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Грузы из Китая пойдут через Приморье быстрее
Минвостокразвития России разработало предложения для сокращения времени транзита отдельных категорий товаров из Китайской Народной Республики в Приморский край по международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2». Механизм будет утвержден Постановлением Правительства России. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
«Товары, ввозимые на территорию России для дальнейшего транзита через морские порты Приморья, будут беспрепятственно следовать через границу до порта - пункта назначения, где уже пройдут процедуры таможенного оформления. Механизм касается, прежде всего, транзитных контейнерных грузов, следующих за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, – прокомментировал Павел Волков. – Сроки доставки товаров значительно сократятся. По коридору «Приморье-1» груз будет проходить не более 13 часов, по коридору «Приморье-2» – не более 4-5 часов. Сейчас время прохождения груза доходит до 24 часов».
Через железнодорожный пункт пропуска «Махалино» товары будут прибывать в пункты пропуска «Зарубино» и «Посьет», а через железнодорожный пункт пропуска «Пограничный» - в морские пункты пропуска «Восточный», «Владивосток», «Находка».
Как напомнил замминистра, в начале декабря Минвостокразвития России совместно с Федеральной таможенной службой провели комиссионное обследование маршрутов международных транспортных коридоров «Приморье-1», и «Приморье-2». В ходе исследования специалисты дали оценку схемы движения товаров из Китая, а также готовность инфраструктуры.
Как отметил Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, проект МТК - это перспектива конкретного, взаимовыгодного сопряжения двух экономик. По его словам, китайские бизнесмены уже сегодня проявляют большую заинтересованность в реализации проекта транспортных коридоров.
«Мы работаем вместе с Государственным комитетом КНР по развитию и реформам. Это взаимовыгодный проект. Экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит, по оценке компании McKinsey, более $1 млрд. Государственный комитет по развитию и реформе КНР подтвердил эту оценку. В ходе реализации проекта будет создано около 3 тысяч рабочих мест, экономика Приморья увеличится на 4 %», - заявил Александр Галушка.
Напомним, МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.
В рамках реализации проектов развития транспортных коридоров предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры.
Предусмотрено значительное упрощение приграничных процедур для транзитных грузов с российской и китайской стороны. По оценкам международных экспертов, объем грузопотока по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» оценивается в 45 млн тонн зерновых и контейнерных грузов к 2030 году (23 млн тонн зерновых и 22 млн тонн контейнерных грузов, 1,8 млн TEU – контейнеров в 20-футовом эквиваленте).
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