Экономика и бизнес в приоритете

Социально-экономическое развитие Приморского края и создание благоприятного бизнес-климата по-прежнему в центре внимания народных избранников

На апрельском заседании приморского парламента депутаты утвердили отчеты губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и краевого бизнес-омбудсмена Марины ШЕМИЛИНОЙ за 2015 год, рассмотрели целый ряд социально значимых вопросов и приняли закон о патриотическом воспитании, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

По словам губернатора Владимира Миклушевского, в 2015 году рост ВРП в Приморье составил 1,3%, тогда как в других регионах отмечается снижение этого показателя. Прирост инвестиций без учета бюджетных средств составил 15%. В то же время налоговая база осталась на уровне 2014 года.

Глава региона отметил, что в крае хорошо налажен диалог исполнительной и законодательной ветвей власти. «В прошлом году принят ряд ключевых для развития региона законов. Среди них – законы о стратегическом планировании Приморского края, об установлении льготной налоговой ставки для предпринимателей, использующих упрощенную и патентную системы налогообложения. Особенно хочу выделить роль приморских парламентариев в разработке революционного закона о свободном порте Владивосток. В том, что его удалось качественно подготовить в довольно сжатые сроки, – большая заслуга депутатов Законодательного Собрания», – сказал губернатор.

Председатель приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ по итогам отчета губернатора отметил, что по целому ряду макронаправлений в крае произошло существенное движение вперед. «Но при этом мы не должны за делами большими забывать о малых, о жизни сегодняшнего дня, - считает спикер. - Именно конкретным проблемам на территориях были посвящены многие вопросы депутатов к губернатору. При доработке государственных программ это будет учтено. Нам предстоит и дальше вместе активно работать».

Свой отчет о деятельности в 2015 году парламентариям представила и Марина Шемилина, краевой уполномоченный по защите прав предпринимателей. По ее словам, приморский бизнес достаточно активен, на 1 января текущего года в крае зарегистрировано 110 057 субъектов предпринимательской деятельности - рост по сравнению с прошлым годом составил 3,2%. Однако бизнес-омбудсмен пояснила, что, несмотря на это, число индивидуальных предпринимателей еще не достигло уровня 1 января 2013 года (напомним, в том году из-за изменений в федеральном законодательстве число субъектов резко сократилось).

Среди основных проблем, препятствующих развитию предпринимательства, Шемилина назвала нестабильность экономической политики, снижение покупательской способности населения, карательный уклон в административной практике, недоступность финансовых ресурсов, избыточное административное регулирование. Количество плановых проверок предпринимателей надзорными органами в последние годы снижается, но вместе с тем растет число внеплановых.

Марина Шемилина сообщила, что число обращений, поступивших в ее адрес в прошлом году, выросло более чем на 20% (по сравнению с 2014 годом) и достигло 350-ти. Из рассмотренных по существу порядка 67% было решено в пользу предпринимателей. В результате в экономику края было привлечено более 165 млн рублей инвестиций, сохранено 245 рабочих мест, в краевой бюджет дополнительно поступило 13 млн рублей. Сегодня в городах и муниципальных районах Приморья действуют 25 общественных помощников бизнес-омбудсмена, в 12 муниципальных образованиях работают общественные приемные.

Если говорить о взаимодействии предпринимателей с чиновниками, в 2015 году почти вдвое снизилось количество жалоб на органы местного самоуправления (30% против 58% в 2014 году), и федеральные структуры в обращениях предпринимателей стали упоминаться реже, но в общем количестве жалоб они лидируют (35%). 23% жалоб связаны с действиями должностных лиц краевых органов исполнительной власти.

В прошлом году выросло число обращений, где содержатся предложения по внесению изменений в действующее законодательство (16,5% против 9% в 2014 году). По количеству жалоб со стороны предпринимателей лидируют земельные вопросы (14%) – в основном они связаны с изменениями, внесенными в прошлом году в Земельный кодекс РФ. В 7% обращений предприниматели жаловались на действия должностных лиц при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Традиционно предприниматели поднимают вопрос о бездействии органов власти по поводу незаконной предпринимательской деятельности, что создает неравные условия для законопослушных игроков.

«Снижение чрезмерного административного регулирования, соблюдение прав и свобод предпринимательской деятельности – залог комфортного бизнес-климата, - резюмировала Марина Шемилина. - В крае нужно создать такие условия, чтобы открыть бизнес было легко, а работать - выгодно и безопасно».

Депутаты поблагодарили бизнес-омбудсмена за проведенную работу и выразили готовность к сотрудничеству. «Мы не изменим картину, если не будем совместно добиваться финансовой ответственности чиновника за противодействие бизнесу, - заявил депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО. – Чиновники должны компенсировать ущерб, который они наносят предпринимателям своими действиями, черед суд». По словам Марины Шемилиной, это действительно очень важное направление работы, краевой бизнес-омбудсмен готова выйти с такой инициативой на федеральный уровень.

На апрельском заседании депутаты приняли также поправки в закон «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае». Теперь льготной ипотекой смогут воспользоваться члены жилищных и жилищно-строительных кооперативов, получившие кредитные средства на выплату паевых взносов для строительства жилья.

В первом чтении был рассмотрен законопроект, устанавливающий гарантии социальной защиты для народных дружинников (напомним, сегодня в Приморье создано 92 народные дружины, численностью 1100 человек).

«Движение народных дружин в Приморье растет и уже имеет положительные результаты, - сказал зампред краевого парламента Джамбулат ТЕКИЕВ. – Сегодня очень важно социально защитить тех людей, которые охраняют общественный порядок, сохранить им жизнь и здоровье. Мы долго обсуждали этот вопрос, и вот сейчас губернатор вышел с инициативой, которая будет способствовать укреплению движения ДНД».

Еще один законопроект, одобренный в первом чтении, вводит компенсацию расходов на уплату взносов за капремонт для одиноко проживающих граждан преклонного возраста. Для достигших 70 лет предполагается компенсация в размере 50%; для достигших 80 лет – в размере 100%.

Сельские педагоги в Приморье также будут получать компенсацию за капремонт, причем уже с мая текущего года, – соответствующий закон был утвержден парламентариями во втором и третьем чтениях.

Еще один краевой закон, принятый на апрельской сессии, вводит компенсацию для покупки или строительства жилья приморцам, пострадавшим в прошлом году от наводнения, вызванного тайфуном «Гони». На эти цели из краевого бюджета будет выделено порядка 53 млн рублей.

Наконец, депутаты окончательно утвердили краевой закон о патриотическом воспитании в Приморском крае. Этот документ был внесен на рассмотрение губернатором Приморья в рамках федеральной программы по патриотическому воспитанию. Согласно закону, социально ориентированные некоммерческие организации, работающие в сфере патриотического воспитания, могут рассчитывать на господдержку за счет средств краевого бюджета. Для координации деятельности в сфере патриотического воспитания будет создан краевой межведомственный совет.

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.