного дела в отношении Игоря и Андрея Пушкаревых, а также Андрея Лушникова. Ряд свидетелей, чьи показания фигурируют в арбитражном процессе с участием «Востокцемента» и МУПВ «Дороги Владивостока», проходят в качестве свидетелей по уголовному делу Пушкаревых-Лушникова.

Не менее резонансным стало другое арбитражное дело – о возможном ограничении конкуренции на рынке автобусных перевозок. В рамках процесса, который также идет не первый год, ООО «Флагман-Авто», МУПВ «ВПОПАТ №1» и администрация Владивостока обжалуют выводы краевого УФАС об ограничении конкуренции при распределении городских автобусных маршрутов в пользу муниципального предприятия. Напомним, что еще до падения курса рубля парк МУП «ВПОПАТ №1» пополнился современными немецкими «Манами» и «Фольксвагенами», без которых работа многих, в том числе «социальных» маршрутов была бы невозможна. Однако теперь выход новых автобусов на невыгодные для коммерсантов маршруты ставится в вину бывшему градоначальнику. А региональное управление ФАС и вовсе отчиталось о «победе», которая грозит уничтожить муниципальный транспорт как таковой, пресс-релизом с тремя восклицательными знаками…

Одно из возможных последствий судебного решения - это прекращение субсидирования муниципального автопредприятия «ВПОПАТ №1» из бюджета. Вот только говорить о равноправной конкуренции с «коммерсантами» в этом случае вряд ли придется, поскольку последние нередко ведут «черную» бухгалтерию и не обновляют подвижной состав.

«Неужели лучше, чтобы во Владивостоке не было хорошего, современного, чистого, надежного автомобильного транспорта с некурящими за рулем водителями?! Следуя логике этого решения, наши жители не достойны комфорта и благополучия. Скажу больше, если принципы УФАС, примененные в отношении Владивостока, использовать в других городах нашей страны, например, в Москве или Хабаровске, то эти города «встанут» - потому что 80% общественного транспорта у них - муниципальный. Те, кто принимает такие решения в УФАС Владивостока, не ездят на общественном транспорте и совершенно забыли, ради чего и для кого они работают. Такие действия подрывают авторитет органов власти и сводят на нет все усилия, направленные на разрешение серьезных и актуальных проблем», - прокомментировал решение АС Дальневосточного округа в своих соцсетях Игорь Пушкарев.

По сути, последние решения арбитражных судов де-факто уничтожают два самых важных достижения администрации Пушкарева – возрождение муниципального автобусного парка и отлаженную систему строительства и ремонта дорог в столице Приморья. Именно при Игоре Пушкареве впервые за много лет во Владивостоке начали строиться новые дороги. Причем речь не об объектах Саммита АТЭС - хотя и здесь без конструктивной позиции главы города успеть в срок даже при наличии федерального финансирования было бы проблематично, а о трассах, построенных за счет муниципального бюджета. Новые дороги соединили БАМ и Снеговую Падь, район «Молодежной» и Днепровскую; позволили разгрузить улицу Котельникова. Город сумел достроить даже «безнадежную», казалось бы, дорогу «Снеговая - Горностай», несмотря на безответственность подрядчика. К слову, директор компании, «кинувшей» муниципалитет, впоследствии стал свидетелем в арбитражном деле против «Дорог Владивостока». Случайно ли?!

Атака на завод отбита

Завершающий этап деятельности прежнего губернатора Приморья, среди прочего, был отмечен резким падением края в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Несмотря на созданные руководством страны преференции и особые экономические режимы, предприятия Приморья не застрахованы от попыток административного воздействия. Одним из ярких примеров такого воздействия стала попытка отзыва лицензии у одного из предприятий управляемого родственниками Игоря Пушкарева холдинга «Востокцемент» - Владивостокского бутощебеночного завода.

Началось все с того, что департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края было проведено несколько внеплановых проверок предприятия. Итогом одной из таких проверок стал отзыв лицензии на добычу камня в карьере. 1 февраля 2016 года департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, который возглавлял бывший сотрудник администрации Владивостока Александр КОРШЕНКО, издал приказ №19 «О приостановлении права пользования недрами по лицензии ВЛА №238 ОЩ». Этот документ фактически останавливал бутощебеночный завод, поскольку добывать камень в карьере в районе ул. Выселковой во Владивостоке предприятие больше не имело права.

