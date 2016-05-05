Актив "Народного фронта" в Приморье перекочевал в "Партию роста"

Кадровые вопросы накануне выборов в Госдуму решают и непарламентские партии. В конце апреля руководящие органы сформировало отделение «Партии роста» в Приморье. Среди членов совета оказалось немало активистов Общероссийского народного фронта, а также представителей бизнес-ассоциации «Деловая Россия», на базе которой во многом и строится новая партия, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

В состав регионального политсовета «Партии роста» вошли девять человек. Помимо председателя отделения, главного делоросса Приморья Алексея ТИМЧЕНКО это зампред отделения «Опоры России» в крае Лариса БУТЕНКО, председатель совета Приморского краевого отделения организации «Боевое братство» Александр ФЕДОРОВ, предприниматель Борис ПОЗДНЯКОВ, директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир СМОТРИКОВСКИЙ, главврач медцентра ДВФУ Олег ПАК, президент Торгово-промышленной палаты Приморского края Борис СТУПНИЦКИЙ, руководитель аппарата Приморского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Михаил КОЛТОВИЧ, предприниматель Анатолий БЕЛЯЕВ.

Многие из членов совета, в том числе Алексей Тимченко, начиная с 2013 года принимают активное участие в деятельности ОНФ в Приморском крае, а Александр Федоров и вовсе является сопредседателем регионального штаба ОНФ. Представитель «народного фронта» включен и в контрольно-ревизионную комиссию - это руководитель рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» Юрий ЛОГИНОВ.

Напомним, что «Партия роста» создана на базе «Правого дела». Обновленную структуру возглавил бывший бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ. «Партия роста» входит в число 14 партий, освобожденных от сбора подписей на выборах в федеральный парламент.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.