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Новый вице-губернатор Приморья приступил к своим обязанностям

05 Апреля 2017, 14:25 | Приморье

Новый заместитель главы региона Александр Юров официально приступил к своим обязанностям сегодня, 5 апреля, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Соответствующий приказ подписан Губернатором края. Об этом и других кадровых изменениях Владимир Миклушевский рассказал во время записи передачи «Блиц» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Целый ряд кадровых изменений произошел в администрации Приморья в начале весны. Теперь вопросами ЖКХ, лесного хозяйства и энергетики будет заниматься новый вице-губернатор Александр Юров.

По словам Владимира Миклушевского, зона ответственности для нового вице-губернатора знакомая.

«До назначения в краевую Администрацию Александр Юров занимал должность вице-мэра Владивостока и отвечал за комплекс жилищно-коммунальных услуг и энергетику. Тема леса для него еще новая, но я уверен, что он во всем разберется», – подчеркнул глава края.

Вице-губернатор Евгений Вишняков, в чьем ведомстве ранее находились указанные выше направления, сосредоточится на выстраивании эффективной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае.

«Мы немного разгрузили Евгения Вишняков для того, чтобы он смог сосредоточить все силы на предотвращении и ликвидации последствий ЧС в Приморье. После тайфуна “Лайонрок” он стал настоящим профессионалом в этом вопросе», – отметил Губернатор.

Владимир Миклушевский также пояснил свое решение по кандидатуре вице-губернатора, курирующего вопросы сельского и рыбного хозяйств, лицензирования и торговли, охотничьего надзора.

«На эту должность я назначил Дениса Бочкарева – бывшего директора департамента сельского хозяйства. Он очень талантливый и работоспособный специалист. К тому же, это назначение – яркий пример работы социального лифта в органах власти», – отметил глава региона.

Отметим, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что кадровые перестановки необходимы для работы в новом формате, требующем новых идей, компетентности и ответственности.

Напомним, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края. На этой неделе передачу можно будет посмотреть в субботу, 8 апреля, на телеканале «Россия 1» в 9.10 и на телеканале «Россия 24» в 13.30.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: власть  приказ  мэр  вице-мэр  энергетика  политика  кадры  МЧС  губернатор  сельское хозяйство  жкх 



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