Завод пытался обжаловать в арбитражных судах неоднократные отказы департамента природных ресурсов в согласовании документации на техническое перевооружение карьера по добыче строительного камня – именно это стало формальной причиной отзыва лицензии. Но эти усилия успехом не увенчались. В конце концов Пятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ВБЩЗ на приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, приостановивший действие лицензии предприятия на добычу камня. Без работы и средств к существованию могли остаться сотни сотрудников предприятия и члены их семей, а многим стройкам в Приморье и соседних регионах грозил паралич без поставок сырья с ВБЩЗ.

По счастью, вердикт, грозящий полной остановкой завода, был вынесен в последний день руководства Приморьем Владимира Миклушевского. Уже через несколько недель новый глава края, Андрей Тарасенко, вникнув в ситуацию и встретившись с руководством завода, распорядился прекратить травлю важного для края предприятия. Приказ о приостановке лицензии ВБЩЗ был отменен: в департаменте природных ресурсов неожиданно признали, что завод устранил все замечания, высказанные в ходе проверок, и согласовали проект модернизации карьера.

10 лет больших побед

В конце мая исполнилось 10 лет со дня, когда Игорь Пушкарев был впервые избран на должность главы Владивостока. Уникальный случай для столицы Приморья, известной своей политической турбулентностью – большинство представителей команды экс-мэра продолжает работать в администрации Владивостока, а некоторые соратники Игоря Пушкарева даже пошли на повышение в краевую администрацию. Вопреки ожиданиям некоторых скептиков, в течение полутора лет между арестом Игоря Пушкарева и передачей власти Виталию ВЕРКЕЕНКО город не только не потерял управляемость, а продолжил развиваться.

Например, в тяжелом 2016 году администрацией Владивостока были подготовлены проекты развития рыбного рынка в районе Золотого моста, четырех многоярусных парковок, благоустройства парка Минного городка и парка в районе Второй речки, продолжения обустройства «Берега здоровья», строительства малоэтажных домов. Несмотря на явное нежелание прежнего руководства Приморья помогать городу в решении социальных задач, во Владивостоке продолжилась работа по развитию сети дошкольных учреждений.

Много ли в истории современной России примеров, когда люди вышли на улицу в поддержку арестованного главы города или региона? А владивостокцы вышли. Уже через несколько дней после задержания Игоря Пушкарева в центре города состоялся пикет с требованием справедливого отношения к законно избранному главе Владивостока. По оценкам экспертов, рейтинг одобрения Игоря Пушкарева даже вырос после задержания: в декабре 2016 года он занял 48-е место из 88 в рейтинге мэров российских городов, а политологи заговорили о феномене «коллективного Пушкарева».

Логично, что лучшие наработки «эпохи Пушкарева» сегодня востребованы и поддержаны новым руководством Приморья и Владивостока. В частности, получила второе дыхание идея строительства Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), с который Игорь Пушкарев шел на вторые выборы мэра в 2013 году. Андрей Тарасенко обсуждал ее перспективы с руководством крупных строительных компаний, а Виталий Веркеенко пообещал не затягивать с планировкой территории под участок ВКАДа на Эгершельде. В ближайшее время предстоит провести инженерные изыскания и межевание территории, а также установить принадлежность земли, по которой пройдет будущая дорога. Для того, чтобы поскорее перейти к практической стадии проекта, решено вести работы по планировке территории параллельно с поиском инвестора.

Пожалуй, это и есть главный итог последних двух лет: курс, обозначенный теперь уже бывшим главой Владивостока, остается актуальным, несмотря на все злоключения Игоря Пушкарева. Думается, не за горами и развязка судебного процесса в Тверском суде столицы. Сам бывший градоначальник, несмотря на явную неблагосклонность гособвинения и судей, не унывает и верит: в конечном итоге справедливость восторжествует, а он докажет свою невиновность.

Досье "Золотого Рога": По версии следствия, с 2008 года по 2015 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки на общую сумму 75 млн рублей воспрепятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. В суде гособвинение доказывает, что взятки главе города давал его родной брат Андрей, ранее возглавлявший холдинг «Востокцемент», после чего мэр при содействии директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА обеспечил «Востокцементу» победу в конкурсах на поставку материалов для нужд МУП. В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «а» ч. 2, 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.