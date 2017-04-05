Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новый вице-губернатор Приморья приступил к своим обязанностям
Новый заместитель главы региона Александр Юров официально приступил к своим обязанностям сегодня, 5 апреля, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Соответствующий приказ подписан Губернатором края. Об этом и других кадровых изменениях Владимир Миклушевский рассказал во время записи передачи «Блиц» на телеканале ГТРК «Владивосток».
Целый ряд кадровых изменений произошел в администрации Приморья в начале весны. Теперь вопросами ЖКХ, лесного хозяйства и энергетики будет заниматься новый вице-губернатор Александр Юров.
По словам Владимира Миклушевского, зона ответственности для нового вице-губернатора знакомая.
«До назначения в краевую Администрацию Александр Юров занимал должность вице-мэра Владивостока и отвечал за комплекс жилищно-коммунальных услуг и энергетику. Тема леса для него еще новая, но я уверен, что он во всем разберется», – подчеркнул глава края.
Вице-губернатор Евгений Вишняков, в чьем ведомстве ранее находились указанные выше направления, сосредоточится на выстраивании эффективной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае.
«Мы немного разгрузили Евгения Вишняков для того, чтобы он смог сосредоточить все силы на предотвращении и ликвидации последствий ЧС в Приморье. После тайфуна “Лайонрок” он стал настоящим профессионалом в этом вопросе», – отметил Губернатор.
Владимир Миклушевский также пояснил свое решение по кандидатуре вице-губернатора, курирующего вопросы сельского и рыбного хозяйств, лицензирования и торговли, охотничьего надзора.
«На эту должность я назначил Дениса Бочкарева – бывшего директора департамента сельского хозяйства. Он очень талантливый и работоспособный специалист. К тому же, это назначение – яркий пример работы социального лифта в органах власти», – отметил глава региона.
Отметим, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что кадровые перестановки необходимы для работы в новом формате, требующем новых идей, компетентности и ответственности.
Напомним, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края. На этой неделе передачу можно будет посмотреть в субботу, 8 апреля, на телеканале «Россия 1» в 9.10 и на телеканале «Россия 24» в 13.30.
Новости тематики
- Новый вице-губернатор Приморья приступил к своим обязанностям
- Два предпринимателя вошли в новый состав Общественной палаты Приморья
- Депутаты Приморья просят подождать с онлайн-кассами до 2021 года
- Во Владивостоке начинающий политик начал карьеру с эпатажа
- В райцентре Приморья устали от партийцев
- Приморский край изобилует политическими партиями
- Опальный мэр Владивостока пошел в контратаку
- Известного в Приморье политика пытаются выгнать из очередной партии
- Во Владивостоке Национально-освободительное движение перебазировалось в спальные районы
- Приморские депутаты своих не сдают
Новости раздела
- Новый вице-губернатор Приморья приступил к своим обязанностям
- Депутаты Приморья поддержали бизнес
- Два предпринимателя вошли в новый состав Общественной палаты Приморья
- "Дело Пушкарева" завалили щебнем
- Депутаты Приморья просят подождать с онлайн-кассами до 2021 года
- Власти Приморского края ожидают серьезного прорыва в привлечении инвестиций из Китая
- Трутневу предрекли премьерство
- Администрация Приморья пополнилась новым вице-губернатором
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- Следователи собрались разорить семью Пушкаревых
- Стройку "Хаяттов" во Владивостоке рекомендовано прекратить
- В Москву можно слетать за смешные деньги
- Рубль продолжает бить собственные рекорды
- "Партия Дела" объявила о создании консервативного интернационала
- 4 апреля всех предпринимателей вызывают в прокуратуру
- Россияне продолжат беднеть четвертый год подряд
- Тихоокеанский флот получил уникальное оружие
- Стали известны самые дорогие предложения по зарплатам в Приморье