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Кавалеровский городской округ: за и против
В Кавалерово состоялись публичные слушания по вопросу о преобразовании Кавалеровского городского и Устиновского сельского поселений путем их объединения и создания Кавалеровского городского округа с административным центром в пос. Кавалерово.
Присутствовали 171 человек. Были среди участников приглашенные лица, в частности, представитель департамента внутренней политики АПК Ксения ЮРЧАК, от департамента труда и социального развития Людмила АСТАХОВА, глава Устиновского сельского поселения Владимир ПАВЛОВ, глава Кавалеровского городского поселения Павел ЯКОВЕНКО, глава Кавалеровского МО Сергей ГАВРИКОВ. Председателем оргкомитета выступил депутат районной Думы Сергей ПЛЕВАКО.
В ходе обсуждения проблемы Ксения Юрчак отметила, что губернатором утверждена дорожная карта по созданию Кавалеровского городского округа. В Приморье уже сложилась ситуация, результатом которой явилось укрупнение некоторых МО, что благотворно сказалось на их состоянии. Администрация края оказывала и будет оказывать помощь таким МО, в том числе экономическую.
Людмила Астахова подчеркнула, что, невзирая на смену статуса на Кавалеровский городской округ, в нем сохранятся все предоставляемые льготы всем категориям населения.
Высказывались разные мнения. Звучали жалобы на работу больницы, на сокращения автобусных рейсов по маршруту Кавалерово-Зеркальное, о не решении вопроса об изменении статуса пгт Горнореченский на сельский населенный пункт пос. Горнореченский, о том, куда уходят деньги от налогов и сохранятся ли льготы для предпринимателей.
Коммунист Валентина РОГАЧЕВА считает, что преобразование ничего хорошего не сулит, хотят убрать Сергея Гаврикова, увеличатся зарплаты и штат сотрудников, хотят район загнать в долговую яму до 18.5 млн руб. А Любовь РЫБАСОВА – за городской округ. В пос. Фабричный благодаря ей открылась аптека, физиокабинет, пилятся аварийные деревья. В районе нужна одна власть, а не беганье из кабинета в кабинет. Нужно думать о будущем. Иван ТЕРЕШКИН поддержал реформу: надо сделать одну администрацию и одну Думу. Сергей Гавриков уточнил, что реформирование обойдется в 30 млн руб. Между тем сегодня есть способ передачи полномочий в Кавалеровский муниципальный район путем изменения уставов Кавалеровского района и Кавалеровского городского поселения.
За реформу голосовали 67 человек (41,35%), против – 71 (43,82%), воздержались 4 (2,46%), не голосовали 20 (12,34%). Протокол публичных слушаний передан в мунком Кавалеровского городского поселения для принятия решения по вопросу создания Кавалеровского городского округа с учетом результатов публичных слушаний, прошедших в киноконцертном зале «Россия».
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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