Кандидатов на пост главы Владивостока будут "просеивать" шесть человек

Реформа местного самоуправления продолжается в столице Приморья. 28 апреля Дума Владивостока окончательно утвердила Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Владивостока. За принятие документа во втором и третьем чтениях высказалось подавляющее большинство депутатов, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Осенью 2015 года проект МПА, регулирующего проведение конкурса, был внесен на рассмотрение депутатов прокуратурой города. В сентябре прошлого года депутаты одобрили документ в первом чтении. Затем к проекту поступили поправки администрации города, которые профильный комитет рекомендовал одобрить. В четверг, 28 апреля, Дума Владивостока утвердила Положение во втором и третьем чтениях.

Согласно документу, комиссия, которую сформируют к будущему конкурсу во Владивостоке, будет более малочисленной, нежели в других муниципалитетах Приморья, - шесть человек вместо восьми. Трое из них представят городскую думу, а еще трое будут назначены губернатором Приморья. По мнению председателя комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаила ВЕСЕЛОВА, это позволит повысить персональную ответственность членов комиссии.

- Мы решили: чем меньше будет членов комиссии, тем качественнее окажется результат ее работы. В остальном наше Положение о конкурсе не отличается от других, - пояснил Михаил Веселов.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.