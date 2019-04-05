www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.41 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 73.44 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Кавалеровский городской округ: за и против

05 Апреля 2019, 13:43 | Приморье

В Кавалерово состоялись публичные слушания по вопросу о преобразовании Кавалеровского городского и Устиновского сельского поселений путем их объединения и создания Кавалеровского городского округа с административным центром в пос. Кавалерово.

Присутствовали 171 человек. Были среди участников приглашенные лица, в частности, представитель департамента внутренней политики АПК Ксения ЮРЧАК, от департамента труда и социального развития Людмила АСТАХОВА, глава Устиновского сельского поселения Владимир ПАВЛОВ, глава Кавалеровского городского поселения Павел ЯКОВЕНКО, глава Кавалеровского МО Сергей ГАВРИКОВ. Председателем оргкомитета выступил депутат районной Думы Сергей ПЛЕВАКО.

В ходе обсуждения проблемы Ксения Юрчак отметила, что губернатором утверждена дорожная карта по созданию Кавалеровского городского округа. В Приморье уже сложилась ситуация, результатом которой явилось укрупнение некоторых МО, что благотворно сказалось на их состоянии. Администрация края оказывала и будет оказывать помощь таким МО, в том числе экономическую.

Людмила Астахова подчеркнула, что, невзирая на смену статуса на Кавалеровский городской округ, в нем сохранятся все предоставляемые льготы всем категориям населения.

Высказывались разные мнения. Звучали жалобы на работу больницы, на сокращения автобусных рейсов по маршруту Кавалерово-Зеркальное, о не решении вопроса об изменении статуса пгт Горнореченский на сельский населенный пункт пос. Горнореченский, о том, куда уходят деньги от налогов и сохранятся ли льготы для предпринимателей.

Коммунист Валентина РОГАЧЕВА считает, что преобразование ничего хорошего не сулит, хотят убрать Сергея Гаврикова, увеличатся зарплаты и штат сотрудников, хотят район загнать в долговую яму до 18.5 млн руб. А Любовь РЫБАСОВА – за городской округ. В пос. Фабричный благодаря ей открылась аптека, физиокабинет, пилятся аварийные деревья. В районе нужна одна власть, а не беганье из кабинета в кабинет. Нужно думать о будущем. Иван ТЕРЕШКИН поддержал реформу: надо сделать одну администрацию и одну Думу. Сергей Гавриков уточнил, что реформирование обойдется в 30 млн руб. Между тем сегодня есть способ передачи полномочий в Кавалеровский муниципальный район путем изменения уставов Кавалеровского района и Кавалеровского городского поселения.

За реформу голосовали 67 человек (41,35%), против – 71 (43,82%), воздержались 4 (2,46%), не голосовали 20 (12,34%). Протокол публичных слушаний передан в мунком Кавалеровского городского поселения для принятия решения по вопросу создания Кавалеровского городского округа с учетом результатов публичных слушаний, прошедших в киноконцертном зале «Россия».

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: преобразования  кавалерово  слушания  приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru