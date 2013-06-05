Приморский Общероссийский народный фронт готов к отправке в Москву

Во Владивостоке Приморский оргкомитет Общероссийского народного фронта (ОНФ) по подготовке к съезду сформировал краевую делегацию в составе пяти человек и определил повестку дня от Приморья. ОНФ, созданный по инициативе Владимира ПУТИНА, может серьезно «подвинуть» партию «Единая Россия» на политической арене, полагают некоторые политологи.

Как известно, 11-12 июня в Москве состоится учредительный съезд ОНФ. Причем, проведет его лично инициатор создания «фронта» президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что в работе съезда примут участие 1500 человек со всей России. В их числе — представители общественных организаций и трудовых коллективов, входящих в ОНФ, волонтерских организаций, студенческих клубов, патриотических организаций, сотрудники администрации президента России, губернаторы… Некоторые политологи полагают, что глава государства разочаровался в партии «Единая Россия» и теперь намерен больше опираться на Общероссийский народный фронт.

— Наша задача — через два-три рукопожатия обеспечить связь людей с президентом и создать новый уровень доверия в обществе. Чтобы был налажен и постоянно воспроизводился диалог не только власти с обществом, но и внутри самого общества, — считает директор фонда Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий БАДОВСКИЙ. — Традиционные «партийные машины» работают не вполне удовлетворительно, и в этих условиях ОНФ должен стать дополнительным механизмом для согласования общественных интересов по определению приоритетных направлений дальнейшего развития. В условиях усложнения общества, кризиса традиционных институтов и демократии во всем мире происходят попытки найти новые механизмы национального развития.

От Приморского отделения ОНФ на съезд в Москву поедут пятеро:

1. Координатор регионального оргкомитета ОНФ, генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ;

2. Советник генерального директора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Игорь УСОВ;

3. Директор по развитию компании «Ратимир» Евгений КОРЖ;

4. Ученый секретарь научно-инновационного комплекса ВФУ Жанна ХАЛИМАН;

5. Военный пенсионер Александр ФЕДОРОВ.

Планируется, что в первый день работы съезда будут приняты устав и программа движения, а во второй —12 июня —в День России, избраны его руководящие органы.

— Кроме официальной регистрации движения, миссия предстоящего съезда состоит в принятии Уставных документов, в уточнении целей и задач ОНФ в новых условиях, в построении своей организационной структуры, отладки взаимодействия руководящих органов. Народный фронт усилит свои позиции в объединении граждан любых политических убеждений, и, как и прежде будет открыт для представителей различных общественных организаций. Основным критерием объединения является поддержка программы развития России, выдвинутая президентом Владимиром Путиным. Члены ОНФ смогут не просто озвучивать социальные, экономическиеи иные проблемы, но и предлагать варианты их решения, —прокомментировал руководитель регионального организационного комитета по подготовке к учредительному съезду ОНФ по Приморскому краю Роман Титков.

Приморское отделение ОНФ приняло решение поднять на съезде следующие проблемы:

1. Отток населения из Приморья;

2. Проблемы ЖКХ;

3. Здравоохранение и медицина;

4. Развитие предпринимательства и бизнеса;

5. Образование и наука;

6. Строительство доступного жилья;

7. Развитие спорта;

8. Здоровье приморцев и социальные условия;

9. Оформление разрешительных документов;

10. Проблемы судоремонтной отрасли;

11. Низкая заработная плата младшего медперсонала и младшего персонала детских дошкольных учреждений, и учреждений образования специализированного типа

12. Проблемы пенсионеров и ветеранов;

13. Проблемы алкоголизма и наркомании;

14. Проблемы силовых органов.

По предварительной информации планируется, что главным руководящим органом ОНФ станет Центральный штаб.

— Это будет дееспособный орган, в который войдут представители различных слоев общества: представители производственного сектора, бизнес-сообщества, медиков, интеллигенции. В составе Центрального штаба можно будет увидеть Героев Советского Союза и России, Героев труда, космонавтов, — сообщил «ЗР» источник в Приморском отделении ОНФ. — Также предполагается, что внутри штаба будут представители трех партий, на данный момент присоединившихся к ОНФ — «Единой России», «Патриотов России» и «Родины».

Предполагается, что внутри штаба будет сформировано несколько групп. У каждой будет свое направление работы: права трудящихся и предпринимателей; сельское хозяйство; инновации; образование; здравоохранение; экология; интернет-проекты и т.д. «Обеспечивать постоянную работу штаба» будет исполком — небольшой по составу рабочий орган. Съезды ОНФ планируется проводить один раз в пять лет. Вопросы межсъездовской ротации пока не решены.

Съезд призван решить важный организационный вопрос о членстве в движении. Сейчас в ОНФ входят сотни трудовых коллективов и общественных организаций в полном составе на коллективной основе. С партиями и общественными организациями ОНФ планирует сотрудничать на основе специальных соглашений.

Досье «ЗР»: Общероссийский народный фронт — коалицияобщественно-политических организаций, созданная в мае 2011 года по предложению Председателя правительства Российской Федерации (России) и бывшего Председателя партии «Единая Россия»Владимира Путина во время его визита в Волгоград. Целью ОНФ было объявлено «создание широкой коалиции общественных сил для выработки и реализации долгосрочной программы развития общества».С 20 мая 2011 года началось формирование Региональных координационных советов ОНФ на площадках Региональных общественных приемных Владимира Путина. РКС были сформированы в 83 субъектах РФ. К ОНФ присоединились 189 федеральных и 1 тыс. 680 региональных организаций.В конце июня 2011 года стало известно, что представители ОНФ смогут участвовать в консультациях при назначении губернаторов российских регионов. Именно «Общероссийский народный фронт» в ноябре 2011 годарекомендовал съезду ВПП «Единая Россия», входящей в ОНФ, выдвинуть Владимира Путина кандидатом в президенты Российской Федерации.Владимир Путин на встрече с активистами Общероссийского народного фронта 3 апреля 2013 годапредложил официально зарегистрировать движение. 15 мая 2013 года завершилось создание оргкомитетов во всех 83 регионах России. Подготовка к учредительному съезду 11-12 мая вступила в завершающую фазу. Площадкой для его проведения выбран ЦВЗ «Манеж» в Москве.

Олег ЖУНУСОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Фото предоставлено пресс-службой ОНФ.